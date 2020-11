Mỹ nam "Hương mật tựa khói sương" - La Vân Hi gầy đến mức phát hoảng, netizen bình luận giày to hơn cả người

Khi tham gia ghi hình cho 1 số chương trình giải trí, mỹ nam Hương mật tựa khói sương - La Vân Hi đã khiến khán giả phát hoảng vì quá gầy guộc, già nua. Vốn có dáng người thấp bé, khung xương cơ thể lại nhỏ, nay La Vân Hi còn sụt cân nhiêu, điều đó khiến cho anh chàng bị netizen chê bai là "bộ xương di động".

Khi mặc trang phục hiện đại đứng trên phố, La Vân Hi còn bị chê là phần đầu và giày còn to hơn cả cơ thể phía dưới.

Hình ảnh gần đây của La Vân Hi khi tham gia các chương trình không phải là quá gầy gò hay sao?

Chưa dừng lại ở đó, hình ảnh hậu trường La Vân Hi đóng phim đam mỹ Hạo Y Hành càng làm người hâm mộ giật mình hơn nữa. Gương mặt La Vân Hi bơ phờ, mệt mỏi, má hóp hẳn vào trong, làn da lại còn sần sùi chứ không mịn màng như trên ảnh photoshop.

Trên mạng xã hội, nhiều khán giả chê bai La Vân Hi nặng nề. Một số người cho rằng La Vân Hi nên chú ý ăn uống, tập thể dục, bồi bổ cơ thể hơn. Số khán giả khác lại đánh giá La Vân Hi không xứng đáng với danh xưng "đệ nhất mỹ nam cổ trang" vì rõ ràng anh chàng chỉ đẹp với hình ảnh trên photoshop, còn ở ngoài đời thực, La Vân Hi quả là gây thất vọng nhiều.

La Vân Hi gây thất vọng khi để lộ làn da sần sùi.

Vừa qua, La Vân Hi có gây xôn xao khi cùng Bạch Lộc đóng phim Nửa là đường mật nửa là đau thương. Từ ngày 28 - 31/10, Nửa là đường mật nửa là đau thương đứng hạng No.1 của Vlinkage. Trên mạng xã hội, các từ khóa như "La Vân Hi", "Nửa là đường mật nửa là đau thương", "Viên Soái", "Viên Tổng Tài" đều xuất hiện rầm rộ trên mạng xã hội Weibo.

Nửa là đường mật nửa là đau thương được chuyển thể từ bộ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Kỳ Tử. Bộ phim là câu chuyện xoay quanh bộ đôi Giang Quân (Bạch Lộc) và Viên Soái (La Vân Hi) cùng quá trình trưởng thành đầy cảm xúc của họ.

Tạo hình bắt mắt của La Vân Hi trong "Hương mật tựa khói sương".

Trong đó, Giang Quân là cô gái có tính cách mạnh mẽ, tuy rất ngổ ngáo nhưng cũng không kém phần chính trực, ngay thẳng. Cô luôn sống với phương châm ngẩng cao đầu, không ngại vượt qua khó khăn gian khổ để vươn đến thành công.

Còn nam chính Viên Soái lại là tổng tài giàu có, sở hữu tính cách khác người. Không chỉ đẹp trai tài giỏi, Viên Soái còn thường xuyên làm cho các cô gái điên đảo vì sự nam tính, chịu chơi của mình. Dẫu vậy, trong con người Viên Soái lại có phần bướng bỉnh, ngang tàng, thậm chí là thâm hiểm. Để có được thành công, anh chàng này không ngại dùng đến chiêu trò lừa bịp. 2 con người với tính cách và lối sống hoàn toàn đối lập bỗng dưng va vào nhau rồi cùng trải qua hàng tá câu chuyện vừa ngọt ngào lại vừa thương đau.