Mỹ nam "Hương mật tựa khói sương" - La Vân Hi bị bóc phốt mang giày độn 10cm, lời đồn vừa gầy vừa lùn là có thật?

Những hình ảnh mới đây của La Vân Hi trên phim trường Hạo Y Hành khiến người hâm mộ không khỏi nghi ngờ về chiều cao thật sự mà nam diễn viên này sở hữu.

Trong loạt ảnh, La Vân Hi lộ rõ chuyện mang giày độn cao tầm 10cm, khi di chuyển xuống bậc thang, anh chàng luôn có nhân viên đoàn phim đứng cạnh dìu đỡ. Khi loạt ảnh xuất hiện, nhiều khán giả thậm chí còn cho rằng đôi giày La Vân Hi mang phải cao đến 13cm nên mới dẫn đến chuyện nam diễn viên đi đứng khó khăn.

La Vân Hi lộ rõ mang giày độn 10cm.

Trước đó, La Vân Hi cũng nhiều lần bị nghi ngờ chiều cao. Lúc đứng cạnh đàn em Trần Phi Vũ, La Vân Hi thấp hơn khá nhiều. Ngoài ra, có 1 cảnh quay La Vân Hi đứng gần Tống Thiến thì hình ảnh hiện ra là 2 người không có chênh lệch chiều cao nhiều. Mặc dù theo thông tin được cung cấp, Tống Thiến cao 1m68 còn La Vân Hi lại cao đến 1m77.

Chẳng lẽ nào lời đồn La Vân Hi vừa gầy vừa lùn là có thật? Để giữ gìn hình tượng mỹ nam cổ trang, anh chàng luôn phải mang giày độn để trông có vẻ cao hơn mức bình thường?

Nhiều lần trước đó La Vân Hi cũng bị chê bai vì mang giày độn để nâng chiều cao.

La Vân Hi cao 1m77 nhìn như cao ngang ngửa với Tống Thiến cao 1m68.

La Vân Hi sinh năm 1988, tên thật là La Dực, từng tốt nghiệp ở Học viện Hí kịch Thượng Hải.

Năm 2010, La Vân Hi ra mắt với vai trò là thành viên trong nhóm nhạc nam Song Tử JL. Tuy nhiên, anh chàng chỉ thực sự được chú ý khi đóng vai Hà Dĩ Thâm thời niên thiếu ở phim truyền hình Bên nhau trọn đời (Chung Hán Lương - Đường Yên đóng chính).

Nam 2018, La Vân Hi tiếp tục đóng Hương mật tựa khói sương với vai Dạ Thần Nhuận Ngọc. Ngoài vẻ điển trai tựa như soái ca bước ra từ thế giới thần tiên, La Vân Hi còn thuyết phục khán giả bởi phong thái đĩnh đạc, điềm đạm. Đây cũng là vai diễn góp phần đưa tên tuổi của anh đến gần hơn với khán giả.

La Vân Hi là 1 trong những mỹ nam cổ trang đình đám nhất.

Trong những tháng đầu năm 2020, phim Nguyệt thượng trọng hỏa do La Vân Hi đóng cùng Trần Ngọc Kỳ đã lên sóng. Dù không đạt thành tích như kỳ vọng song bộ phim vẫn giúp La Vân Hi gia tăng mức độ phủ sóng.