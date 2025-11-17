Mỹ nam đang hot bỗng chán showbiz, đổi nghề đi làm nails?

Gần đây, cộng đồng mạng đang truyền tai tin đồn "Thành Nghị đổi nghề sang làm nails". Bởi lẽ, đoạn video một chàng trai mặc trang phục cổ trang, giống hệt nhân vật Lý Liên Hoa do Thành Nghị thể hiện trong bộ phim Liên Hoa Lâu cặm cụi sửa mỏng cho khách hàng đang hot rần rần trên mạng xã hội, thu được 124.000 lượt like, 138.000 lượt chia sẻ chỉ trong vòng 1 ngày. Không ít người tỏ vẻ băn khoăn: "Chẳng lẽ Thành Nghị đã chán showbiz rồi?".

Thực tế, chàng trai trong video là một thợ làm nails ở Hà Bắc (Trung Quốc). Từ năm 2024, chàng trai này từng chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày lên mạng xã hội và những bức ảnh đeo khẩu trang khi làm việc của anh được nhiều khách hàng đánh giá là: "Anh có gương mặt rất giống Thành Nghị".

Mới đây, nghe theo lời đề nghị của cư dân mạng, chàng trai này quyết định chơi lớn, thử cosplay hình tượng cổ trang của mỹ nam Cbiz trong bộ phim Liên Hoa Lâu. Kết quả, sau khi đeo mạng che mặt, anh chàng làm nails này chẳng khác nào bản sao hoàn hảo của Thành Nghị, khiến "fan cứng" cũng phải nhầm.

Video chàng trai mặc cổ trang, sửa mỏng cho khách hàng khiến netizen nhận nhầm thành Thành Nghị.

Khi che nửa mặt dưới, anh chàng này chẳng khác nào bản sao hoàn hảo của nam diễn viên Liên Hoa Lâu.

Thành Nghị được coi là tấm gương kiên trì với diễn xuất trong giới giải trí Hoa ngữ. Nam diễn viên phải mất 10 năm mới đi từ vô danh tới ngôi sao hạng A như hiện tại và từng phải chịu không ít sự tủi hổ, khinh thường vì ngoại hình.

Thuở mới bước chân vào showbiz, Thành Nghị chưa tìm được phong cách phù hợp với mình, nhiều lần bị chê là quê mùa, kém sắc. Anh từng nộp hồ sơ xin ứng tuyển ở hơn 100 đoàn phim trong suốt 3 năm từ 2009 - 2012 nhưng liên tục thất bại.

Thuở chưa nổi tiếng, Thành Nghị từng phải tủi nhục vì bị nhân viên công tác coi thường.

Đến năm 2020, nhờ bộ phim cổ trang Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đóng cùng Viên Băng Nghiên, Thành Nghi đã có bước tiến mạnh mẽ trong sự nghiệp. Nhan sắc của anh cũng được nâng tầm đáng kể, thậm chí còn dính nghi vấn "đập đi xây lại". Dưỡng như từ đó, thời của Thành Nghị đã tới rồi, anh liên tục gây bão qua những tác phẩm như Trầm Vụn Hương Phai, Liên Hoa Lâu, Trường An Nặc, Dữ Quân Ca…

Đặc biệt, Liên Hoa Lâu được xem là niềm tự hào của sự nghiệp chàng sao nam 9X khi cho đến nay vẫn còn được xem nhiều, chiếu đài 17 lần vẫn đạt top 1 rating. Điều này đã củng cố vị thế "nam thần cổ trang" thế hệ mới cho Thành Nghị, đồng thời khiến anh chàng thợ làm nails kia cũng háo hức muốn biến thành bản sao của nam diễn viên.

Giờ đây, Thành Nghị là nam thần cổ trang thế hệ mới của Cbiz.

Nguồn: baijiahao