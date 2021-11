Mỹ Linh chia sẻ clip con gái hát ở Mỹ, hé lộ Mỹ Anh bất an lo lắng chục đêm nay

Con gái của Diva Mỹ Linh - Mỹ Anh vừa có phần trình diễn đầy cảm xúc ở lễ hội âm nhạc "Head In The Clouds Music 2021" ở Mỹ.

Với tư cách là đại diện Việt Nam duy nhất, Mỹ Anh đã đứng chung sân khấu với CL, "hoàng tử lofi" keshi và nhiều nghệ sĩ indie khác. Tại đây, Mỹ Anh trình diễn 5 ca khúc gồm: Got you, Pillars, Real love, Yên, Isn't she lovely.

Mỹ Linh và con gái Mỹ Anh.

Mỹ Linh tự hào đăng clip về con gái Mỹ Anh

Diện trang phục cá tính, Mỹ Anh tự tin khoe giọng hát cực chất lượng. Dù chỉ mới 19 tuổi nhưng Mỹ Anh đã bộc lộ tài năng với âm nhạc thuộc hàng "không phải dạng vừa đâu".

Đến trưa 8/11, Mỹ Linh đã đăng tải lại đoạn clip con gái hát trên sân khấu âm nhạc Mỹ, đồng thời nhắn nhủ những lời lẽ đầy tự hào.

Mỹ Linh tự hào nói về con gái út.

Thông qua Fanpage chính thức, Mỹ Linh bày tỏ: "My name is My Anh and I am from Việt Nam. Để nói mấy câu này trên sân khấu lớn, lần đầu trong đời con đã không ngủ được gần chục đêm, lo lắng, bất an, vượt qua nhiều áp lực. Mẹ dù cố hiểu cũng khó mà hiểu hết cái gánh nặng khi các con làm con của bố mẹ suốt từ lúc nhỏ đến giờ. Hôm nay còn tự tin đặt được cái gánh nặng ấy xuống và đi xa hơn mẹ, sẽ còn hơn mẹ nhiều. Little girl in the big big world".

Hình ảnh ở Mỹ được Mỹ Anh chia sẻ.

Mỹ Anh là con gái út trong gia đình nghệ sĩ Mỹ Linh - Anh Quân. Ngay từ khi còn bé, Mỹ Anh đã bộc lộ tài năng với nghệ thuật. Cách đây không lâu, Mỹ Anh tham gia chương trình The Heroes và gây chấn động vì loạt tiết mục ấn tượng. Sau đó, Mỹ Anh còn được xuất hiện trên quảng trường Thời Đại ở New York - Mỹ.