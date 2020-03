My Lan Nguyễn - Cô gái có cuộc tình như mơ từ FB vượt bao nỗ lực thuyết phục phụ huynh để được mặc váy cưới màu tím, hóa thành Unicorns trong hôn lễ

My Lan là người chị mà tôi tình cờ được một người anh giới thiệu từ cách đây khá lâu trong một dự án liên quan đến chị em phụ nữ thành công mà vẫn có lối sống hiện đại, cởi mở. Tuy gặp nhau không nhiều, nhưng trong những mối quan hệ bạn bè của tôi tại Sài Gòn thì chị My Lan không phải là cái tên lạ, bởi đã có khoảng thời gian rất dài chị hoạt động trong lĩnh vực Entertainment (giải trí) mà chính xác hơn là mảng Nightlife với những Music Festival "khủng" nhất, đầu tiên và cũng là chuyên nghiệp nhất Việt Nam thời bấy giờ.

Bẵng đi hơn 6 năm, đột nhiên chị chuyển sang ngã rẽ mới khác hẳn 180 độ đó là lập nên một Tổ chức phi lợi nhuận, tập hợp những người thuộc thế hệ trẻ yêu thiên nhiên để cùng bảo vệ môi trường thông qua các hoạt động nhặt rác vì cộng đồng. Chị xem công việc này như sứ mệnh mà mình cần phải tiếp nhận và mang nó để truyền lửa cho những người khác.

Từ một người làm về các hoạt động thuần về giải trí cho giới trẻ, chị My Lan đột nhiên thay đổi, trở thành nhà hoạt động cộng đồng, xã hội khi sự nghiệp đang có nhiều thành công lớn.

Chỉ từ hai dữ kiện rất nhỏ này, nhưng đủ để thấy chị My Lan là một người có tính cách khá đặc biệt, nó khác hẳn với số đông những người phụ nữ ở độ tuổi ngoài 30 còn lại. Thậm chí trong chuyện yêu đương và mới đây nhất là cách mà chị tổ chức cho mình một lễ cưới theo phong cách Unicorns rất lạ, khiến không chỉ bản thân tôi mà rất nhiều chị em phụ nữ khác phải ngưỡng mộ.

Đó cũng là lý do vì sao tôi thuyết phục chị My Lan chia sẻ một chút về chuyện tình yêu và hành trình tổ chức lễ cưới trong mơ của chính mình.

Quen ông xã từ 7 năm trước và chỉ mất 1 tháng để "Say Yes" lời cầu hôn

Chào chị My Lan, chị có thể kể một chút về bản thân mình cũng như ông xã của chị được không?

Chào mọi người, mình là My Lan Nguyễn năm nay đã ngoài 30 rồi (cười), công việc hiện tại thì như bạn đã giới thiệu ở trên. Còn anh Linh Ngô chồng chị đã gần 40, hiện là bác sĩ tại Đức. Tuy nhiên cả hai vợ chồng chị đang cố gắng ổn định cuộc sống tại Việt Nam, đồng thời chuẩn bị cho 2 lễ cưới vừa hoàn tất vào tháng 2 vừa rồi.

Không biết chị và anh Linh gặp nhau trong trường hợp nào nhỉ? Với tính cách của hai người chắc phải lãng mạn hoặc sôi nổi lắm?

Lãng mạn hay không thì chị không biết, nhưng chắc chắn là có một chút hơi "lãng xẹt" rồi đó vì tụi chị biết nhau đầu tiên trên Facebook, trên mạng xã hội chứ không phải gặp nhau ngoài đời hay ở các buổi tiệc như nhiều người vẫn nghĩ (cười).

Tính đến thời điểm hiện tại thì đã hơn 7 năm rồi. Hôm ấy đột nhiên Facebook thông báo có một "ông" nào đó tên Linh gửi yêu cầu kết bạn. Chị nhìn qua thấy profile anh này cũng không có gì “đáng ngại” nên đồng ý accept rồi để đó chứ chẳng có ấn tượng gì thêm. Nào ngờ chính cái sự "chẳng có ấn tượng gì" ấy đã kéo dài duyên số hai người suốt 4 năm một cách thầm lặng.

Tức từ lúc tụi chị làm bạn trên Facebook thì mãi đến 4 năm sau, đúng dịp anh từ Đức về Việt Nam thăm gia đình mới chịu nhắn tin làm quen rồi rủ chị đi chơi. Khổ nỗi lúc ấy chị lại đang quen bạn trai cũ nên đã từ chối. Phải thêm vài tháng nữa khi chị chia tay thì cả hai mới nói chuyện nhiều hơn và chính thức gặp nhau sau đó.

Cứ tưởng hai người chắc phải làm việc cùng hoặc tham gia event, tiệc tùng nào đó do chị tổ chức, đâu nghĩ lại là một tình huống "khó" đến vậy!?

Rất may mắn là trong suốt 3 năm bên nhau, cả chị và anh Linh đều có thể trải qua rất nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc đời của mỗi người. Hôm tổ chức lễ cưới, tụi chị đã có dịp ngồi nhìn lại và phát hiện hai con người khi đã yêu nhau thì xuất phát điểm thế nào không quan trọng. Trái lại, việc cả hai có chọn cùng một đích đến, có chịu nắm tay nhau để vượt qua mọi khó khăn hay không mới là điều làm nên sự gắn bó, bền chặt cho một mối quan hệ.



"Lúc mới gặp anh Linh, tuy cả hai có nhiều sở thích, thói quen khác nhau nhưng vẫn cảm thấy có điều gì đó rất hợp kiểu cả hai như dành cho nhau" - chị My Lan.

Em thấy tính chị vậy chứ chị cũng tin vào 2 chữ "duyên phận" lắm.

Người ta yêu nhau nhưng đâu có nghĩa sẽ đi được cùng nhau?

Đằng này tụi chị tuy là biết sự hiện diện của nhau từ 7 năm trước, nhưng mất đến 4 năm sau mới có thể bước vào đời nhau. Rồi 1 tháng sau đó anh đã chính thức cầu hôn chị trong sự ngỡ ngàng và cũng là điều mà cả hai người hoàn toàn không thể tưởng tượng "nó có thể xảy ra với chính mình".

Tại sao chị nghĩ nó không thể xảy ra nhưng lại "Say yes" với lời cầu hôn chỉ sau 1 tháng quen nhau như thế?

Như chị đã nói ở trên đó chính là "duyên phận" không thể nào chối bỏ.

Em có tin không, chính anh Linh đã bảo với chị: "Một ngày nào đó em sẽ là vợ anh" chỉ ngay trong lần hẹn hò lần thứ 2, khiến chị ngẫng hết cả người.

Nghe xong chị có hơi "choáng", còn tưởng anh ấy đùa nên chỉ cười...

Sau này khi chính thức đến với nhau, anh mới tâm sự đó hoàn toàn là lời nói thật lòng, bởi ngay lần đầu tiên gặp nhau, anh đã có một "feelling" rất kỳ lạ rằng "cô gái này là người mình đã chờ đợi bao năm qua". Mà em biết lúc đó anh Linh đã ngoài 30 tuổi rồi, chị cũng thế nên khi cả hai cùng cảm được sự đặc biệt của nhau liền rất trân trọng, chỉ mong được bồi đắp, xây dựng thêm tình cảm cho nhau.

Vượt qua bao nhiêu "vòng" đối chất của phụ huynh để đạt được lễ cưới đúng trong mơ

Em thấy hai người vừa tổ chức một lễ cưới rất ấn tượng, chị còn mặc chiếc váy màu tím, đội sừng Unicorns (Kỳ Lân) mà rất hiếm cặp đôi nào thực hiện như vậy trong hôn lễ của mình, đặc biệt là tại Việt Nam?

Cám ơn em đã dành lời khen và quan tâm đến lễ cưới của chị. Để có nó, tụi chị cũng vất vả lắm chứ không phải đùa.

Tên buổi tiệc được đặt là: ML (Mylan & Linh)'s Journey To Happily Ever After. Câu "Happily Ever After" thường được viết trong các câu truyện cổ tích khi hoàng tử và công chúa đã lấy nhau và sống một cuộc sống thật hạnh phúc mãi mãi.

Từ bé chị đã rất thích truyện cổ tích, rất ngưỡng mộ và luôn luôn nghĩ tình yêu là một cái gì đó y như trong truyện. Hơn hết, ba chị là người thường xuyên đọc cho chị nghe từ khi còn nhỏ xíu nên với chị câu nói ấy có một ấn tượng vô cùng đặc biệt trong tâm trí. Đồng thời chị còn là một người rất thích những thứ liên quan tới "magical", bay bổng. Ngày lên kế hoạch tổ chức lễ cưới, tụi chị chọn ngay câu nói ấy cùng với hình tượng Unicorns để làm chủ đề chính cho ngày đặc biệt của mình thêm phần ý nghĩa.

Chị có thể kể một số điểm đặc biệt trong ngày hôm đó được không?



Chị và anh Linh đã lên kế hoạch trước 4 tháng. Song song với lễ cưới Unicorns thì còn tổ chức một buổi tiệc khác ở Hà Nội (theo phong cách truyền thống) vì gia đình, bạn bè hai bên đa phần đều ở đó nên khá chật vật về thời gian. Cuối cùng nhờ sự hỗ trợ của những người bạn, tụi chị đã lên được một concept hoàn hảo nhất trong tầm khả năng của mình.

Về ý tưởng: Chị muốn lễ cưới này là một cuộc trải nghiệm đầy cảm xúc dành cho tất cả những vị khách được mời tham gia. Để họ có thể hiểu về chị, về anh Linh, về chuyện tình cảm của hai đứa và vì sao cả chị và anh Linh lại quyết định chung sống cùng nhau.

Lối vào "ngôi nhà" của chị My Lan và anh Linh.

Địa điểm, hoạt động: Chính vì vậy mà tụi chị đã phải thuê 2 căn Villa ở Hồ Tràm, mỗi căn đại diện cho "ngôi nhà" của cô dâu và chú rể. Ở đó dán rất nhiều poster, thông tin cá nhân và câu chuyện của mỗi người để các vị khách có thể xem, tìm hiểu. Trong mỗi phòng còn có rất nhiều trò chơi, hoạt động, âm nhạc dành cho khách mời để họ tương tác, giao lưu với cô dâu, chú rể mà mọi phụ kiện trang trí, đạo cụ đều do tụi chị tự làm handmade.



Mỗi "ngôi nhà" của cô dâu, chú rể được thiết kế như phòng triển lãm, viết nên cá tính, câu chuyện và sự gắn kết của hai cá thể hoàn toàn khác nhau.

Váy cưới: Chị không có quan niệm phải mặc những gì quá xa xỉ, long lanh. Thay vào đó chị muốn chiếc váy cưới mình mặc phải thật sáng tạo, hoặc thậm chí là do chính tay mình làm nên thì càng tốt.

Nhưng không may là chiếc váy chị lên ý tưởng lại quá khó, vượt ngoài sức của bản thân, thêm sát dịp Tết nguyên đán các nơi nhận gia công, nguyên phụ liệu đều nghỉ. May sao chị đã tìm được một người chị đồng ý làm giúp trong suốt những ngày nghỉ Tết. Thật sự chị rất cảm kích người chị ấy, nếu không thì cũng chẳng biết phải làm sao với chiếc váy kỳ công đó.

Chiếc váy cưới làm gấp rút trong những ngày cận Tết, biết bao nơi từ chối nhưng cuối cùng một người chị tên Trần Ánh Tuyết đã nhận lời thực hiện không ngừng nghỉ.

Trong một chuyến du lịch sang Thái chị đã tình cờ nhìn thấy đôi giày này và quyết định mang về cho phù hợp với váy cưới đặc biệt của mình.

Thiết kế, trang trí, điều phối: Chị có hai người bạn tên là Kerryn Haig và Phạm Quỳnh Anh (Padma De Fleur) làm bên mảng wedding planning đã hỗ trợ về thiết kế, decor mọi thứ. Về điều phối thì do bản thân chị cũng làm trong lĩnh vực tổ chức sự kiện nên hoàn toàn có thể tự sắp xếp, chuẩn bị nhiều thứ nhanh hơn người bình thường.

Rồi âm nhạc, sân khấu, ánh sáng,...: Cũng là các anh chị em, bạn bè thân thiết giúp làm nên tất cả. Thật sự nếu không có họ, chị không nghĩ hôn lễ của mình có thể thành công và để lại nhiều kỷ niệm đẹp đến thế.

Nhìn rất hoành tráng, chuyên nghiệp nhưng mọi thứ đều tự làm hoặc được bạn bè hỗ trợ. Tại sao chị không giao cho một công ty chuyên nghiệp nào đó như các cặp đôi khác vẫn hay làm để đỡ phải suy nghĩ quá nhiều?

Bản thân chị đã là người làm trong nghề, bạn bè xung quanh ai cũng có thế mạnh riêng nên nói cực chứ thật ra lại không quá khó. Hơn hết chị cảm thấy một đám cưới quá xa hoa, lộng lẫy nó không phải là điều mà mình mong muốn cũng như chẳng ai có thể hiểu được bản thân mình muốn gì ngoại trừ chính mình.

Tưởng xa xỉ, nhưng tất cả mọi thứ có được đều nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình từ các người bạn của hai người, chúng cũng làm hoàn toàn bằng handmade, nguyên vật liệu "săn lùng" từ các khu chợ tại Sài Gòn.

Hôn lễ thế này là điều mà mọi cô gái bây giờ hằng ao ước, nhưng riêng ở Việt Nam vẫn có những phong tục, văn hóa khác biệt. Chưa kể trong ngày cưới còn có phụ huynh, cô dì, chú bác,... là những người mang tư tưởng, lối sống khác với thế hệ hiện đại. Vậy khi nghe anh chị trình bày kế hoạch, hai bên gia đình đã phản ứng thế nào?



Chị rất hiểu, bởi bố mẹ chị và anh Linh tuy có thời gian sống ở nước ngoài nhưng họ vẫn là người mang dòng máu truyền thống, rất tôn trọng văn hóa Việt. Bản thân tụi chị cũng vậy, cái gì thuộc về cội nguồn là không thể nào chối bỏ nhưng điều đó không có nghĩa là mình từ bỏ quyền được mơ về một đám cưới cho riêng mình. Đúng không?

Để bố mẹ hai bên chấp nhận, tụi chị đã "cam kết" rất nhiều thứ, trong đó có cả việc tổ chức một lễ cưới hoàn toàn truyền thống tại Hà Nội như những gì người lớn mong muốn rồi mới đến lễ cưới của riêng tụi chị bên bạn bè, những người thật sự thân thiết. Vì chỉ họ mới có thể sẵn sàng chấp nhận mọi thứ mà "người trẻ" như mình mong muốn, kể cả điều tưởng chừng như điên rồ nhất.



Đám cưới đậm chất truyền thống và cũng đơn giản của cặp đôi tại Hà Nội như món quà đầu tiên dành tặng cho bố mẹ, người lớn hai bên gia đình.

Chị còn nhớ ngày hôm ấy, tất cả mọi người đều đã khóc rất nhiều khi nghe chị và anh Linh gửi tâm thư dành cho nhau. Bởi nó chất chứa bao lời cám ơn, xin lỗi từ tận thâm tâm chị và anh Linh muốn gửi đến một số bạn bè, người thân. Còn nếu đọc nó ở hôn lễ như ở Hà Nội thì thật sự không phù hợp chút nào.

Chiếc váy mang phong cách Unicorns của chị My Lan tại lễ cưới theo phong cách của riêng mình.

Bố chị My Lan đích thân đưa con gái bước vào lễ đường mơ ước.

Được tổ chức một lễ cưới sáng tạo tưởng như phá vỡ mọi thứ nhưng không, chị còn mang đến nhiều trải nhiệm và tăng mọi cung bậc cảm xúc cho mọi người.

Dù biết hôn lễ hiện đại hay truyền thống đều mang ý nghĩa, sự thiêng liêng khác nhau nhưng nếu có 1 điều mà chị cảm thấy ở một lễ cưới truyền thống còn thiếu thì đó là gì?

Mình không muốn bắt buộc, yêu cầu tất cả mọi người phải thay đổi suy nghĩ, hoặc có ý nói đám cưới hiện đại hay truyền thống tốt hơn. Tất cả tùy thuộc vào cá tính, sở thích và điều kiện kinh tế của mỗi người, không ai giống ai và cái nào cũng tốt miễn con cái, bố mẹ, người thân được vui vẻ, hạnh phúc.

Tuy nhiên sau hôn lễ của mình, chị nhận ra một điểm mà nếu các bạn thích lễ cưới truyền thống vẫn có thể tham khảo đó là lắng nghe lời khuyên, chia sẻ về cách giữ gìn hạnh phúc sau hôn nhân.

Hôm ở Hồ Tràm chị đặt một chiếc bàn viết thư tay dành cho tất cả mọi người, những ai đã và đang lập gia đình có thể truyền lại bí kíp, kinh nghiệm trong việc làm thế nào gìn giữ hạnh phúc sau khi hôn nhân.



Nó bao gồm cả việc làm vợ, làm mẹ, hay những điều thầm kín nhất... muốn chia sẻ cho riêng cô dâu chú rể. Bởi sau khi lập gia đình, dù bạn là người phụ nữ hiện đại hay truyền thống, kiến thức, trải nghiệm cuộc đời sâu sắc đến đâu, đôi khi cũng không bằng vài lời khuyên từ những người đi trước.

Những lời khuyên vô cùng quý giá mà mọi

Nhân đây chị rất muốn gửi lời cám ơn đến bố mẹ của chị và bố mẹ của anh Linh đã thấu hiểu, ủng hộ người trẻ như chúng con được làm những gì mình yêu thích.

Và cám ơn tất cả những người bạn, anh, chị, em đã giúp My Lan có được một đám cưới trong mơ.

Cám ơn chị đã dành thời gian chia sẻ suy nghĩ, câu chuyện của mình. Chúc chị và anh Linh sẽ luôn hạnh phúc và mãi mãi bên nhau.