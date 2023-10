Theo hãng tin AP ngày 22-10, tháng trước, bà Susan Hodgson quay trở về nhà sau kỳ nghỉ và thấy một đống đổ nát ở nơi từng là ngôi nhà của mình.



Ngôi nhà nằm trên đại lộ Lakewood ở khu vực Tây Nam TP Atlanta, bang Georgia - Mỹ.

Bà Hodgson trả lời phỏng vấn rằng ngôi nhà là một tài sản lâu năm của gia đình bà, giờ chỉ còn là đống gỗ vụn. Ảnh: AP

Công ty phá dỡ căn nhà của bà Hodgson tên You Call It We Haul It, một công ty dọn rác xây dựng đã hoạt động 30 năm ở TP Atlanta. Trao đổi với kênh Fox 5, You Call It We Haul It thông báo họ đang điều tra và giải quyết sự cố này.

Song, theo hãng tin AP, đến ngày 22-10, bà Hodgson vẫn chưa được liên hệ bởi công ty liên quan. "Tôi phát điên lên. Tôi cứ tự hỏi rằng đây có phải là một trò đùa không. Tôi quá sốc" - bà Hodgson bày tỏ.

Ngôi nhà của bà Hodgson làm bằng gỗ, được bảo quản cẩn thận trong gần 15 năm qua, cả sân vườn cũng được cắt cỏ và dọn dẹp sạch sẽ. Mọi loại thuế liên quan đến căn nhà đều được đóng đầy đủ.

Bà Hodgson nhớ lại khi bà đi nghỉ mát vào tháng trước, một người hàng xóm đã gọi điện hỏi có thuê ai đến phá dỡ nhà không. Bà Hodgson trả lời rằng không, thế là người hàng xóm đáp: "Ồ, vậy thì có ai vừa đến đây đập phá và dỡ toàn bộ nhà bà xuống đấy".

Mỹ: Đi nghỉ mát về, phát hiện nhà mình "không cánh mà bay"

Bà Hodgson vội vàng nhờ một người thân đến xem xét tình hình và hỏi giấy phép của đội ngũ phá dỡ. Khi người quản lý đội kiểm tra lại giấy phép, anh ta thừa nhận mình đã phá dỡ nhầm địa chỉ.

Bà Hodgson lo ngại đường ống dẫn nước và khí gas có thể bị đứt trong quá trình phá dỡ. Bà cho biết đã báo cáo với cảnh sát và làm việc với luật sư nhưng sự việc chưa được giải quyết ổn thỏa.



"Thật khó tin nổi là có người nghĩ rằng họ có quyền đến đập phá một cái gì đó rồi bỏ đi mà không thèm xin lỗi hay đền bù. Họ không trả cho tôi bất cứ cái gì" - bà Hodgson phàn nàn.