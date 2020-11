Mỹ có thêm vaccine COVID-19 hiệu quả đến 94,5%, không cần trữ đông

Với công bố này, Moderna trở thành hãng dược phẩm thứ hai của Mỹ cho kết quả vượt xa dự báo, theo sau vaccine của hãng Pfizer, loại vaccine cũng đạt hiệu quả hơn 90%. Như vậy, Mỹ có thể có hai loại vaccine ngừa COVID-19 để sử dụng cho trường hợp khẩn cấp trong tháng 12/2020.

Ưu thế của vaccine do Moderna phát triển là không cần chế độ lưu trữ ở nhiệt độ siêu lạnh (âm 70 độ C) như vaccine của Pfizer nên dễ phân phối hơn. Moderna dự kiến loại vaccine của hãng sẽ ổn định ở nhiệt độ của tủ lạnh thông thường là từ 2 - 8 độ C trong thời gian 30 ngày và có thể trữ 6 tháng ở nhiệt độ âm 20 độ C.

Thử nghiệm giai đoạn ba của Moderna được tiến hành trên 30.000 tình nguyện viên, với hai mũi tiêm cách nhau 28 ngày. Sau thời gian tiêm chủng, chỉ 95 người mắc COVID-19. Trong số đó, chỉ 5 trường hợp được tiêm vaccine, còn lại dùng giả dược.

Thử nghiệm giai đoạn ba được Moderna tiến hành trên 30.000 tình nguyện viên. (Ảnh: CNN)

Hầu hết tác dụng phụ của vaccine Moderna là từ nhẹ đến trung bình. Song nhiều tình nguyện viên cũng gặp triệu chứng dữ dội hơn sau khi tiêm mũi thứ hai. 10% bị mệt mỏi nghiêm trọng, không thể sinh hoạt bình thường. 9% khác bị đau cơ. Tuy nhiên, đại diện Moderna cho biết tình trạng này không kéo dài. Giáo sư Peter Openshaw của trường Cao đẳng Hoàng gia London giải thích: "Đây là các phản ứng dễ đoán đối với một loại vaccine hiệu quả và tạo ra miễn dịch tốt".



Việc có nhiều hơn một nhà cung cấp vaccine cũng sẽ giúp đảm bảo nguồn cung vaccine luôn có sẵn và phân phối công bằng hơn.

Moderna đang lên kế hoạch nộp đơn xin cấp phép sử dụng khẩn cấp với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) trong những tuần tới. Hãng dự kiến sẽ có 20 triệu liều sẵn sàng xuất xưởng tại Mỹ vào cuối năm nay và đang trên đà sản xuất 500 triệu - 1 tỷ liều trên toàn cầu vào năm 2021.

Mỹ có thể có thêm 1 tỷ liều vaccine COVID-19 từ hai nhà sản xuất Pfizer và Moderna. (Ảnh: Toronto Star)

Nếu 2 vaccine COVID-19 của Pfizer và Moderna được cấp phép, Chính phủ Mỹ có thể có thêm hơn 1 tỷ liều chỉ từ hai nhà sản xuất trên, nhiều hơn mức cần thiết cho 330 triệu cư dân của nước này.