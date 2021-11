Mỹ Anh nhắc lý do vì sao chưa về Việt Nam, là do liên quan đến cuộc sống của Anna Trương tại Mỹ

Mặc dù lễ hội âm nhạc "Head In The Clouds Music 2021" ở Mỹ đã kết thúc nhưng Mỹ Anh - con gái Mỹ Linh vẫn chưa về lại Việt Nam. Mới đây, khi trả lời câu hỏi từ khán giả, Mỹ Anh đã thẳng thắn chia sẻ lý do vì sao chưa về.

Mỹ Anh và Anna Trương.

Theo đó, nữ ca sĩ 19 tuổi cho biết: "Chị ở lại chơi với chị gái của chị đến cuối tháng chị về á". Kèm theo đó, Mỹ Anh còn đăng bức ảnh đi siêu thị vui vẻ cùng người thân. Ngoài ra, Mỹ Anh cũng cập nhật khá nhiều hình ảnh chụp cùng chị gái. Con gái út nhà Anh Quân - Mỹ Linh hào hứng ra mặt khi được ở với chị gái Anna Trương trong những ngày này.

Mỹ Anh liên tục chia sẻ hình ảnh về Anna Trương.

Bên cạnh đó, khi được fan hỏi lúc đứng trên sân khấu "Head In The Clouds Music 2021" có run không, Mỹ Anh chia sẻ: "Trước khi lên thì Mỹ Anh run lắm nhưng lúc ra thấy mọi người ở dưới good energy supportive quá huhu thế là hết run".

Mỹ Anh là con gái út trong gia đình nghệ sĩ Mỹ Linh - Anh Quân. Ngay từ khi còn bé, Mỹ Anh đã bộc lộ tài năng với nghệ thuật. Cách đây không lâu, Mỹ Anh tham gia chương trình The Heroes và gây chấn động vì loạt tiết mục ấn tượng. Sau đó, Mỹ Anh còn được xuất hiện trên quảng trường Thời Đại ở New York - Mỹ.

Tại lễ hội âm nhạc vừa diễn ra, Mỹ Anh là đại diện duy nhất của Việt Nam được tham gia. Tại đây, Mỹ Anh đã đứng chung sân khấu với CL, "hoàng tử lofi" keshi và nhiều nghệ sĩ indie khác. Tại đây, Mỹ Anh trình diễn 5 ca khúc gồm: Got you, Pillars, Real love, Yên, Isn't she lovely.