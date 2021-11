Mỹ Anh “đối đầu” Hà Hồ: Bản lĩnh Gen Z liệu có đọ lại thần thái của đàn chị

Dù trước đó cũng xuất hiện cùng mẹ Mỹ Linh tại nhiều sân khấu lớn nhưng chỉ khi tham dự The Heroes 2021 và mới đây là trình diễn trên sân khấu của lễ hội âm nhạc "Head In The Clouds Music 2021" ở Mỹ thì tên tuổi và sự nghiệp âm nhạc của Mỹ Anh - con gái Diva Mỹ Linh ngày một nở rộ.

Độ phủ sóng của cô nàng nhỏ bé nhưng chứa đựng sứ công phá mạnh mẽ này ồ ạt, và rầm rộ hơn bao giờ hết. Và mới đây Mỹ Anh lại tiếp tục trở thành nhân vật trang bìa tháng 11 - tháng sinh nhật 11 tuổi của tạp chí Elle Việt Nam.

Mỹ Anh diện nguyên cây Gucci cá tính ghi lại khoảnh khắc cô nàng thăng hoa cùng âm nhạc cho trang bìa của tạp chí Elle Việt Nam số tháng 11.

Không chỉ thể hiện cá tính trong từng khung hình, Mỹ Anh còn thổi một làn gió mới đến với set đồ phá cách thời thượng của nhà mốt Gucci. Trước giờ nét Gucci đều mang đậm sự quý tộc, đẳng cấp và sang trọng; nhưng ở Mỹ Linh lại thấy một sự phá cách hừng hực sức trẻ.

Mỹ Anh khoác lên người những bộ đồ Gucci đẳng cấp nhưng vẫn toát lên nét tươi vui, hồn nhiên pha lẫn sự phá cách. Đương nhiên set về kinh nghiệm hay tuổi đời, Mỹ Anh thua xa tất cả các nhân vật từng diện đồ Gucci trước đó, nhưng lại toát lên những nét thú vị mà chỉ riêng mình Mỹ Anh mới có.

Thế nên khi Mỹ Anh đụng hàng với Hà Hồ - "nữ hoàng Gucci của Vbiz", cô nàng chẳng hề nao núng hay e dè bởi chính Mỹ Anh cũng đang mang đến một điều mới lạ cho những thiết kế của Gucci.

Lần này Mỹ Anh đụng luôn set Gucci với "chị đại" Hà Hồ, liệu rằng nét mới lạ tuổi trẻ sục sôi ấy có đọ lại được với chị đại quyền lực với vòng 1 như bị o ép chỉ trực tuôn trào này.

Để ý mới thấy dạo này Hà Hồ diện đồ Gucci khá bạo tay. "Nữ hoàng giải trí" chiếm chọn spotlight với màn o ép vòng 1 phô diễn vóc dáng mẹ bỉm sữa sexy nhất Vbiz và cũng không quên thể hiện đẳng cấp thời trang của mình.

Dù kín như bưng hay phô diễn vòng 1 ngồn ngộn, với Gucci nếu Hà Hồ về thứ 2 chắc chẳng ai dám tăng tốc vươn lên vị trí số 1. Nhưng trong màn đụng hàng này, ai hơn ai chẳng quan trọng, điều mà thu hút nhất vẫn là tài năng và sự mới lạ của Mỹ Anh và sự độc tôn của Hà Hồ.

Lại nói về phong cách thời trang của Mỹ Anh, ngoài cá tính âm nhạc mạnh mẽ, rõ rệt; Mỹ Anh còn có gu thời trang khá độc. Cô nàng không bao giờ gói gọn phong cách trong những quy tắc nhất định, mà thích tự phiêu với mỗi bộ cánh mặc trên người.

Đặc biệt là thần thái của Mỹ Anh, xuất sắc đến nỗi cô nàng có thể cân được mọi kiểu đồ, ngay cả khi nó độc dị hay phá cách thế nào.