Mỹ Anh đi Mỹ gặp chị gái xinh đẹp nhưng chưa gây chú ý bằng bức ảnh Anna Trương chụp với chồng Tây

Thông tin Mỹ Anh - con gái út của Mỹ Linh đến Mỹ trình diễn vẫn đang thu hút nhiều sự quan tâm từ khán giả.

Với tư cách là đại diện Việt Nam duy nhất, Mỹ Anh đã đứng chung sân khấu với CL, "hoàng tử lofi" keshi và nhiều nghệ sĩ indie khác. Tại đây, Mỹ Anh trình diễn 5 ca khúc gồm: Got you, Pillars, Real love, Yên, Isn't she lovely.

Thông qua Facebook của Mỹ Linh, khán giả biết được chuyện chị gái Anna Trương đã đến ủng hộ Mỹ Anh. Khi Mỹ Anh hát trên sân khấu lễ hội âm nhạc "Head In The Clouds Music 2021", Mỹ Anh đã đứng bên dưới cười đến "rách miệng". Lý do là vì trước khi trình diễn, Mỹ Anh nói khi nào run thì sẽ nhìn chị Anna Trương. Vậy nên, dù xúc động đến phát khóc, Anna Trương vẫn cố gắng cười cho em gái yên tâm.

Hình ảnh chụp chung với Mỹ Anh vừa được Anna Trương chia sẻ.

Anna Trương và chồng sắp cưới đến xem em gái Mỹ Anh trình diễn.

Điều thú vị hơn là không riêng gì Anna Trương mà đến cả Eric Derwallis - chồng sắp cưới của Anna Trương cũng đến ủng hộ Mỹ Anh. Hồi tháng 11/2020, Eric Derwallis - Anna Trương đã thông báo với gia đình chuyện đính hôn.

Eric Derwallis đăng bài chúc mừng em vợ tương lai.

2 tuần trước khi Mỹ Anh đến mỹ, chồng sắp cưới của Anna Trương cũng đăng thông tin cổ vũ em vợ lên Instagram cá nhân. Lúc này, Eric Derwallis chia sẻ hình ảnh Mỹ Anh xuất hiện ở quảng trường Thời Đại với nhiều lời khen tích cực.

Anna Trương và Eric Derwallis đã công bố thông tin đính hôn vào tháng 11/2020.

Có thể thấy, mối quan hệ giữa các con gái, con rể tương lai trong gia đình Mỹ Linh khá tốt đẹp. Dù hoạt động âm nhạc với nhiều hình thức khác nhau nhưng Mỹ Anh - Anna Trương vẫn luôn giúp đỡ, động viên, hỗ trợ nhau.