Mỹ Anh - con gái Mỹ Linh mặc áo yếm sexy, nhan sắc tuổi 19 là đây

Sau thành công của "Real Love", Mỹ Anh - con gái Mỹ Linh tiếp tục phát hành single "Yên" trên các nền tảng nhạc số vào tối 20/10. Bên cạnh đó, Mỹ Anh cũng tung loạt ảnh mới được chụp giữa rừng cây xanh mát. Cô gái 19 tuổi mặc váy yếm gợi cảm, đồng thời khoe nhan sắc tuổi xuân thì rực rỡ.

"Yên" đã nhanh chóng vào top 3 iTunes Việt Nam và #12 iTunes mục R&B. Ca khúc có ý nghĩa khá đặc biệt trong sự nghiệp của Mỹ Anh, bởi đây chính là sáng tác tiếng Việt đầu tiên của cô nàng Gen Z tài năng này.

Trước đó, bài hát đã nhận được nhiều lời khen ngợi khi Mỹ Anh lần đầu trình diễn trong chương trình The Heroes.

Đặc biệt, Mỹ Anh cho thấy sự tâm đắc của mình với "Yên" khi lựa chọn biểu diễn ca khúc này tại lễ hội âm nhạc "Head In The Clouds Music 2021" do 88rising tổ chức ở Mỹ.

Với tư cách là đại diện Việt Nam duy nhất, Mỹ Anh sẽ đứng chung sân khấu với CL, "hoàng tử lofi" keshi và nhiều nghệ sĩ indie khác vào các ngày 6 - 7/11. Đây là quyết định có phần bất ngờ của Mỹ Anh bởi cô nàng vốn được biết đến với phong cách cá tính, nổi loạn đậm chất US-UK và từng ra mắt một số sản phẩm bằng tiếng Anh. Việc biểu diễn một bài hát tiếng Việt trên đất Mỹ cho thấy Mỹ Anh muốn quảng bá và khẳng định bản sắc Việt Nam với bạn bè quốc tế.

"Yên" là khúc hát chất chứa những sự nhạy cảm mơ màng, một bản tổng hòa của suy tư và sự thay đổi xúc cảm trong tâm hồn Mỹ Anh. Lạc lõng, bơ vơ, sợ hãi - Những cảm xúc tiêu cực mà chắc hẳn ai cũng trải qua và chúng càng trở nên rõ ràng hơn khi đại dịch xảy đến. Trong cô đơn, chúng ta càng khát khao cảm giác thân thuộc, sự ấm áp trong những cái chạm của con người, hay bờ vai để ngả đầu nương tựa.

Vốn là một người có phần phụ thuộc vào nguồn năng lượng của mọi người xung quanh, Mỹ Anh rất dễ cảm thấy cô đơn, xa cách. Trên những chuyến bay vào Nam ra Bắc vì The Heroes, cô gái trẻ lại càng cảm nhận sâu sắc điều này. Một mình giữa một thành phố xa lạ, sống giữa những cảm xúc chơi vơi, Mỹ Anh đã phải dần tập làm quen với sự cô đơn không hề được báo trước.