MXH dậy sóng với bài viết của cô gái Hà Nội tố “ăn gimbap đến thủng dạ dày vì nuốt phải móc sắt”, tiết lộ “chủ quán biếu tiền thăm hỏi nhưng lấy lại rồi biến mất”!?

Mua gimbap số lượng lớn, được "khuyến mại" thêm móc sắt làm thủng dạ dày?!?

Đã hơn 1 tháng kể từ ngày xảy ra sự cố vào ngày 27/2 vừa qua, nhưng chị P.N vẫn chưa nhận được lời thăm hỏi thỏa đáng từ phía tiệm đồ ăn. Hiện tại sức khỏe P.N đã bình thường trở lại, nhưng chị và gia đình vẫn bức xúc vì thái độ vô tâm của quán ăn.

Đầu đuôi câu chuyện vừa được Hà Trang - em gái chị P.N chia sẻ lên MXH thu hút sự chú ý của vô số người cách đây vài giờ.

"Không biết là do quán làm ăn tắc trách hay do chị gái mình đang gặp hạn tam tai nên ăn miếng gimbab bị rách cả dạ dày vậy cả nhà???

Sống giữa thời đại 2021 mà giờ quấn gimbab còn có cả móc câu sắt trong nhân, quán cũng không nhìn thấy à hay đầu bếp bị lác như nào thì nói 1 câu thôi?

Chị P.N vừa trải qua ca nằm viện đáng sợ cách đây 1 tháng vì đồ ăn mua qua ứng dụng đặt hàng online.

Chị mình sai 1 chuyện duy nhất là đói quá ăn không nhai, nuốt 1 miếng gimbab mà nhập viện vì quá đau bụng các bạn ạ. Đi nội soi mới thấy có cái móc sắt to đùng đang cắm vào dạ dày phải gắp ra. Để lâu chút nữa thì không biết còn nguy hiểm thế nào.

Vậy mà đại diện quán S.T cho người đến không 1 câu xin lỗi và vứt ở nhà mình 2 triệu. Ôi 2 triệu đồng nó to quá so với nỗi đau! Họ còn để lại câu nói là: Lỗi không hoàn toàn do quán!

Giờ bảo đến lấy lại 2 triệu cũng bơ lác, nhắn tin gọi điện không thèm trả lời.

Đúng là không có tâm tốt nhất đừng mở hàng ăn đồ ăn vào người đấy chủ quán ạ. Mong bạn đọc được những dòng này và mình đợi 1 lời giải thích từ bên bạn, từ 27 tháng 2 đến giờ rồi chứ không phải là đến quẳng 2 triệu rồi bơ lác vậy đâu".

Ảnh chụp nội soi cho thấy miếng móc sắt cắm vào thành dạ dày khiến chị P.N đau bụng dữ dội, sau đó được gắp ra ngoài, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Liên hệ trực tiếp với Hà Trang để tìm hiểu thì cô nàng cho biết đến giờ này chị gái cô vẫn buồn và chờ đợi câu trả lời thỏa đáng từ phía quán ăn tên S.T có địa chỉ ở Trung Tự, Hà Nội. Tuy sự cố đã xảy ra hơn 1 tháng, nhưng đến bây giờ gia đình Trang mới lên tiếng công khai trên MXH vì chủ quán cố tình tỏ thái độ vô tâm, không hồi đáp lại.

Trang cho biết chị gái cô vẫn giữ lại những bằng chứng về cuộc nói chuyện với chủ quán, phía chủ quán có xin lỗi nhưng vẫn lấy lại 2 triệu tiền thăm hỏi trước đó và chưa có cuộc đối thoại trực tiếp nào khiến P.N cảm thấy thoải mái sau khi suýt bị thủng dạ dày.

Chị P.N đã chuyển khoản trả lại 2 triệu cho chủ quán, sau đó chủ quán cũng "mất tích" bí ẩn?!?

Lý do tại sao chủ quán lại gửi biếu 2 triệu thì gia đình P.N không biết rõ, Hà Trang tiết lộ chi phí khám và nội soi gắp miếng sắt ra hôm đó nhiều hơn hẳn so với con số 2 triệu. Nhưng khi chị P.N cương quyết trả lại 2 triệu để được giải quyết đàng hoàng theo cách khác thì chủ quán chỉ trả lời cộc lốc bằng tin nhắn báo số tài khoản (!) Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại thì phía quán ăn cũng chưa có phương án đền bù nào cho sự cố ảnh hưởng đến sức khỏe của chị P.N.

Chủ quán xác nhận sự việc đã xảy ra, nhưng vẫn lấy lại 2 triệu tiền thăm hỏi rồi "biến mất" (?!?)

Sau khi tìm hiểu rõ hơn câu chuyện quán ăn bị tố chế biến mất vệ sinh khiến thực khách phải nhập viện từ phía gia đình chị P.N, chúng tôi tiếp tục liên hệ với chủ quán S.T để xác minh thêm nhưng chủ quán chỉ nói ngắn gọn rằng "đã đọc được bài tố của Hà Trang trên MXH". Sau đó, người phụ nữ nhận là chủ quán nói "sẽ gọi lại sau" nhưng cuối cùng đã chặn số điện thoại của chúng tôi mà chưa kịp cung cấp thêm bất cứ thông tin nào.

Do quá đói nên mọi người bao gồm cả chị P.N đã ăn hết cả gimbap lẫn tokbokki mua ở quán S.T.

Chị Hà Trang cho biết thêm, bữa gimbap hôm đó còn có cả trẻ em, nhưng may mắn em bé không ăn phải miếng có móc sắt: "Nếu hôm đó em bé nhà mình ăn trúng thì không biết hậu quả xảy ra thế nào, người lớn còn chịu đau được chứ trẻ con chịu sao nổi. Vậy mà quán lại cư xử vô trách nhiệm như thế?".

Ở diễn biến khác, trang fanpage của quán S.T đang bị cư dân mạng tấn công dồn dập, liên tục bị đánh giá là bán đồ ăn mất vệ sinh, thái độ kém. Thậm chí phần đánh giá của quán còn lưu lại khá nhiều nhận xét đầy tức giận từ khách hàng cách đây 1-2 năm. Nhiều người cho rằng quán không nên xử lý sự cố bằng cách "mất tích" và im lặng với khách hàng như vậy.