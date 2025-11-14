MXH bất ngờ về đội bóng mặc đẹp nhất thế giới: Biết cầu thủ giàu rồi nhưng trình chơi đồ hiệu quá "khét"

Ngày thứ hai vừa qua, các cầu thủ đội tuyển quốc gia Pháp đã tập trung tại trung tâm huấn luyện Clairefontaine để chuẩn bị cho những trận đấu quan trọng tại vòng loại World Cup 2026. Sự xuất hiện của các ngôi sao Les Bleus không chỉ thu hút sự chú ý về mặt chuyên môn mà còn bởi phong cách ăn mặc nổi bật, "chơi" đồ hiệu cũng siêu đỉnh, khiến nhiều người liên tưởng đến một buổi trình diễn thời trang.

Từ Kylian Mbappé, đội trưởng đội tuyển đồng thời là đại sứ toàn cầu của Dior, đến các đồng đội như Jules Koundé, Eduardo Camavinga, Marcus Thuram, tất cả đều thể hiện gu thời trang cá nhân chất đét khi kết hợp các thương hiệu xa xỉ và phong cách độc đáo.

Mbappé diện full set thể thao từ BST Nike x Stussy, nam đại sứ xách mẫu túi Dior Normandie Tote Bag màu beige có giá hơn 180 triệu đồng và hoàn thiện outfit bằng mẫu giày tối giản của Nike.

Trong lần tập trung lần này, trung vệ Jules Koundé một lần nữa chứng minh danh hiệu "fashionista" của đội. Anh xuất hiện trong bộ trang phục nổi bật gồm áo trench coat màu ô liu dáng dài kết hợp quần denim, kính râm tối màu và mũ len xanh. Điểm nhấn trong tổng thể trang phục của trung vệ Barcelona là chiếc túi Haut à Courroies 40 Togo màu đen-nâu của nhà mốt Hermès, khẳng định gu thời trang tinh tế và khả năng kết hợp phụ kiện đầy thuyết phục. Trước đó, anh từng khiến báo chí chấn động khi mặc váy, đi boots cao gót ngay tại Clairefontaine.

Jules Koundé trong lần xuất hiện gần nhất khi lên tuyển (trái) và outfit từng khiến anh vướng vào tranh cãi cũng tại Clairefontaine (phải).

Trước đó, trung vệ của Barcelona luôn là gương mặt được khán giả mong đợi xem anh sẽ mặc gì khi hội quân nhất.

Hugo Ekitike diện full cây đen tối giản, tạo điểm nhấn bằng đôi giày da lộn màu nâu vừa thanh lịch vừa cổ điển. Tiền đạo Liverpool chọn 2 món phụ kiện từ nhà mốt Chanel là mũ và túi để hoàn thiện outfit.

Các cầu thủ khác cũng thể hiện sự tinh tế trong cách lựa chọn trang phục, vừa thời thượng vừa trẻ trung, thoải mái.

Một trường hợp ngoại lệ hiếm hoi trong đội tuyển Pháp là N'Golo Kanté, khi anh xuất hiện trong chiếc áo hoodie xám và quần dù màu xanh than. Nhiều người nhận xét trông anh như “vừa bước thẳng từ trên giường xuống”, nhưng bên cạnh đó, cũng có không ít lời khen dành cho chàng tiền vệ vì sự giản dị và phong thái khiêm tốn.

Trước đó, lần hội quân hồi tháng 10/2024 của các cầu thủ đội tuyển Pháp cũng từng trở thành hiện tượng trên mạng xã hội.

Điều khác biệt là lần này Jules Koundé không phải người gây chú ý nhất, spotlight lại thuộc về Ibrahima Konaté. Trung vệ của Liverpool xuất hiện với phong cách đầy bí ẩn: áo vest caro đen cùng áo khoác có mũ xanh lá kết hợp luôn phụ kiện che mặt khiến giới truyền thông không khỏi tò mò. Khi được hỏi, anh còn hài hước nói: "Không nhận ra tôi à? Thử đoán xem!" trước khi cởi mũ và tạo dáng trước ống kính.

Outfit đầy thú vị của Ibrahima Konaté hồi năm ngoái.



Ngược lại, các đồng đội của Konaté lựa chọn phong cách sang trọng và chỉn chu hơn. Jules Koundé gây ấn tượng với outfit mang hơi hướng thập niên 1970 gồm áo len, quần denim, boots da và áo trench coat dài ngang gối – phong cách giúp anh được các tạp chí quốc tế bình chọn là "người đàn ông mặc đẹp nhất năm 2023". Bradley Barcola chọn phong cách denim đậm chất 1990s với mũ beret và giày da bóng, trong khi Marcus Thuram khoe vẻ cá tính với bộ đồ da của Louis Vuitton.

Từ trái qua lần lượt là Jules Koundé, Bradley Barcola và Marcus Thuram.

Trong hơn một thập kỷ qua, các cầu thủ Pháp cũng thường gây ấn tượng với gu thời trang cá nhân táo bạo. Les Bleus thậm chí từng được nhiều chuyên trang quốc tế bình chọn là đội tuyển mặc đẹp nhất thế giới.

Các cầu thủ đội tuyển Pháp như bê cả Paris Fashion Week đến Clairefontaine mỗi lần hội quân. Nguồn: B&F Studio

Mặc đẹp đã trở thành thương hiệu của đội bóng nước Pháp.

Đội tuyển Pháp sẽ gặp Ukraine vào ngày 14/11 và Azerbaijan vào ngày 17/11 trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2026. Hiện tại, Pháp đang dẫn đầu bảng và có thể giành vé dự World Cup nếu giành chiến thắng trước Ukraine.