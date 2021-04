MV Gone chính thức phát hành: Rosé (BLACKPINK) hoá "sầu nữ" sau chia tay, diễn xuất và visual điểm 10!

Đúng như thông báo, vào 22 giờ tối 4/4 (giờ Việt Nam), Rosé (BLACKPINK) đã chính thức tung MV Gone - ca khúc b-side thuộc single album debut của nữ idol. Sau gần 1 tháng kể từ khi tung MV ca khúc chủ đề On The Ground, Rosé đã "bung" chiếc MV Gone được cất giấu từ lâu này.

MV Gone - Rosé.

Người hâm mộ được chiêm ngưỡng 3 phút 40 giây MV ngập tràn trong visual xuất sắc của Rosé. Trong MV Gone, cô nàng cũng có nhiều đất diễn hơn khi hoá thân thành một cô gái vừa mới chia tay, vẫn còn lưu luyến cuộc tình đã đi qua. "All my love is gone. Now you’re dead and gone..." (Tất cả tình yêu trong tôi đã chết. Nên anh hãy đi và đừng quay lại) nhưng những kỷ niệm thì vẫn còn đó, xuất hiện trong tâm trí cô nàng từng phút, từng giờ.

MV mở đầu bằng phân cảnh Rosé nằm trong phòng tắm, nhớ về những ký ức xưa cũ.

Những ngày tháng còn yêu đương mặn nồng.

Cô nàng phát huy khả năng diễn xuất trong MV.

Gone vốn được Rosé thu âm từ tận 2 năm trước và cô nàng yêu thích nó đến mức tin rằng bài hát như sinh ra để dành cho mình. Bài hát cũng được đánh giá là hay ngang ngửa ca khúc chủ đề On The Ground. Về MV, nhiều đoạn tuy đã được tiết lộ tại concert của BLACKPINK hồi cuối tháng 1 nhưng cho đến bây giờ, sau hơn hai tháng, người hâm mộ mới được thưởng thức phiên bản hoàn chỉnh của Gone.

Visual điểm 10 của Rosé trong MV.