Muốn xóa ký ức để tận hưởng phim Hàn này lần nữa: Cặp chính chemistry thần sầu, tưởng khó thấm nhưng lại là huyền thoại

Gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện chủ đề "đâu là phim Hàn xuất sắc nhất trong lòng bạn" thu hút sự chú ý. Phía bên dưới phần bình luận, không ít khán giả đã gọi tên My Dearest (tựa Việt: Người Yêu Dấu) do Nam Goong Min và Ahn Eun Jin đóng chính.

My Dearest là một bộ phim xuất sắc ở mọi khía cạnh.

My Dearest lấy bối cảnh vào những năm 1600, thời kỳ Hàn Quốc bị nhà Thanh xâm lược. Bộ phim mang tới câu chuyện tình yêu giữa nàng tiểu thư quý tộc Yoo Gil Chae và Lee Jang Hyeon, một người đàn ông bí ẩn bước vào cuộc đời cô.

Yoo Gil Chae là một tiểu thư xinh đẹp, hoạt bát và có phần được nuông chiều, được mệnh danh là "Hồ ly chín đuôi" của Neunggun-ri. Dẫu vậy, những tiểu thư khác vì ghen tị mà cô lập cô, cho rằng tính cách thẳng thắn cùng các hành vi của cô không phù hợp với tiêu chuẩn về một tiểu thư quý tộc. Dù rất biết cách khiến những người đàn ông phải xiêu lòng, Yoo Gil Chae lại không thể chiếm lấy trái tim chàng trai cô yêu.

Lee Jang Hyeon là một người đàn ông bí ẩn đột nhiên xuất hiện trong giới thượng lưu Neunggun-ri. Không ai thực sự biết gì về anh ta. Các quý tộc trẻ không thích anh ta, nhưng những người lớn tuổi thì ngược lại. Lee Jang Hyeon có nhiều kinh nghiệm yêu đương, tò mò về cô nàng "Hồ ly chín đuôi" và một ngày nọ, cô gái ấy bất ngờ rơi vào vòng tay anh ta. Nhưng rồi chiến tranh đột ngột nổ ra, cả hai bị chia cắt trước khi kịp hiểu rõ cảm xúc của nhau.

Phát sóng hồi năm 2023, My Dearest đã nhận được vô vàn những lời khen. Thậm chí với nhiều người, đây là một trong những kiệt tác xuất sắc nhất của dòng phim ngôn tình cổ đại Hàn Quốc. Tác phẩm này có nội dung cực kỳ hay, Nam Goong Min và Ahn Eun Jin cùng nhau mang tới thứ diễn xuất hoàn hảo, khiến khán giả từng bước đắm chìm vào câu chuyện tình yêu giữa thời loạn của hai nhân vật chính.

My Dearest đạt điểm số 8.9 trên trang Mydramalist.

Một số khán giả nhận xét rằng My Dearest có thể hơi "khó thấm" ở giai đoạn đầu. Thế nhưng khi kết hợp với phần còn lại, tất cả hòa quyện trọn vẹn để tạo nên một kiệt tác lãng mạn. Thậm chí, có người còn nói rằng ước được xóa ký ức để có thể tận hưởng trọn vẹn bộ phim một lần nữa. Có thể khẳng định trong vài năm gần đây, không có nhiều phim Hàn đạt tới độ hoàn hảo như những gì My Dearest đã làm được.

Bình luận của netizen về My Dearest:

- Con mã My Dearest peak thực sự, huhu. Khóc mù mắt luôn, huhu. Nó đau đớn nó day dứt điên lên. Lần đầu tiên coi phim mà tôi cảm thấy quặn lòng real luôn.

- Muốn xoá kí ức để xem lại My Dearest một lần nữa. Ôi tui yêu chuyện tình bi đát của Jang Hyun và Gil Chae chết mất.

- Top 1 cổ trang trong lòng tui, huhu.

- Bộ phim xem hết tập nào là khoảng lặng tập đấy, nó hay và nó thật đến mức như mình đang chứng kiến trước mắt. Tôi yêu My Dearest.

- Không thích xem cổ trang mà vẫn lụy phim này. Xem xong phải tìm phim nam chính đóng để xem tiếp. Thật sự ánh mắt đó đến giờ vẫn không thể thoát ra được. Cả 2 diễn quá tốt, đau khổ ở đâu tui cảm nhận được rõ ràng ở đó. Đỉnh.

- Chú với chị diễn đỉnh thiệt á. Ánh mắt ta nói tình thôi rồi, đúng là diễn viên thực lực có khác. Đối với tui thì hay nhất là char-dev của Gil Chae, đỉnh thôi rồi luôn. Tui vẫn coi đi coi lại nhiều lần nhưng chỉ mấy tập nhẹ nhàng thôi chứ mấy cảnh đau lòng khóc ói, huhu.

nguồn: MBC, Mydramalist