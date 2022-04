Muốn trang hoàng không gian sống nhưng ngân sách hạn hẹp thì hãy tìm hiểu về dịch vụ thuê nội thất đang là xu hướng trên thế giới hiện nay

Thuê nội thất là gì?



Thuê đồ nội thất trọn gói cho phép gia chủ có thể thuê đồ đạc cần thiết theo gói hoặc tự chọn các sản phẩm theo nhu cầu và phong cách yêu thích cho ngôi nhà trong một khoảng thời gian nhất định.

Thuê nội thất dành cho những đối tượng nào?

Đầu tiên là những người trẻ/ gia đình trẻ có điều kiện kinh tế chưa ổn định hoặc có sở thích di chuyển, thích thay đổi và khám phá xu hướng mới. Việc thuê nội thất trọn gói sẽ giúp giải quyết 3 vấn đề nhiều người trẻ quan tâm là: kinh tế, sự tiện lợi và bắt kịp xu hướng.

Thứ hai là người cho thuê nhà, sở hữu nhà, phòng hoặc homestay cho thuê, luôn muốn căn phòng sở hữu diện mạo mới mẻ và chất lượng nội thất tốt mà không muốn tốn quá nhiều vốn để trang bị, sửa chữa nội thất thì đây là dịch vụ đáng trải nghiệm.

Thứ ba là người nước ngoài ở Việt Nam trong thời gian ngắn có nhu cầu tự trang trí không gian và sử dụng đồ nội thất chất lượng cao. Nếu sử dụng dịch vụ thuê nội thất thì khi rời đi họ không cần tự tháo dỡ hay loay hoay tìm cách thanh lý.

Những ưu điểm khiến dịch vụ thuê nội thất được người Việt Nam ưa chuộng

Tính tiện ích cao

Dịch vụ thuê nội thất trọn gói cho phép gia chủ lựa chọn món đồ nội thất phù hợp với không gian sống mà không cần tốn quá nhiều thời gian và công sức. Ví dụ như dịch vụ cho thuê nội thất Flexfit Rental tại Việt Nam, người thuê có thể đặt hàng trực tuyến – thanh toán online – nhận đồ tại nhà vô cùng tiện ích. Chưa kể, gia chủ dễ dàng thay đổi phong cách thiết kế nội thất theo nhu cầu và sở thích của mình để nội thất nhà luôn mới và bắt kịp xu hướng.

Ngoài ra, khi thuê các đồ nội thất từ những đơn vị cung cấp uy tín, gia chủ sẽ được đảm bảo về chất lượng với vật liệu gỗ chắc chắn. Đi cùng là dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ, giúp đồ nội thất luôn bền, đẹp.

Linh hoạt và tiết kiệm chi phí ban đầu

Với dịch vụ thuê nội thất thì tùy từng đơn vị cung cấp mà khách hàng sẽ có những trải nghiệm và lợi ích khác nhau. Ví dụ với dịch vụ thuê nội thất trọn gói của Flexfit Rental, người dùng được:

- Trải nghiệm sản phẩm trước khi sở hữu hoàn toàn (Try now buy later);

- Lựa chọn phương thức thanh toán linh hoạt: thanh toán ngay toàn bộ hoặc trả góp theo tháng;

- Lựa chọn kỳ hạn thuê linh hoạt: từ 3-60 tháng và có thể kết thúc bất cứ lúc nào;

- Lựa chọn dịch vụ: chọn thuê lẻ từng sản phẩm hoặc tùy chọn kết hợp gói sản phẩm theo ý mình. Ngoài ra còn có thể mua lại sản phẩm bất cứ lúc nào với mức khấu trừ hấp dẫn.

Việc thuê nội thất sẽ giúp gia chủ tiết kiệm một khoản chi phí so với việc mua mới, nhất là với những người có điều kiện kinh tế còn eo hẹp hoặc vừa mua nhà… Về bản chất, người dùng chỉ phải trả tiền cho việc sử dụng đồ nội thất trong một thời gian ngắn. Hiện nay có nhiều mức phí cho thuê linh hoạt, thậm chí chỉ dưới 1 triệu đồng/ tháng.

Nhanh chóng

Việc thuê nội thất trọn gói được cho là nhanh chóng, tiện lợi hơn nhiều so với đi mua sắm nội thất ban đầu bởi sản phẩm 100% có sẵn và gia chủ không cần chờ đợi. Sau khi được tư vấn và làm thủ tục, đơn vị cung cấp sẽ giải quyết nhu cầu nội thất chỉ trong vòng 3-5 ngày từ khi có yêu cầu.

Dịch vụ cho thuê nội thất là lựa chọn tiêu dùng thông minh phù hợp với tình hình kinh tế hiện nay, đặc biệt là trong và sau giai đoạn Covid-19. Tuy nhiên, gia chủ nên lưu ý lựa chọn những đơn vị cho thuê nội thất trọn gói uy tín, đảm bảo chất lượng sản phẩm để có được trải nghiệm tốt nhất, tránh lãng phí thời gian và tiền bạc.

Flexfit Rental - Dịch vụ Thuê Nội Thất Trọn Gói Tiện Ích, Linh Hoạt, Nhanh Chóng Flexfit Rental cung cấp đầy đủ và trọn gói những sản phẩm nội thất chất lượng cao, phù hợp với nhiều không gian sống. Dịch vụ cho thuê linh hoạt hình thức thanh toán cùng nhiều gói combo hấp dẫn. Sản phẩm có sẵn, giải quyết nhu cầu nội thất chỉ trong vòng 3-5 ngày từ khi có yêu cầu cùng dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ. Điện thoại: 1900 633 588 / 024 730 43888 Website: https://rental.flexfit.vn/

