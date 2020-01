Muộn phiền hay trầm cảm không còn là vấn đề chỉ bằng cách thường xuyên ăn 4 loại thực phẩm này

Buồn chán, hay khóc hoặc nặng hơn là trầm cảm phổ biến đến mức có đến 80% dân số trên thế giới từng bị trầm cảm vào một lúc nào đó trong cuộc đời mình. Bệnh có thể gặp ở bất kỳ độ tuổi nào và thường phổ biến hơn ở chị em phụ nữ hơn phái mạnh. Vậy nên, nếu không được quan tâm điều trị sẽ khiến bệnh ngày một trở nặng.

Trầm cảm ở phụ nữ thường dễ xảy ra hơn ở đàn ông bởi nhiều yếu tố chủ quan lẫn khách quan.

Do vậy để hạn chế được việc mắc phải trầm cảm, chúng ta nên thay đổi lối sống lành mạnh và sinh hoạt hợp lý. Trong đó phải kể đến chế độ ăn hàng ngày, nếu bạn thường xuyên bổ sung 4 loại thực phẩm này vào mỗi bữa sẽ giúp hạn chế nguy cơ mắc phải căn bệnh nguy hiểm này:

1. Các thực phẩm chứa Vitamin B1

Theo một cuộc khảo sát được thực hiện bởi Viện Khoa học và Sinh học Thượng Hải (Trung Quốc), cư dân thành thị lẫn thôn quê đều thiếu Vitamin B1 trầm trọng. Đáng ngại hơn, Vitamin B1 và trầm cảm lại có mối liên quan mật thiết đến nhau, đặc biệt là ở người cao tuổi.

Cụ thể, Vitamin B1 có ảnh hưởng đến chức năng của hệ thần kinh. Khi cơ thể bị thiếu hụt, tâm trạng của con người sẽ dễ bực bội, suy nghĩ chậm dẫn đến rối loạn chức năng và mắc chứng stress mãn tính – được coi là nguy cơ tiềm ẩn của trầm cảm.

Cháo yến mạch vừa ngon miệng, dễ ăn lại giàu B1 rất phù hợp với ai đang muốn "xuống ký".

Theo các chuyên gia, cần phải bổ sung ngay các loại thực phẩm chứa Vitamin B1 để hỗ trợ cảm xúc, giúp cơ thể luôn vui tươi và phòng tránh trầm cảm. Một số loại thực phẩm có thể kể đến như yến mạch, lúa mạch, gạo nâu, gạo đen hay các loại đậu… Tốt nhất nên duy trì ăn mỗi ngày từ 50 – 100gr ngũ cốc thô.

2. Các thực phẩm giàu magiê

Magiê đóng vai trò quan trọng trong việc điều hòa các chất dẫn truyền thần kinh hạnh phúc trong não. Ngoài ra, magiê có thể tác động lên các dây thần kinh, giúp cơ thể duy trì sức khỏe của hệ thống miễn dịch lẫn làm ổn định cảm xúc.

Các loại rau lá xanh đậm như rau bina là một nguồn cung cấp magiê cực dồi dào. Mỗi phân tử diệp lục trong nó chứa một ion magiê, rau càng xanh lại càng chứa nhiều magiê. Bên cạnh đó, các loại hạt như hạnh nhân, hạt hướng dương, hạt điều... hay chuối đều trung bình chứa khoảng 32mg magiê. Tất cả chúng đều được giới khoa học công nhận là "thực phẩm chống trầm cảm" tuyệt vời.

3. Thực phẩm chứa kẽm

Một thí nghiệm so sánh được thực hiện bởi Đại học Toronto ở Canada cho thấy, nồng độ kẽm ở bệnh nhân trầm cảm thấp hơn rất nhiều so với người thường và việc bổ sung kẽm có thể giúp giảm bớt trầm cảm. Các loại hạt như đậu phộng, quả óc chó là một nguồn kẽm phong phú. Tuy nhiên, do lượng chất béo trong chúng quá cao nên hãy ăn khoảng 25 – 50gr mỗi ngày.

Thế nhưng những người mắc các triệu chứng như loét miệng, tiêu chảy, nhiễm trùng đường tiêu hóa cấp tính và những người ăn nhiều thịt không nên ăn nhiều thực phẩm chứa kẽm. Cứ bất cẩn rồi dễ gây hại cho cơ thể.

4. Các thực phẩm giàu axit béo Omega-3

Theo nghiên cứu của Viện nghiên cứu Mạnh Tử Úc cho thấy, phụ nữ ăn hải sản ít nhất hai lần/tuần có thể giảm 25% nguy cơ trầm cảm. Các nhà nghiên cứu phân tích rằng, axit béo Omega-3 sẽ kết hợp với hormone giới tính để cùng nhau cải thiện sức khỏe của não, từ đó ngăn chặn nguy cơ trầm cảm.

Vậy nên, chị em hãy thường xuyên ăn các loại thực phẩm giàu axit béo Omega-3 như cá ngừ, cá hồi, cá mòi… bởi chúng vừa bổ lại còn là loại thực phẩm hỗ trợ giảm cân cho phụ nữ. Ngoài việc điều trị trầm cảm, các loại cá này còn giúp hạn chế những cả xúc tiêu cực ở nữ giới.

Theo Aboluowang