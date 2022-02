Muốn giảm cân thì tủ lạnh nhà bạn nhất định phải có 4 món này, vừa là "cao thủ" diệt mỡ bụng, vừa không lo hại tim mạch

Thực phẩm đông lạnh là lựa chọn tuyệt vời cho những người không có thời gian đi chợ thường xuyên, cần tích trữ. Đây cũng là lựa chọn cho người muốn thực phẩm có thể bảo quản trong thời gian dài.



Thật không may là nhóm thực phẩm này chứa nhiều chất bảo quản và natri. Bạn cần tìm mua đúng loại mới đảm bảo sức khỏe. Trong thực tế có nhiều thực phẩm đông lạnh là cao thủ diệt mỡ bụng, lại cực tốt cho sức khỏe.

Nếu mục tiêu của bạn là ăn uống để giảm cân, nhất là giảm mỡ bụng thì một số thực phẩm đông lạnh thực sự hữu ích. Dưới đây là danh sách thực phẩm đông lạnh bạn nên thêm vào giỏ hàng của mình vào lần tới khi bạn đi siêu thị.

4 thực phẩm là cao thủ diệt mỡ bụng, không lo hại sức khỏe

1. Bơ thái lát

Có thể bạn đã từng cảm thấy thất vọng khi muốn thêm quả bơ vào bữa ăn hoặc món sinh tố của mình nhưng nó lại bị hỏng trước khi bạn ăn. Hoặc bạn bạn không thể tìm thấy quả bơ đủ chín ở cửa hàng để có thể ăn ngay. Bơ đông lạnh trở thành giải pháp hoàn hảo.

Thành viên hội đồng y tế Lauren Manaker (tác giả cuốn sách The First Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility) cho biết, theo nghiên cứu, chị em phụ nữ ăn bơ như một phần trong bữa ăn hàng ngày sẽ giảm mỡ bụng, mỡ nội tạng cực tốt.

2. Thịt gà viên đông lạnh

Nạp đủ protein trong ngày có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Và theo TS Courtney D'Angelo (tác giả của Go Wellness), protein là chìa khóa để giảm mỡ và xây dựng cơ bắp hoàn hảo.

Do đó, chuyên gia khuyên bạn nên thử món thịt gà viên đông lạnh. Nguyên nhân bởi thịt viên thông thường có nhiều chất béo và natri nhưng đối với thịt gà đông lạnh được làm thành viên thì khỏi lo vấn đề này. Thịt gà viên đông lạnh là lựa chọn thay thế tốt hơn hẳn thịt thông thường vì nạc hơn.

3. Cá hồi

Các chất chống oxy hóa và axit béo omega-3 trong cá hồi có thể giúp giảm viêm trong cơ thể, đem lại nhiều lợi ích sức khỏe.

Một nghiên cứu từ Tạp chí của Hiệp hội Dinh dưỡng Thể thao Quốc tế cho thấy, omega-3 có liên quan đến việc giảm nhiều hơn lượng mỡ trong cơ thể. Nhất là vùng eo.

Cá hồi đông lạnh có thể bổ dưỡng như những loại tươi sống vì cũng chứa nhiều axit béo omega-3, DHA và EPA quan trọng. Các axit béo chống viêm này có thể hỗ trợ giảm cân và có thể giúp giảm mỡ vùng bụng.

4. Gà cốm hữu cơ đông lạnh

Các nghiên cứu đều nhận định, chế độ ăn giàu protein hơn có thể giúp giảm cân và kiểm soát cân nặng một cách đáng kể. Nếu bạn đang tìm kiếm những cách dễ dàng để cho thêm protein vào chế độ ăn uống của mình, TS D'Angelo gợi ý đừng bỏ qua món gà cốm hữu cơ đông lạnh.

Bởi lẽ, chung quy lại, thịt hà là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời, rất quan trọng trong việc giảm mỡ và xây dựng cơ bắp. Điều quan trọng là cố gắng tránh thịt chứa nhiều kháng sinh và những loại có nhiều natri. Gà cốm hữu cơ đông lạnh nhiều nạc, giàu protein là lựa chọn khá tốt.

5. Rau củ đông lạnh

Nhiều người phàn nàn rằng họ đã cố gắng ăn uống lành mạnh hơn bằng việc mua nhiều trái cây và rau quả. Nhưng những sản phẩm này thường bị hỏng trước khi có thể ăn hết. Đó là lý do tại sao mua rau đông lạnh rất hữu ích cho việc giảm cân, giảm mỡ bụng.

Rau chứa nhiều chất xơ tự nhiên, một chất dinh dưỡng có thể giúp hỗ trợ cảm giác no và theo thời gian, giúp mọi người ăn ít hơn trong suốt cả ngày. Ăn ít hơn có thể dẫn đến giảm cân. Điều này cũng đồng nghĩa với việc giảm mỡ vùng bụng.

Nếu bạn đang tìm các loại rau cụ thể để thử, bông cải xanh đông lạnh là lựa chọn hoàn hảo khi bắt đầu.

Bông cải xanh là một trong số ít các loại rau có chứa canxi, có thể giúp tăng cường giảm mỡ, đặc biệt là ở vùng bụng.

Hơn nữa, tiêu thụ canxi bằng thực phẩm thường tốt hơn ở dạng bổ sung. Đây cũng là một lý do để bạn ăn thêm rau hàng ngày.

3 thói quen giúp bạn luôn có bụng phẳng, da trẻ đẹp

1. Không ngồi sau khi vừa ăn xong

Ngồi sau khi vừa ăn xong khiến vòng eo của bạn tăng size chóng mặt. Thói quen này còn khiến hệ tiêu hóa làm việc ì ạch, đường ruột vận hành kém khỏe. Từ đó, nguy cơ tích mỡ bụng dưới là điều khó tránh.

Do đó, chuyên gia khuyến cáo chị em muốn có bụng phẳng tuyệt đối không ngồi sau khi vừa ăn xong.

2. Cắt giảm đồ ngọt tối đa

Tiêu thụ nhiều đồ ngọt là khắc tinh của một chiếc bụng phẳng và một làn da xinh trẻ. Để có bụng phẳng đón Tết, da đẹp chào xuân, có lẽ cắt giảm tối đa đồ ngọt là việc bạn nên làm ngay lúc này.

3. Ăn nhiều trái cây, rau củ tươi

Hàm lượng chất xơ, vitamin, khoáng chất dồi dào, ăn nhiều trái cây, rau củ tươi chắc chắn sẽ giúp bạn có làn da trẻ đẹp hơn, vóc dáng thon gọn, bụng phẳng luôn trong tầm tay.

https://afamily.vn/muon-giam-can-thi-tu-lanh-nha-ban-nhat-dinh-phai-co-4-mon-nay-vua-la-cao-thu-diet-mo-bung-vua-khong-lo-hai-tim-mach-20220213103325002.chn