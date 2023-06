Muốn giảm cân nhanh chóng trong mùa hè, hãy thử mứt đu đủ không đường

Mứt đu đủ không đường, không cần pectin phụ trợ làm rất dễ lại tốt cho sức khỏe. Chúng rất ngon miệng và có thể là gợi ý tuyệt vời giúp bạn mở rộng thực đơn giảm cân, giữ dáng của mình đấy!

Không phải cứ nhịn ăn hoặc hạn chế các món ăn giàu chất béo, đồ chiên rán là bạn sẽ giảm được cân. Để giảm cân tự nhiên mà vẫn đảm bảo nguồn dinh dưỡng đầy đủ cho cơ thể mới là điều quan trọng. Đó là lý do tại sao chúng ta cần đến các công thức mứt hoa quả không đường.

Đu đủ là loại quả dân dã và quen thuộc. Chúng tuy không đắt đỏ như các loại hoa quả nhập khẩu nhưng lại chứa nguồn dinh dưỡng dồi dào.

Mặc dù pectin được sử dụng trong quá trình làm mứt trái cây bởi chúng có thể giúp giữ nước tốt hơn và giải phóng mùi thơm hiệu quả hơn. Tuy nhiên, trong công thức làm mứt đu đủ này, bạn không cần dùng đến chúng. Ngoài ra, đường sẽ giúp mứt đặc nhanh và bảo quản được lâu hơn, nhưng nếu bạn đang cần một món mứt ngon miệng và hỗ trợ giảm cân nghiêm túc thì hãy bỏ qua đường trắng.

Hướng dẫn làm mứt đu đủ giảm cân

Nguyên liệu cần thiết

- 2 quả đu đủ chín. Hãy đảm bảo đu đủ chín nhất có thể vì ở đó bạn sẽ tìm thấy sự ngọt ngào hơn những quả xanh hoặc ương ương.

- erythritol không đường: Chất làm ngọt tự nhiên và an toàn, có vị như đường nhưng chúng không có calo. Cho nên vị ngọt sau khi hoàn thành mứt là đường tự nhiên từ đu đủ.

- một ít bột ngô hoặc bột năng (khoảng 1 thìa canh): Bạn sẽ cần đến chút tinh bột để hỗ trợ làm đặc mứt. Bởi hàm lượng pectin không đủ lớn và cũng không có đường trắng hỗ trợ nên bạn cho chút tinh bột vào, chúng sẽ thay thế hoàn hảo cho pectin.

Cách thực hiện mứt đu đủ

Bước 1: Đu đủ rửa sạch, lau khô. Gọt vỏ, cắt đôi và bỏ hạt. Tiếp đó, cắt đu đủ thành các miếng nhỏ. Nếu đu đủ có phần xơ trắng bên trong hãy bỏ hết để mứt mịn nhất có thể. Bạn có thể dùng nhiều hoặc ít đu đủ hơn nếu cần.

@foodaciously

Bước 2: Cho đu đủ vào nồi, thêm erythritol không đường và nước vào. Đun sôi, giảm nhiệt và đun nhỏ lửa trong khoảng 20 phút. Thỉnh thoảng khuấy đều để mứt không cháy đáy. Có thể bạn sẽ cần đến máy xay để xay nhuyễn đu đủ một lần.

@foodaciously

Bước 3: Đun sôi lại mứt và nấu thêm khoảng 5 phút nữa. Có thể mứt sôi sẽ bắn ra bên ngoài nên hãy dùng tấm bảo vệ chắn nồi hoặc tránh khuấy mứt liên tục.

@foodaciously

Bước 4: Mứt đã nhuyễn mịn, bạn hoà bột ngô hoặc bột năng với chút nước trong cốc rồi cho vào mứt khuấy đều. Nấu thêm khoảng 2 phút, khuấy liên tục đến khi mứt đặc hơn. Hãy tính toán mức độ đặc vì khi nguội chúng sẽ trở nên đặc hơn.

@foodaciously

Bước 5: Cho mứt đu đủ vào hũ thuỷ tinh đã khử trùng, để nguội hẳn trước khi sử dụng.

@foodaciously

Bước 6: Bảo quản mứt đu đủ trong tủ lạnh và dùng hết trong vòng 2 tuần. Khi dùng, bạn có thể phết mứt với sandwich hoặc pha thức uống tuỳ vào sở thích.

@foodaciously

Chúc bạn thực hiện món mứt đu đủ thành công!

Ăn đu đủ có tác dụng gì cho sức khoẻ?

Theo trang WebMD, đu đủ có nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Bảo vệ chống lại bệnh tim

Đu đủ chứa nhiều chất chống oxy hoá cao, hàm lượng vitamin phong phú như vitamin A, C, E. Chế độ ăn uống có nhiều chất chống oxy hoá này có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, ngăn chặn quá trình oxy hoá cholesterol.

Ngoài ra hàm lượng chất xơ có trong đu đủ rất cao, chúng cũng hỗ trợ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Đu đủ có chứa axit folic, làm giảm nồng độ homocysteine - một trong những yếu tố gây bệnh tim.

Hỗ trợ tiêu hoá và giảm viêm

Đu đủ có chứa hai enzym là papain và chymopapain. Hai loại enzym này tiêu hoá protein, có nghĩa là chúng có thể giúp tiêu hoá và giảm viêm.

Tăng khả năng miễn dịch

Ăn thực phẩm giàu vitamin C có thể giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, cho phép cơ thể chống lại các bệnh do vi khuẩn và virus. Đu đủ chứa nhiều vitamin C nên ăn đu đủ thường xuyên rất tốt. Ngoài ra hàm lượng vitamin A dồi dào có trong đu đủ cũng hỗ trợ tốt, giúp sức đề kháng được nâng cao.