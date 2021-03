Muốn da dẻ lên hương láng mịn, lỗ chân lông thu nhỏ thì bạn nên đầu tư 4 miếng tẩy da chết này

Những tế bào già nua, xỉn màu chính là nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng da thô ráp, lỗ chân lông to, sần sùi xám xịt và khó hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm dưỡng. Vì vậy bạn nên tẩy da chết đều đặn để làm sạch da.



Có hai loại tẩy da chết đó là: Tẩy da chết vật lý và tẩy da chết hóa học. Đa phần các chuyên gia, bác sĩ đều khuyên rằng chị em nên sử dụng tẩy da chết hóa học để loại bỏ tế bào chết hiệu quả mà vẫn đủ nhẹ nhàng, không gây tổn thương da. Và miếng pad tẩy da chết chính là sự lựa chọn tiện lợi mà bạn có thể tham khảo.

Miếng pad tẩy da chết được thấm sẵn một lượng dung dịch tẩy da chết vừa đủ, thành phần chứa AHA, BHA hoặc PHA. Khi sử dụng, bạn dùng sau bước rửa mặt, lấy miếng pad lau đều trên da rồi tiếp tục thực hiện các bước dưỡng khác như bình thường. Dưới đây là một số loại miếng pad tẩy da chết mà bạn có thể tham khảo.

1. Vari:Hope AHA BHA PHA Refining Boost Pad

Sản phẩm được thiết kế dưới dạng bông tẩy trang có chức năng làm sạch sâu cho da nhờ thành phần kết hợp 3 loại acid AHA BHA PHA ở nồng độ 11% giúp loại bỏ tế bào chết. Ngoài ra về lâu về dài việc sử dụng sản phẩm này còn giúp làm mịn, dưỡng sáng da. Công thức sản phẩm khá dịu nhẹ nên không làm da bị châm chích đau buốt khi tẩy da chết. Miếng pad có 2 mặt: Mặt dập nổi sử dụng để tẩy da chết và các chất gây lão hoá; mặt nhẵn, mềm mại giúp cân bằng pH và cải thiện lỗ chân lông.

Nơi mua: Vari:Hope Việt Nam; Giá: 480k

2. Banobagi Calming Care Moisture Pad



Đây là loại toner dạng bông kiêm luôn sản phẩm tẩy da chết dịu nhẹ và cấp ẩm sâu, detox làn da, phục hồi da tổn thương. Thành phần sản phẩm có chứa PHA trung tính nên khá nhẹ nhàng không gây kích ứng da. Độ pH cân bằng 5,5 và thành phần Ceramide giúp dưỡng ẩm và bảo vệ da hiệu quả. Ngoài ra trong thành phần sản phẩm còn có chứa chiết xuất rau má, hoa sen giúp làm dịu da. Sử dụng sản phẩm đều đặn sẽ giúp loại bỏ làn da thô ráp, cấp ẩm và khiến da sáng mềm mại hơn.

Nơi mua: Banobagi Việt Nam; Giá: 560k

3. COSRX One Step Pimple Clear Pads



Cosrx One Step Original Clear Pad là sản phẩm tẩy da chết hóa học vô cùng dịu nhẹ, có hương cam chanh nhẹ nhàng dễ chịu. Trong sản phẩm có chứa 1% BHA giúp tẩy da chết, làm sạch lỗ chân lông, chống lão hóa; chiết xuất vỏ cây liễu trắng, tinh dầu tràm trà có tác dụng chống viêm, giảm sưng, thích hợp cho da có mụn sưng, viêm đau. Ngoài ra trong sản phẩm còn có chứa nhiều thành phần dưỡng ẩm làm dịu giúp da mềm mại, ẩm mượt, hạn chế kích ứng.

Nơi mua: COSRX Việt Nam; Giá: 350k

4. Some By Mi AHA-BHA-PHA 30 Days Miracle Truecica Clear Pad



Miếng tẩy da chết của Some By Mi có thành phần AHA – BHA - PHA, chiết xuất vỏ cây liễu và thành phần độc quyền Truecica (chiết xuất từ Tràm trà, Ngải cứu, rau má và các thảo dược khác). Thiết kế dạng miếng cotton hai mặt giúp cho da sạch mịn và thông thoáng, đồng thời làm dịu và dưỡng ẩm cho da mềm mịn. Sản phẩm có kết cấu 2 mặt: Mặt in nổi giúp tẩy chất sừng, bã nhờn và tế bào chết; mặt nhẵn, mềm mại giúp cấp ẩm, làm da mềm mịn và săn chắc hơn.