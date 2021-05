Muốn da căng bóng, đừng quên cho da "uống no nước" bằng 5 chai serum này

Hyaluronic Acid là cứu tinh của làn da thiếu nước, cả da khô và da dầu. Hyaluronic Acid ở chất tự nhiên trong cơ thể chúng ta, tập trung ở khớp xương, mắt và da, giúp bôi trơn và dưỡng ẩm cho các bộ phận này.



Tương tự trên da, HA biến da trở thành miếng mút thần kỳ hút ẩm từ môi trường bên ngoài, giữ cho da căng mọng, mịn màng. Ngoài ra HA còn có thể kích thích tái tạo collagen trên da. HA thấm nhanh mà không gây nhờn dính, oil-free nên các bạn da dầu và da mụn có thể yên tâm.

Timeless Hyaluronic Acid Serum (Khoảng 250.000 VNĐ/30ml)

Nhắc đến những sản phẩm chứa Hyaluronic Acid chúng ta không thể quên "chiến binh" đến từ nhà Timeless. Timeless Hyaluronic Acid Serum chứa 2% Hyaluronic Acid thuần khiết, chất có khả năng chứa đựng lượng nước cao cấp 1000 lần trọng lượng của nó. Đây là đáp án chính xác cho bất kỳ ai có làn da khô hạn, thiếu nước.

(Nguồn: Internet)

Thành phần serum được nhà sản xuất cam kết không chứa chất bảo quản, hương liệu, an toàn với mọi loại da kể cả khi bạn có làn da nhạy cảm. Timeless Hyaluronic Acid Serum có kết cấu lỏng và trong suốt như nước. Không màu, mùi, không hương liệu, chất bảo quản, an toàn với mọi loại da, kể cả da nhạy cảm. Cảm giác khi apply serum lên mặt rất dễ chịu, serum thấm nhanh, không nhờn rít.

Hyaluronic Acid chỉ hoạt động tốt ở môi trường có độ ẩm cao, nên vào mùa đông, hoặc khi bạn ngồi phòng máy lạnh, phòng có lò sưởi, nên dùng thêm máy phun sương để gần để tạo độ ẩm cần thiết trong không khí, tránh bị hút ẩm ngược.

Vichy Mineral 89 Skin Fortifying Daily Booster (Khoảng 600.000 VNĐ/50ml)

Vichy Mineral 89 Skin Fortifying Daily Booster chứa đến 89% khoáng núi lửa cô đặc với 15 khoáng chất quý kết hợp hoàn hảo cùng 0.4% Hyaluronic Acid chính là nguồn năng lượng giúp phục hồi, tái tạo và mang đến làn da tươi mới cho bạn.

(Nguồn: Internet)

Bên cạnh đó, sản phẩm còn ghi điểm với bảng thành phần rút gọn và phần lớn có nguồn gốc thiên nhiên, không chứa cồn (alcohol), paraben, silicon, chất tạo màu và tạo mùi, an toàn cho mọi loại da, kể cả da nhạy cảm.

Vichy Mineral 89 Skin Fortifying Daily Booster có kết cấu dưới dạng gel trong suốt, rất dễ thẩm thấu vào trong da. Vì đây là một loại Booster (tinh chất kích hoạt) nên được nhà sản xuất khuyến cáo dùng ngay sau bước Toner và trước các loại tinh chất khác trong routine của bạn.

The Inkey List Hyaluronic Acid (Khoảng 220.000 VNĐ/30ml)

Dù "sinh sau đẻ muộn", nhưng The Inkey List lại chẳng hề kém cạnh những "bô lão" khác, có ngay một sản phẩm lọt top yêu thích của không ít các Beauty Blogger, phải kể đến Call Me Duy, 1M88,.. Khác với một số sản phẩm tinh chất Hyaluronic Acid trên thị trường, The Inkey List Hyaluronic Acid được bổ sung thêm khả năng chống lão hoá.

(Nguồn: Internet)

Sản phẩm chứa 2 thành phần chính là Hyaluronic Acid và Matrixyl 3000:

- Hyaluronic acid (HA) 2%: là thành phần có khả năng giữ nước gấp hơn 500 lần trọng lượng của chính nó. HA có khả năng giữ nước, chống lão hóa, nuôi dưỡng lớp màng collagen giúp làm đầy nếp nhăn hữu hiệu.



- Maxtrixyl 3000: là một peptide tổng hợp có tác dụng chống lão hóa, tăng sinh tổng hợp collagen cho làn da, làm giảm và làm mờ các nếp nhăn.



- Sản phẩm không chứa cồn và hương liệu.



The Inkey List Hyaluronic Acid có kết cấu dạng lỏng, hơi đặc giống gel, trong suốt, không có mùi hóa chất nồng như một số sản phẩm skincare khác. Hãng khuyến cáo nên sử dụng sản phẩm ngay sau khi rửa mặt, khi da còn ẩm và trước các sản phẩm khác để đạt hiệu quả tối ưu.



La Roche-Posay Hyalu B5 Hyaluronic Acid Anti-Ageing Serum (Khoảng 800.000 VNĐ/30ml)

Khác với các sản phẩm cùng nhà, La Roche-Posay Hyalu B5 Hyaluronic Acid Anti-Ageing Serum được đánh giá giống dược mỹ phẩm hơn. Đặc biệt, với sự kết hợp độc đáo của Hyaluronic Acid, Panthenol (Vitamin B5) và Madecassoside từ rau má, Serum La Roche-Posay Hyalu B5 chính là vị cứu tinh cho làn da lão hóa, khô nhăn.

(Nguồn: Internet)

Thành phần La Roche-Posay Hyalu B5 Hyaluronic Acid Anti-Ageing Serum:

- Panthenol là chất chuyển hóa của vitamin B5. Thành phần này thường thấy trong các sản phẩm trị bỏng, cấy ghép, điều trị sẹo vì khả năng tái tạo, phục hồi làn da, làm lành vết thương rất hiệu quả.



- Madecassoside là chiết xuất rau má. Chất này được biết là một thành phần an toàn để trị mụn. Với đặc tính kháng viêm, Madecassoside giúp tăng nhanh tốc độ phục hồi da, chữa lành vết thương, đặc biệt đối với làn da nhạy cảm.



- Cuối cùng là 2 loại Hyaluronic Acid



+ Sodium Hyaluronate là muối của Acid Hyaluronic. Được biết vốn là một phân tử ưa nước nhất trong tự nhiên, chất này tập trung khoảng 50% gần lớp Collagen ở tầng trung bì, có tác dụng tạo và duy trì độ ẩm cho làn da.



+ Còn Hydrolyzed Hyaluronic Acid là một phân tử dạng gel, có khả năng giữ nước rất tốt. Thành phần này còn có vai trò như một chất đệm và lấp đầy khoảng trống giữa các tế bào.



Vì có thêm B5 nên sản phẩm có kết cấu đặc hơn các loại tinh chất Hyaluronic Acid khác, đồng thời sẽ thấm lâu hơn. Tuy nhiên đây không phải vấn đề quá lớn. Bạn chỉ cần vỗ đều và liên tục để sản phẩm có thể thấm nhanh hơn.



TAIYOU ALOE Hyaluronic Acid (Khoảng 160.000 VNĐ/10ml)

Hyaluronic Acid là sản phẩm chủ lực của hãng, không chỉ bán chạy trong nước mà đã vươn tầm xuất khẩu sang nhiều nước khác. Sản phẩm được đánh giá và xếp hạng cao tại các trang thương mại lớn của Nhật như Cosme, Major Division Gel Essence, Purupuru Championship.

(Nguồn: Internet)

Sản phẩm chứa 1% Natri Hyaluronate, nồng độ Hyaluronic Acid khá cao so với mặt bằng các sản phẩm khác hiện nay (trong đó 1 gram Hyaluronic Acid đã có thể giữ được 6 lít nước trong da).

Sản phẩm nổi bật với toàn bộ bảng thành phần rất ngắn gọn chỉ gồm 4 chất:

- Nước tinh khiết



- Natri Hyaluronate: là 1 dạng Hyaluronic Acid trong sản phẩm

- Phenoxyethanol (0,4%): chất bảo quản kháng khuẩn, nấm, men.



- Methyl parahydroxybenzoat (metylparaben) (0,1%): chất bảo quản sát khuẩn để hạn chế sự phát triển của vi sinh vật không làm mỹ phẩm hư hỏng, với nồng độ nhỏ cho phép.



Cách sử dụng:

* Sử dụng sản phẩm nguyên chất

- Sử dụng serum sau khi đã tẩy trang, rửa mặt và thoa toner và dùng trước các sản phẩm sữa dưỡng, kem dưỡng, dầu dưỡng.



- Lấy một lượng vừa đủ (2-4 giọt tùy diện tích gương mặt) cho ra lòng bàn tay.



- Xoa nhẹ 2 bàn tay với nhau và vỗ nhẹ nhàng để sản phẩm thẩm thấu hoàn toàn.



* Sử dụng kết hợp sản phẩm với các sản phẩm dưỡng khác



- Sử dụng serum sau khi đã tẩy trang, rửa mặt và thoa toner.



- Với mặt nạ giấy, nhỏ 1-2 giọt Hyaluronic Acid vào mặt nạ giấy rồi đắp mặt như bình thường.



- Với sữa dưỡng và kem dưỡng, nhỏ 1-2 giọt Hyaluronic Acid vào sữa dưỡng và kem dưỡng để tăng hiệu quả dưỡng ẩm.



- Kết thúc bằng cách vỗ nhẹ da cho đến khi khô để sản phẩm được thẩm thấu hoàn toàn.



*Lưu ý



Khi dùng kết hợp sản phẩm với các đồ dưỡng khác cần thoa trước trên vùng cằm trong vòng 24h theo dõi da có biểu hiện kích ứng không rồi mới thoa toàn mặt.