Giao tiếp là chìa khóa then chốt cho các mối quan hệ và khi có kỹ năng giao tiếp tốt, bạn sẽ có nhiều lợi ích trong cuộc sống.

Trong giao tiếp, nắm bắt được tâm lý người khác có thể mang lại lợi ích cho bạn. Trong cuộc sống, có nhiều bí quyết để đọc vị tâm lý của đối phương mà đôi khi chúng ta không để ý đến. Cùng tìm hiểu xem đó là gì nhé.

- Phụ nữ thích dùng cử chỉ, hành động để diễn đạt yêu thích hơn là nói. Ví dụ khi đứng trực diện ở cự ly gần với đàn ông, họ trông sẽ khá dịu dàng, đôi khi sẽ vuốt tóc để thu hút sự chú ý.

- Nếu bạn đang nói chuyện với ai đó mà người kia vẫn không ngừng ăn, không buông đũa thì họ không coi trọng bạn.

- Trên xe buýt, những người thấy chỗ trống nhưng không ngồi thường là người hiền lành, tốt bụng; người ngồi bên cửa sổ ngắm cảnh là người thích yên tĩnh một mình; người đứng bên cửa là người hiếm khi muộn giờ, có khái niệm thời gian mạnh mẽ.

- Trong thang máy không đông người, người có thói quen tựa vào vách thường thiếu cảm giác an toàn, cần phải tựa vào vách mới yên tâm. Cũng trong nơi này, nếu thấy 1 nam 1 nữ đúng cùng nhau, các cô gái chọn đứng phía sau để đề phòng an toàn; nếu chỉ có 1 cô gái, hãy đứng trước mặt để cô ấy an tâm.

- Nếu một người đàn ông trẻ tuổi, bình thường về mọi mặt, đối xử thân thiện với người khác, thu nhập không thấp, có chí tiến thủ, anh ta là người biết chính xác mình muốn gì và nỗ lực để đạt được điều đó.

- Người nói to, nói nhanh, thích lấn át mọi người thường là người không tự tin. Người nói đều, nhẹ nhàng, có logic thường là người có thực lực vì họ không cần phải dựa vào khẩu khí để lấy uy với người khác. Đó là người có trái tim sâu sắc.

- Lái xe sang trọng, một số người thấy tự hào nhưng một số người lại cảm thấy tự ti. Phẩm chất của một người không thể được đánh giá bằng vật chất bên ngoài mà phải dựa trên giá trị quan của người đó.

- Nếu một người thường xuyên động viên người khác trong cuộc sống, người đó cũng sẽ trở nên tích cực và lạc quan, từ đó cũng dễ thành công hơn. Vì khuyến khích người khác là một loại tín hiệu tích cực trong tâm lý học, có thể đưa mọi người đến mặt tích cực một cách khéo léo. Động viên người khác cũng chính là khích lệ bản thân.

- Sự chú ý của một người ở đâu sẽ quyết định anh ta là người như thế nào. Những người có thể mua quần áo đắt tiền không tiếc tay lại sẵn sàng lãng phí 20 phút để trả giá từng đồng bạc lẻ với người bán rau, cuộc sống của họ sẽ chẳng thể khá hơn, sẽ mãi nghèo nàn và bận rộn.

Người có tư duy tốt sẽ dành thời gian thương lượng để cải thiện bản thân, phát triển công việc kinh doanh. Sau một thời gian, phần thu nhập mới lại vượt số tiền anh ta vẫn kiếm được mỗi tháng. Cứ như vậy, chất lượng cuộc sống được cải thiện đáng kể.

- Sự cởi mở trong suy nghĩ của một người sẽ quyết định thế giới của họ rộng lớn như thế nào. Có hàng trăm cách để mở mang đầu óc và cách tiết kiệm chi phí, đặc biệt là đọc sách.

- Những người thích gam màu lạnh như xanh lam, xanh lá cây, tím, thường có lý trí và tâm hồn tĩnh lặng, có thể ứng phó tốt với mọi người, mọi việc xung quanh. Nhưng họ cũng có xu hướng tạo cho mọi người cảm giác xa cách.

- Những người luôn né tránh hoặc chối bỏ điều gì đó là bởi họ có sự lo sợ ở trong lòng. Giống như trong tự nhiên, bản năng của động vật khi sợ hãi là bỏ chạy.

- Để nhận biết một người có xu hướng bạo lực gia đình hay không, đừng nhìn vào cách anh ta đối xử với bạn mà nhìn vào thái độ của anh ta sau khi bị xúc phạm, hoặc phản ứng khó chịu của anh ta. Ví dụ như thái độ sau khi vô tình bị giẫm vào chân, thái độ với người phục vụ.

- Bị từ chối yêu là chuyện bình thường. Bạn thử nghĩ mà xem, nếu bạn thể hiện tình yêu của mình ngay từ đầu, đối phương lập tức đồng ý và mọi thứ diễn ra thật suôn sẻ, bạn có thấy đó là điều kì lạ không?

- Người thích lấy lòng người khác vốn dĩ không phải là người có tấm lòng ấm áp. Nhiều người trong số họ là do sự tự cao, mong lấy lòng người khác để đổi lại được đối xử tốt.

(Nguồn: Zhihu)