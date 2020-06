Muốn con lớn lên được hàng loạt tập đoàn lớn tuyển dụng, bố mẹ đừng quên dạy con 4 kỹ năng quan trọng này

Theo khảo sát “Will Robots Take My Job?” được thực hiện trên website tên “Speaks for itself”, rất nhiều công việc hiện tại sẽ hoàn toàn biến mất vào năm 2030 như tiếp thị qua điện thoại, thư ký, nhân viên chuyển phát, lễ tân, nhà nghiên cứu thị trường, nhân viên bán hàng, quản lý nhân sự... Điều đó có nghĩa là con cái chúng ta chỉ còn 10 năm để học hỏi và trau dồi những kỹ năng mới nhằm thích nghi với tình hình kinh tế trong những thập kỷ tiếp theo.

Nghiên cứu cũng chỉ ra những kỹ năng sẽ lên ngôi trong thời gian tới, các nhà tuyển dụng sẽ cực kỳ chú trọng và tìm kiếm nguồn nhân lực hội tụ những kỹ năng này.

Muốn con lớn lên được hàng loạt tập đoàn lớn tranh nhau tuyển dụng, bố mẹ đừng quên dạy con 4 kỹ năng quan trọng này:

Kỹ năng sáng tạo và không ngại đổi mới

Kỹ năng này phù hợp với hầu hết các công việc từ ngành kỹ thuật cho đến ngành dịch vụ hay công nghiệp. Những người có kỹ năng sáng tạo nổi bật thường tìm ra cách giải quyết vấn đề nhanh gọn hơn những người khác và nhận được nhiều cơ hội việc làm chất lượng cao.

Để giúp con có khả năng sáng tạo và không ngại thay đổi, bố mẹ cần giúp con biết cách thích nghi với những môi trường mới, tự lập và tìm cách giải quyết vấn đề theo các cách khác nhau. Bố mẹ có thể cho con tiếp xúc với nhiều môi trường thiên nhiên khác nhau thông qua những chuyến du lịch, đặt những câu hỏi khơi gợi sự tư duy cho con về bất kỳ vấn đề nào mà con quan tâm. Ngoài ra các trò chơi trí tuệ cũng là gợi ý không tồi cho những ngày con và bố mẹ ở nhà cùng nhau.

Kỹ năng giao tiếp và biết cảm thông

Kỹ năng này phù hợp cho các công việc xã hội, dịch vụ, các ngành du lịch hay ngoại giao. Đây là kỹ năng sẽ giúp người đi làm dẫn đầu bảng thu nhập với mức lương cao ngất ngưởng từ các nhà tuyển dụng.

Để giúp con hoàn thiện kỹ năng này, bố mẹ cần thường xuyên tương tác trò chuyện với con và đưa con ra ngoài gặp gỡ mọi người để luyện được phản xạ tự tin khi giao tiếp. Một đứa trẻ muốn giao tiếp tốt cần có vốn từ vựng phong phú, và đọc sách là cách nhanh nhất để tăng cường vốn từ vựng cho con. Không chỉ thế, nếu bố mẹ đọc sách cùng con, cùng trò chuyện trao đổi về nội dung cuốn sách thì việc con giao tiếp giỏi, hoạt ngôn là điều vô cùng dễ đạt được.

Những cuộc trò chuyện giữa cả gia đình cũng góp phần cải thiện khả năng giao tiếp của con.

Kỹ năng phân tích và điều tra

Kỹ năng này phù hợp cho các công việc về công nghệ, dữ liệu, tin tức hay mảng tình báo, quân sự. Những người sở hữu kỹ năng này thường được nhà tuyển dụng nhắm đến từ khi còn chưa ra trường bởi đây là kỹ năng đứng đầu trong khoảng 10 – 20 năm nữa, khi thời đại robot lên ngôi và chúng ta cần nhiều chuyên gia phân tích thật sự tài năng.

Để giúp con thành thục khả năng phân tích, bố mẹ cần giúp con có hứng thú với việc khám phá thế giới xung quanh. Hãy tận dụng mọi khoảnh khắc bên con để biến thành thời gian cho những trò chơi điều tra thú vị. Khi đi trên đường, hãy cùng tìm hiểu xem con ốc sên này đến từ đâu hay khi con xem một bức tranh, khuyến khích con thử nhìn bức tranh đó dưới nhiều góc khác nhau để khám phá ra những điều thú vị. Bố mẹ cũng cần liên tục thúc đẩy con tìm ra cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề, điều này kích thích sự tư duy của trẻ.

Khi con chơi đồ chơi hãy giúp con tháo lắp để học kỹ năng phân tích từ khi còn nhỏ.

Kỹ năng ra quyết định

Kỹ năng này cần thiết cho mọi công việc, trong mọi vấn đề nhưng sẽ quan trọng hơn khi con quyết định theo đuổi những ngành nghề cần ra quyết định nhanh chóng và chuẩn xác như y học hay kinh tế. Những người sở hữu kỹ năng này thường có sức tập trung cao độ, có khả năng quan sát và xử lý thông tin cực nhanh để đưa ra được quyết định rõ ràng trong thời gian ngắn. Các nhà tuyển dụng cũng tìm kiếm nhân sự có kỹ năng này cho những công việc ở vị trí cao, quản lý nhiều người.

Những đứa trẻ biết cách ra quyết định nhanh sẽ có cơ hội thành công cao hơn.

Để giúp con rèn luyện kỹ năng ra quyết định không có cách nào tốt hơn là cho con được tiếp xúc những vấn đề từ dễ đến khó theo độ tuổi và hỏi con những cách xử lý vấn đề đó. Bố mẹ có thể hỏi con những vấn đề đơn giản như phải làm gì khi cái cây bị thiếu nước đến những vấn đề khó hơn như phải làm sao để giải cứu cho em mèo bị kẹt trên cây.

Nếu con đưa ra cách giải quyết không hợp lý, đừng lo lắng, bố mẹ chỉ cần từ từ chỉ dạy cho con biết cách đó không phù hợp vì những lý do gì. Sau đó khuyến khích con tìm kiếm nhưng cách giải quyết hữu hiệu hơn thông qua những dữ liệu mà con có.