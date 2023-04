Muốn "bơm" da căng mướt thì đừng mắc 5 sai lầm này khi skincare

Sai lầm 1: Không dùng essence khi dưỡng da

Chìa khóa cho 1 làn da căng bóng chính là việc cấp nước đầy đủ để da ngậm nước và có ánh glowy mịn mướt. Tuy nhiên với thời tiết nóng bức của mùa Hè, việc dưỡng da quá nhiều sẽ khiến làn da dễ bí bức, nảy sinh mụn. Vấn đề bạn cần giải quyết lúc này là việc dưỡng da đủ ẩm mà không quá nặng đô. Vậy thì essence chính là chìa khóa giúp bạn giải quyết vấn đề này. Essence có kết cấu đặc hơn toner nhưng lỏng hơn serum. Với kết cấu lỏng nhẹ, dưỡng chất từ essence sẽ thẩm thấu sâu vào da, dưỡng ẩm cho da từ bên trong, essence chính là bước tiền đề giúp các bước dưỡng sau hoạt động hiệu quả hơn, từ đó mang đến làn da căng mịn như phủ sương như phụ nữ Hàn.

Sai lầm 2: Tẩy da chết không đều đặn

Một trong những lý do khiến cho làn da của bạn luôn sần sùi, thô sạm chính là do lớp tế bào chết thô ráp trên bề mặt da. Lớp tế bào chết này sẽ khiến da thô sần, xỉn màu và khó hấp thụ dưỡng chất từ các bước dưỡng khác, từ đó làn da khó có thể có được vẻ đẹp căng mướt như ý nguyện. Do đó, định kỳ hàng tuần, bạn nên tẩy da chết để da mềm mướt và hấp thụ dưỡng chất tốt hơn.

Sai lầm 3: Dùng sữa rửa mặt có nhiều chất tẩy rửa

Khi chọn sữa rửa mặt, bạn nên lưu ý chọn sản phẩm có độ tẩy rửa vừa phải, không tạo quá nhiều bọt. Những sản phẩm tẩy rửa mạnh có thể gây khô da, làm phá hủy lớp màng bảo vệ tự nhiên của da, khiến da xám xịt và yếu hơn. Tốt nhất, bạn nên chọn sữa rửa mặt có độ pH cân bằng, khoảng 5,5, tạo bọt vừa phải và không chứa hạt scrub.

Sai lầm 4: Không đầu tư máy chăm sóc da

Bên cạnh chu trình dưỡng da cơ bản, bạn có thể thăng hạng cho làn da với các loại máy dưỡng da chuyên dụng. Với công nghệ hiện đại, những loại máy dưỡng da sẽ giúp đẩy tinh chất thẩm thấu sâu và nuôi dưỡng làn da tốt hơn. Máy dưỡng da cũng chính là 1 trong những sản phẩm chăm sóc da không thể thiếu của phụ nữ Hàn để có được làn da căng bóng, mịn mướt.

Sai lầm 5: Không dưỡng vùng mắt đều đặn

Vùng da mắt vốn mỏng manh, nhạy cảm và dễ hình thành nếp nhăn lão hóa. Làn da được chăm sóc kỹ càng đến đâu mà bỏ qua vùng da mắt thì nhan sắc của bạn cũng kém rạng rỡ đi vài phần. Khi dùng kem mắt, bạn không nên bôi quá nhiều, cũng không nên bôi quá ít. Tần suất phù hợp để sử dụng kem mắt là 1 lần/ngày. Khi thoa kem mắt, bạn nên chú ý động tác nhẹ nhàng để hạn chế sự hình thành các nếp nhăn quanh mắt.

Sản phẩm gợi ý:

Tinh chất tăng cường tế bào gốc chống lão hóa toàn diện OHUI The First Sym-Micro Essence

Nơi mua: OHUI; Giá: 3.700k

Máy chăm sóc da Booster H, kem dưỡng One Day Cream, mặt nạ của Medicube

Nơi mua: Medicube; Giá: 9.500k

Sữa rửa mặt kiêm mặt nạ dưỡng ẩm Estee Lauder Perfect Clean Creme Cleanser/Moisture Mask

Nơi mua: Estee Lauder; Giá: 1.100k

Kem mắt Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Eye Cream

Nơi mua: Sulwhasoo; Giá: 3.400k