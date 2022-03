Muốn biết phụ nữ nào giàu sang quyền quý cứ nhìn vào những đặc điểm này, kiểm tra xem có khi bạn sở hữu đủ!

Vầng trán rộng và sáng

Trong nhân tướng học, khuôn mặt được xem là nơi dễ dàng phản ánh được vận mệnh của mỗi người. Đặc biệt, đối với những người phụ nữ sở hữu vầng trán rộng và sáng thì xác định cuộc sống từ giờ về sau đủ đầy sung túc. Trong cuộc sống, mọi người sẽ không thể tránh khỏi những lúc chông gai, sóng gió, hay thử thách khó khăn. Thế nhưng, đối với phụ nữ sở hữu đặc điểm này, dù có thế nào thì cũng có quý nhân giúp đỡ, khó khăn sẽ được giải quyết, đường cùng cũng tìm được tia sáng hy vọng. Và sau tất cả, người phụ nữ có vầng trán đầy đặn, sáng sủa, không có sẹo càng lớn tuổi càng giàu có, sự nghiệp thịnh vượng thăng hoa, cuộc sống ngày càng phát triển tốt đẹp.

Cằm tròn và đầy đặn

Trong nhân tướng học, gương mặt tròn đầy đặn chính xác là đặc điểm để nhận dạng người có phúc khí. Và đương nhiên, phụ nữ sở hữu gương mặt tròn là những người nhân hậu, hiền lành và được trời ban nhiều phước lành. Bên cạnh đó, cằm tròn và đầy đặn là đại diện cho sự may mắn, cho phúc tinh, có khả năng đem lại nhiều điều tốt đẹp cho những người xung quanh. Vì vậy, phụ nữ có tướng mặt này thường trầm tính, hiền lành và thật thà, ân cần, thuộc tuýp người nội tâm đức độ chuẩn mực. Chồng nào lấy được phụ nữ có gương mặt này thì đời sống tinh thần lẫn vật chất đều thăng hoa. Càng về giai đoạn hậu vận, những người này sẽ đem đến nhiều may mắn cho gia đạo, họ có thể xây dựng một cuộc sống an nhàn sung túc khi về già.

Mũi cao và thẳng

Trong nhân tướng học, mũi là cung phú quý, đại diện cho sự giàu có sang trọng, đời này kiếp này sống trong nhung lụa. Vì vậy, nếu người phụ nữ nào có sống mũi cao thẳng, đầu mũi tròn thì cuộc đời này rất có phúc, có khả năng kiếm tiền cao, biết tận dụng khả năng của mình để phát triển cuộc sống, sẵn sàng đối mặt với thử thách để tìm kiếm cơ hội thăng hoa. Với năng lực và sự tự tin, cộng với khả năng lãnh đạo bẩm sinh, phụ nữ sở hữu đặc điểm này sẽ đạt được thành tựu đáng mong chờ trong sự nghiệp. Đặc biệt đối với những người kết hôn, họ cũng mang mệnh vượng phu ích tử, không chỉ giỏi giang xây dựng cơ ngơi cho bản thân mà còn có khả năng giúp đỡ chồng xây dựng sự nghiệp thịnh vượng, càng về già càng không phải lo lắng cơm ăn áo mặc vì tài sản đủ đầy để sống sung túc.

Miệng anh đào

Miệng anh đào nhỏ vốn là tướng mạo của phụ nữ thời xưa, phụ nữ có tướng miệng này thường rất xinh đẹp, quyến rũ hơn, nếu thêm khuôn mặt trái xoan thì lại càng nổi bật. Trong nhân tướng học, phụ nữ sở hữu miệng anh đào là người có vận khí tốt, vận đào hoa cũng thịnh vượng, dù đi đâu, làm gì cũng có bạn bè giúp đỡ, cộng thêm việc nếu nỗ lực không ngừng thì lại càng có thể xây dựng được cuộc sống vạn người mơ. Hơn nữa, đối với những người sở hữu tướng miệng này, càng giao lưu nhiều sẽ càng tiếp nạp được nhiều bạn tốt, từ đó việc xây dựng cuộc sống viên mãn chỉ trong tầm tay, vừa sung túc đủ đầy về vật chất vừa thăng hoa về tinh thần.

