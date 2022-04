Muốn biết mình có trầm uất trong giai đoạn "giông bão" của phụ nữ hay không, trả lời ngay 5 câu hỏi này sẽ rõ!

Năm 2014, ngay trước ngày phòng chống tự sát thế giới (10/9), WHO đã phát hành một video có tên "I have a black dog. His name is depression (Tạm dịch: Tôi có nuôi một chú chó mực. Tên của nó là trầm cảm)".

Từ đó đến nay, "black dog" hay "chú chó đen/chó mực" dần trở thành từ phổ biến, được sử dụng như một cách nói giảm nói tránh khi miêu tả quá trình căn bệnh trầm cảm gặm nhấm, giằng xé tâm hồn những người không may mắc bệnh.

Nhiều người thường nghĩ áp lực dồn nén, tích tụ lâu ngày mà không được giải tỏa thì hóa thành trầm cảm thôi, chứ có gì lạ đâu. Cũng đúng, nhưng chưa đủ.

Ngoài lý do trên, một người có thể bị trầm cảm do gen di truyền, do thiếu hụt một vài chất dẫn truyền thần kinh trong não, hoặc do sự thay đổi đột ngột của các hormone trong cơ thể. Nghe đến đây, có lẽ chị em đều hiểu được tại sao tới thời kỳ mãn kinh, chúng ta lại phải đối mặt với nguy cơ bị trầm cảm cao hơn trong các giai đoạn khác của cuộc đời.

Để biết "chú chó mực" có đang lảng vảng quanh mình hay không, đừng tiếc 2 phút trả lời nhanh 5 câu hỏi dưới đây!

*Thông tin mang tính chất tham khảo, không có giá trị chẩn đoán

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ tuổi mãn kinh gặp vấn đề trong việc cân bằng hormone trong cơ thể, đặc biệt là các hormone nội tiết tố. Lượng estrogen suy giảm nghiêm trọng trong giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh được coi là yếu tố then chốt khiến phụ nữ phải đối mặt với nguy cơ bị bệnh trầm cảm cao. Ngoài ra một số nguyên nhân trầm cảm ở phụ nữ mãn kinh khác bao gồm: - Bị chứng rối loạn vận mạch. - Đã từng sử dụng phương pháp điều trị hormon thay thế. - Có tiền sử mắc bệnh trầm cảm và sử dụng những thuốc chống suy nhược cơ thể. Để được chẩn đoán, điều trị kịp thời các vấn đề về sức khỏe tinh thần trong giai đoạn mãn kinh, bạn có thể tìm tới Khoa Tâm thần trong các Bệnh viện lớn hoặc các Phòng khám Tâm lý trị liệu. Ngoài ra, đừng quên khám sức khỏe tổng quát để biết cách chăm sóc, bổ sung dưỡng chất cho cơ thể trong giai đoạn này nhé!

