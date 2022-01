Muốn biết đàn ông thật lòng đến đâu, "lên giường" sẽ rõ: Đây mới là "thời điểm vàng" để do thám anh ta!

Suy nghĩ thực sự của đàn ông trên giường và dưới giường

Trong tình yêu, người phụ nữ thường trăn trở bởi suy nghĩ: Anh ấy có yêu mình thật lòng không? Anh ấy yêu mình đến mức nào?

Mọi thứ dần trở nên thực tế hơn và ngay cả vấn đề tình cảm cũng không ngoại lệ. Khi không bị hạn chế bởi các điều kiện, việc tiếp xúc có những dấu hiệu tiêu cực xảy ra khoảng 3 tháng trong một mối quan hệ được coi là không hiệu quả.

Chưa nói đến phụ nữ, ngay cả bản thân đàn ông đôi khi cũng không biết được tình yêu chứa đựng trong niềm đam mê nhỏ nhoi ấy là bao nhiêu, hay đơn giản là sự thôi thúc của nội tiết tố!

Thật ra không khó để biết, sau 2-3 tháng đàn ông có sự gần gũi thân mật, niềm đam mê đối với cơ thể sẽ từ từ phai nhạt. Đàn ông dù có bối rối đến đâu cũng nên biết vị trí của chính mình đối với mối quan hệ này.

Tuy nhiên, phụ nữ có thể không hiểu ra. Xét cho cùng, đàn ông có một lợi thế bẩm sinh và họ có thể tách biệt tình yêu và tình dục một cách dễ dàng. Ngay cả khi họ biết rằng họ không yêu cô gái ấy, nó cũng không ảnh hưởng đến việc họ háo hức muốn đưa cô ấy lên giường.

Nếu đàn ông ít có cơ hội tiếp xúc, trò chuyện online không thân thiết, chủ đề của mỗi cuộc hẹn hò thường ở trên giường, mặc dù bạn có một số chuẩn bị như ăn uống, mua sắm nhưng đa phần trong trường hợp này, phụ nữ khó có thể kìm lòng được.

Trong những tình huống kiểu này, làm sao một người phụ nữ có thể nhanh chóng đánh giá được người đàn ông ấy đã dùng sự chân thành của mình hay chưa?

"Dễ dãi" đến mấy đàn ông cũng có những nguyên tắc riêng mà chỉ khi yêu thực sự anh ta mới chịu "phá vỡ"

Tôi nhớ đã đọc 1 cuốn sách khá ấn tượng có tên "The Unbearable Lightness of Being". Đây là một trong những kiệt tác của nhà văn người Séc Milan Kundera. Cuốn tiểu thuyết lấy câu chuyện tình cảm của nhân vật nam chính Thomas và những người phụ nữ làm tuyến chính, khơi gợi những suy nghĩ sâu sắc hơn: nhẹ nhàng và sức nặng, linh hồn và xác thịt từ bản chất con người.

Có rất nhiều phụ nữ duy trì "tình bạn tình dục" với Thomas. Cuốn sách mô tả nó như thế này:

"Anh ấy khao khát phụ nữ nhưng anh ấy sợ họ. Giữa sợ hãi và ham muốn, nhất định phải có sự thỏa hiệp. Đây là thứ anh ấy gọi là 'tình bạn tình dục' ... Thỏa thuận bất thành văn về 'tình bạn tình dục' yêu cầu Thomas phải sống như vậy - Cuộc sống cách ly khỏi tình yêu. Nếu anh ta vi phạm quy tắc này, những người yêu anh ta sẽ ngay lập tức cảm thấy khó chịu và làm ầm ĩ lên".

Thomas và những người phụ nữ "trên tình bạn dưới tình yêu" này có chung một đặc điểm: không bao giờ qua đêm với nhau. Nguyên văn trong cuốn sách có đoạn: "Anh ấy ghét thức dậy bên cạnh một cơ thể lạ vào đêm khuya".

Tuy nhiên, khi Thomas gặp một người phụ nữ tên Tereza, tình yêu đã đến. Anh thay đổi trở nên bình thường, háo hức mong chờ được ngủ với Tereza. Một lần khi tỉnh dậy, anh thấy Tereza đang nắm chặt tay mình, cảm thấy hạnh phúc không thể giải thích được.

Đối với Thomas: "Ngủ cùng nhau là bằng chứng của tình yêu".

"Làm tình với một người phụ nữ và ngủ với một người phụ nữ là hai cảm giác hoàn toàn khác nhau, thậm chí gần như trái ngược nhau. Tình yêu không được thể hiện thông qua ham muốn tình dục (đây có thể là mong muốn của vô số phụ nữ), mà thông qua việc muốn ngủ với cô ấy (điều này chỉ có thể là niềm khao khát của một người phụ nữ)".

Bề ngoài, Thomas là người bình thường trong chuyện nam nữ nhưng trong lòng anh rất nhạy cảm, thậm chí có phần "sạch sẽ" về mặt tinh thần. Anh ta thậm chí còn thấy phiền phức khi qua đêm với người phụ nữ mà anh không yêu.

Muốn biết đàn ông có yêu thật lòng hay không, lên giường sẽ rõ

Trên thực tế, mặc dù hầu hết đàn ông không ghét việc ngủ với người phụ nữ họ không yêu, nhưng hiệu suất của họ chắc chắn khác với việc gần gũi người phụ nữ họ yêu.

Và sự khác biệt này chính là sự thể hiện chân thật nhất nội tâm của đàn ông, đồng thời cũng là khoảnh khắc đáng để phái đẹp lưu tâm và quan sát nhất.

Khi một người phụ nữ nhắc đi nhắc lại cách người đàn ông đó đã từng ấm áp, dịu dàng và quỳ gối như thế nào, họ coi đây là bằng chứng của tình yêu đích thực, tôi muốn nhắc nhở rằng: Sự nhiệt tình chốc lát chỉ là 1 phần thích được phô ra của đàn ông.

Khi sự tích tụ năng lượng vật chất của một người đàn ông vừa được giải tỏa, nhu cầu vật chất đối với người khác giới đã biến mất và những gì còn lại chỉ là nhu cầu tinh thần. Lúc này, tâm lý của người đàn ông đối với người phụ nữ trước mặt quyết định phong độ của anh ta.

Kể cả tần suất quan hệ vào các ngày trong tuần, chúng đều dựa trên "đường cầu" tình dục của nam giới. Ngay sau khi giải quyết nhu cầu thể xác, anh ta sẽ không chủ động tiếp xúc, thậm chí gần như mất liên lạc, cho đến khi hạ thân bắt đầu náo loạn, anh ta mới nghĩ tới việc đi tìm bạn.

Nếu có sự cộng hưởng về tinh thần, hoặc ít nhất anh ta quan tâm đến cảm xúc của phụ nữ, thì một người đàn ông vẫn sẵn sàng dịu dàng, trò chuyện thân mật và gần gũi về thể xác.

Đây chắc chắn là thời điểm thích hợp để phụ nữ do thám đàn ông. Nếu sự nhiệt tình và dịu dàng của một người đàn ông đối với bạn đều tập trung trước khi đi ngủ, thì bạn nên mở to mắt và suy nghĩ về mối quan hệ ấy.

Đã yêu thì khó phân biệt ai đúng ai sai. Nhưng khi anh ta ra sân mà anh ta chỉ lững thững chạy theo quả bóng thì đó lại là một vấn đề khác.

Phụ nữ hay đàn ông chỉ cần chưa ràng buộc bởi 1 mối quan hệ, chỉ cần đôi bên đạt được sự thống nhất thì việc gần gũi nhau là điều dễ hiểu, nhưng đừng lừa dối nhau dưới cái mác tình yêu. Và phụ nữ có rung động mấy cũng nên nhắm 1 mắt thôi, mắt còn lại để quan sát xem người đàn ông ấy có tử tế sau khi lột bỏ lớp quần áo không nhé!

