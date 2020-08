Muốn ăn ngon mà vẫn giảm được 18kg như Mao Hiểu Đồng thì phải xem ngay 3 tuyệt chiêu ăn uống cực chuẩn từ cô nàng

Sau thành công của bộ phim truyền hình 30 Chưa Phải Là Hết, bộ 3 nữ chính gồm Cố Giai (Đồng Dao), Vương Mạn Ni (Giang Sơ Ảnh) và Chung Hiểu Cần (Mao Hiểu Đồng) nhanh chóng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng. Trong 3 "chị đẹp" này thì Mao Hiểu Đồng đảm nhận vai diễn Chung Hiểu Cần với cuộc sống khá viên mãn. Sẽ không ngoa khi nói rằng cô là thành viên có cái kết hạnh phúc nhất trong hội chị em với sự nghiệp thăng hoa và tình cảm gia đình ấm áp tràn đầy.

Với khuôn mặt trẻ thơ cùng cách ăn mặc năng động, trông Hiểu Đồng chỉ như một sinh viên năm nhất của trường Đại học nào đó chứ chẳng ai nghĩ cô đã cán mốc tuổi 32. Một điều đặc biệt hơn là "cô út tóc tém" còn từng chạm ngưỡng hơn 60kg. Sau đó, để siết cân và lấy lại ngoại hình chuẩn chỉnh, Mao Hiểu Đồng đã thay đổi một số thói quen ăn uống hàng ngày. Kết quả là cô đã giảm được 18kg với thân hình gọn gàng, cân đối hơn xưa.

Hãy cùng khám phá xem Mao Hiểu Đồng có tuyệt chiêu ăn uống gì mà giảm cân tài tình như vậy bạn nhé!

1. Ăn nhiều thực phẩm có hàm lượng nước cao

Mao Hiểu Đồng chia sẻ khi bắt đầu giảm cân, cô đã tìm đến những loại thực phẩm có hàm lượng nước cao. Điển hình như bắp cải, rau bina, dưa chuột, bông cải xanh, cà chua, ớt chuông, cần tây... Những loại trái cây và rau củ này đều chứa hàm lượng nước lớn nên khi ăn vào sẽ tạo cảm giác no nhanh và no lâu hơn so với những loại thực phẩm khác.

Điều này sẽ ngăn chặn cơn thèm ăn hiệu quả và giảm bớt lượng calo thu nạp vào cơ thể. Một điểm tuyệt vời hơn, nếu ăn nhiều rau xanh như Mao Hiểu Đồng thì bạn không những hấp thụ được nhiều chất xơ cho cơ thể mà còn giảm sưng phù nề, hỗ trợ thải độc, làm da mịn màng, căng bóng hơn.

2. Tránh xa đồ ăn vặt và những món nhiều dầu mỡ

Giống như nhiều sao nữ khác, để giảm cân thành công thì Hiểu Đồng đã học cách nói không với đồ ăn vặt và các món đồ chiên nhiều dầu mỡ. Những món khoái khẩu mà đa số người trẻ thích gồm có khoai tây chiên, bim bim hay gà rán đều sẽ không có trong chế độ ăn hàng ngày của "quý cô Chung Hiểu Cần".

Thay vào đó, Hiểu Đồng lại kiểm soát thói quen ăn vặt của mình bằng cách chọn những món healthy (lành mạnh) hơn. Có thể kể đến một số món ăn vặt của Mao Hiểu Đồng trong thời kỳ giảm cân là sữa chua không đường cho thêm trái cây như dâu tây, việt quất hay nước ép trái cây.

3. Luôn nhớ uống nước trước mỗi bữa ăn

Bạn có biết rằng, thói quen uống nước trước mỗi bữa ăn có thể giúp kiểm soát chuyện ăn uống của bạn tốt hơn đó! Mao Hiểu Đồng thường uống một ly nước trước khi bắt đầu vào bữa chính. Tiếp đó cô nàng sẽ ăn thịt rồi ăn tiếp rau và kết thúc là ăn một chút cơm.

Khi đã thịt và rau no thì có lẽ bạn sẽ không thể ăn nhiều tinh bột được nữa nên Mao Hiểu Đồng mới chốt hạ món cơm để ăn cuối cùng. Ngoài ra, việc uống nước trước khi ăn cũng có thể làm tăng cảm giác no và giúp bạn tiêu hóa thức ăn trơn tru hơn.

Nguồn và ảnh: Girlstyle, Sina, Weibo, Ettoday