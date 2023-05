Mừng tháng của mẹ, cùng Crescent Mall khám phá điều tuyệt vời

Crescent Mall xin đặc biệt dành tặng cho những người mẹ tuyệt vời hàng loạt những sự kiện thú vị nhân ngày của mẹ.



Cụm trang trí "Mẹ là tuyệt vời nhất"

Khu vực trang trí theo chủ đề của Crescent Mall lần này sẽ là khu vực dành tặng cho các mẹ với những thông điệp lời chúc độc đáo, cùng gam màu dịu dàng bắt mắt để cả gia đình có thể check-in và lưu giữ những khoảnh khắc thật đẹp khi đến với trung tâm thương mại.

Đối với mẹ, được dành thời gian bên cạnh gia đình yêu thương chính là niềm hạnh phúc lớn nhất. Hãy cùng mẹ lắng nghe những ca từ ngọt ngào tràn đầy ý nghĩa và tận hưởng ngày của Mẹ thật trọn vẹn với chương trình âm nhạc đặc biệt diễn ra vào ngày 14/5 từ 19:30. Bên cạnh đó là các hoạt động cuối tuần xuyên suốt tháng 5 cho các bé và gia đình bày tỏ lòng biết ơn và tạo nên những kỷ niệm ý nghĩa cùng mẹ:



+ Hoạt động Huân chương tặng mẹ diễn ra vào ngày 13-14/5 lúc 11:00 đến 14:00 và 18:00 đến 21:00

+ Hoạt động Trang trí thiệp hand-made cùng thương hiệu NI HAO MA từ 11:00 đến 14:00 và 16:00 đến 20:00 ngày 20 & 21/5

+ Hoạt động thủ công làm móc khóa treo và nam châm len dành tặng mẹ với thương hiệu TIMEO vào 11:00 - 21:00 ngày 27 & 28/5

Ngập tràn chương trình ưu đãi nhân ngày của mẹ cho thành viên Crescent Mall

Cũng trong tháng 5 này, như một lời tri ân gửi đến khách hàng, Crescent Mall sẽ tổ chức rất nhiều chương trình và quà tặng dành tặng mẹ và thành viên C Rewards.

Chương trình Hoa tháng năm

Săn voucher 4 loại hoa: hoa đồng tiền, mẫu đơn, cẩm chướng, hoa hồng bằng cách tìm và scan mã QR tại các ấn phẩm POSMs và màn hình cảm ứng trong Crescent Mall từ ngày 12 - 31/05/2023. Thu thập 4 voucher hoa cùng loại hoặc khác loại để nhận được những phần quà đặc biệt từ Crescent Mall.

Chương trình Bữa tối cùng mẹ

Thưởng thức món ngon cùng mẹ với chương trình C Rewards đặc biệt trong 2 ngày 13/5 và 14/5. Khách hàng sẽ được nhận 1 phiếu mua hàng F&B trị giá 100,000VNĐ khi đăng ký thành viên C Rewards. Đối với khách hàng đã đăng ký thành viên C Rewards trước đó sẽ nhận được 1 phiếu mua hàng F&B trị giá 200,000VNĐ khi có hóa đơn mua sắm hợp lệ từ 2,000,000VNĐ.

Chương trình mua sắm và nhận quà ngày của mẹ

Thành viên C Rewards có hóa đơn mua sắm hợp lệ từ 5,000,000VNĐ trong ngày sẽ được đổi 1 Hộp đựng thực phẩm Tefal Master Seal.

Hãy mang đến những món quà ý nghĩa, những kỷ niệm ngọt ngào, và hạnh phúc tuyệt vời dành cho người phụ nữ vĩ đại nhất trong tháng của mẹ nhé.