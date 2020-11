Mừng sinh nhật 27 tuổi, SHB mang đến “cơn mưa” quà tặng cho khách hàng

Chương trình nhằm tri ân những khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng SHB trong suốt hành trình phát triển.



Theo đó, khi gửi tiền tiết kiệm tại các Chi nhánh và Phòng giao dịch SHB trên cả nước, khách hàng sẽ được tham gia chương trình quay số trúng thưởng "Ưu đãi tưng bừng – Vui mừng sinh nhật", có cơ hội trúng Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi trị giá 270 triệu đồng và hàng ngàn giải thưởng hấp dẫn khác. Cụ thể, với mỗi Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi từ 10 triệu đồng, kỳ hạn từ 6 tháng trở lên, khách hàng sẽ được tham dự 02 lần quay số trúng thưởng, quay số ngay tại quầy khi gửi tiền và quay số cuối kỳ sau khi kết thúc chương trình với những phần quà vô cùng hấp dẫn.

Đối với quay số ngay tại quầy, SHB dành tặng khách hàng 60 giải Nhì là Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi SHB trị giá 2,7 triệu đồng cùng hàng ngàn giải thưởng là Voucher mua hàng/Thẻ điện thoại hoặc các quà tặng là đồ gia dụng hữu ích như bộ bát đĩa Minh Long, bộ nồi Happy Cook, Ba lô du lịch, bộ hộp thủy tinh Lock&Lock … với giá trị lên tới 1 triệu đồng.

Đối với quay số cuối kỳ, khách hàng có cơ hội trúng 01 giải Đặc biệt là Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi SHB trị giá 270 triệu đồng và 10 giải Nhất mỗi giải là Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi SHB trị giá 27 triệu đồng.

Đặc biệt, khi tham gia chương trình vào đúng ngày 13/11/2020 - ngày sinh nhật 27 tuổi của Ngân hàng SHB, khách hàng sẽ được nhân đôi mã dự thưởng – nhân đôi niềm vui - nhân đôi cơ hội rinh quà cho mỗi Sổ tiết kiệm/Hợp đồng tiền gửi.

Tổng Giám đốc SHB - ông Nguyễn Văn Lê chia sẻ: "Trong suốt 27 năm phát triển, lấy triết lý "Khách hàng là trọng tâm" làm kim chỉ nam trong mọi hoạt động, SHB luôn am hiểu, hướng tới khách hàng và thị trường với phong cách phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại.SHB cam kết cung cấp cho khách hàng các sản phẩm dịch vụ đa dạng, tiện ích, thân thiện, nhanh chóng, hiệu quả, có sự khác biệt và mang tính cạnh tranh cao. Sự tin tưởng, gắn kết mà khách hàng dành cho SHB trong suốt thời gian qua chính là sự ghi nhận, là động lực, để các cán bộ nhân viên SHB tận tâm nỗ lực, thúc đẩy Ngân hàng phát triển hướng tới mục tiêu Ngân hàng số bán lẻ hiện đại hàng đầu. Chúng tôi hy vọng rằng chương trình khuyến mại "Ưu đãi tưng bừng – Vui mừng sinh nhật" sẽ là món quà ý nghĩa để tri ân khách hàng đã, đang và sẽ đồng hành với SHB trong chặng đường phát triển tiếp theo".

Đồng thời, để phục vụ nhu cầu gửi tiết kiệm ngân hàng nhằm bảo vệ nguồn vốn, sinh lời an toàn, SHB đã triển khai đa dạng các hình thức tiết kiệm, đáp ứng hầu hết mong muốn của khách hàng. Với khách hàng có nhu cầu bảo vệ kép kinh tế và sức khỏe, SHB cung cấp gói Tiết kiệm Tâm An và Tiết kiệm An Phúc tặng kèm quyền lợi bảo hiểm. Với khách hàng muốn tiếp tục duy trì tiền gửi trong ngân hàng và gia tăng lợi ích, SHB cung cấp sản phẩm tiết kiệm Đại Lợi và tiết kiệm Gia Lộc với lãi suất hấp dẫn. Với khách hàng muốn linh hoạt sử dụng tiền gửi tiết kiệm khi có nhu cầu phát sinh, khách hàng có thể lựa chọn Tiết kiệm Online linh hoạt… Với khách hàng muốn linh hoạt sử dụng tiền gửi tiết kiệm khi có nhu cầu phát sinh, khách hàng có thể lựa chọn Tiết kiệm Online linh hoạt… Với danh mục sản phẩm tiết kiệm đa dạng, nổi bật, SHB hy vọng khách hàng sẽ dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu của mình.

Thông tin về SHB:

Trải qua 27 năm hình thành và phát triển, SHB đã có những bước tăng trưởng, phát triển an toàn, minh bạch và bền vững. SHB hiện đứng trong Top 5 Ngân hàng TMCP lớn nhất Việt Nam, Top 10 Ngân hàng Thương mại cổ phần uy tín nhất Việt Nam, Top 100 ngân hàng khu vực ASEAN, Top 500 ngân hàng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương và Top 1.000 ngân hàng toàn cầu và là 1 trong 10 tổ chức tín dụng có tầm ảnh hưởng quan trọng trong hệ thống ngân hàng Việt Nam... SHB vinh dự được trao tặng Huân chương lao động Hạng Nhì (Lần thứ 2), Huân chương lao động Hạng Ba và rất nhiều cờ, Bằng khen, Giấy khen của Chính Phủ, các Bộ, Ngành, Đoàn thể và các Giải thưởng cao quý khác.

Tính đến 30/06/2020, SHB có tổng tài sản đạt hơn 391 nghìn tỷ đồng. Vốn điều lệ hiện nay đạt hơn 17.558 tỷ đồng. Vốn tự có đạt 35.652 tỷ đồng. SHB đã phát triển mạnh mẽ với gần 8.500 cán bộ nhân viên đang làm việc tại 530 điểm giao dịch trong và ngoài nước, phục vụ hơn 4 triệu khách hàng cá nhân, doanh nghiệp và kết nối tới 400 ngân hàng đại lý trên khắp các châu lục.

Với tôn chỉ hoạt động "Đối tác tin cậy, Giải pháp phù hợp", SHB hướng tới mục tiêu TOP 3 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam, đạt chuẩn quốc tế Basel III và chiến lược phát triển ngân hàng số, trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, đa năng với các sản phẩm, dịch vụ tài chính chất lượng trên nền tảng công nghệ cao./.