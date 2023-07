Mừng 7 năm tình bạn tâm giao, ShopeeFood mở tiệc "siêu to, siêu khổng lồ" đãi người dùng cả tuần lễ

Mới đây thôi mà ShopeeFood cùng bạn đã đồng hành được 7 năm rồi. Để chúc mừng cho tình bạn "thắm thiết", ShopeeFood tung ra bộ sưu tập "Tình Bạn Tâm Giao, 7 Deal Độc Quyền". Các tín đồ ẩm thực sẽ phải "xỉu up xỉu down" với vô vàn các món ngon đồng giá 7.000 đồng, mã miễn phí vận chuyển đến 40.000 đồng cùng voucher giảm giá 77.000 đồng cực hấp dẫn. Không dừng lại ở đó, từ ngày 18.7 đến ngày 24.7, mỗi ngày ShopeeFood chiêu đãi người dùng một deal độc quyền đến nhiều thương hiệu nổi tiếng.

Thứ Ba đã khát với đại tiệc trà sữa từ Gong Cha

Mở màn cho bữa tiệc kỷ niệm siêu hoành tráng là thương hiệu trà sữa Gong Cha. Vào ngày 18.7, chỉ với 39.000 đồng, bạn đã có thể thỏa thích tận hưởng những ly trà Trà Sữa Trân Châu Đen, Trà Sữa Trà Xanh, Trà Sữa Hokkaido ngọt ngào trên ShopeeFood.

Ngoài ra, bạn có thể nhập mã KHAOGC50k để được giảm 50% tối đa 50.000 đồng cho đơn hàng 80.000 đồng, mã KHAOGC60K để được giảm 60.000 đồng cho đơn hàng 160.000 đồng, mã KHAOGC70K giảm ngay 70.000 đồng cho đơn hàng từ 200.000 đồng và cuối cùng là mã KHAOGC80K giảm 80.000 đồng cho đơn hàng 250.000 đồng.

Nạp đường thỏa thích với Đại tiệc trà sữa Gong Cha đồng giá 39.000 đồng trên ShopeeFood

McDonald’s tung combo gà rán "Mua 2 tặng 2" khiến bạn "đổ đứ đừ" vào thứ Tư



Là bạn thân của ShopeeFood thì bạn không thể nào bỏ qua deal khủng của McDonald’s. Đặc biệt, chiếc deal này là phải rủ ngay hội chị em order cùng chứ không thể tận hưởng một mình được.

Vào ngày 19,7, McDonald’s sẽ tung ra combo siêu hời mua 2 tặng 2 gà rán kèm 2 nước với giá chỉ 99.000 đồng. Chưa dừng lại ở đó, hàng trăm mã giảm giá MCD50K giảm ngay 50.000 đồng cho đơn hàng 109.000 đồng đang chờ đón bạn. Với các đơn hàng có giá trị từ 219.000 đồng, tín đồ mê gà còn được giảm "đẫm" 70.000 đồng khi nhập mã MCD70K.

Ăn uống phủ phê với combo mua 2 được 4 cùng voucher 70.000 đồng đến từ "ông lớn" McDonald’s

Thứ Năm say đắm với 7777 cốc Trà sữa Trân Châu Đường Đen đến từ Mixue



Chỉ với 1 đồng, bạn đã có thể thưởng thức được những ly trà sữa thơm ngon đến từ thương hiệu Mixue. Với những đơn hàng Mixue từ 70.000 đồng, bạn có thể mua kèm 1 cốc Trà sữa Trân Châu Đường Đen với giá chỉ vỏn vẹn 1 đồng. Số lượng có hạn, chỉ 7777 cốc trong ngày 20.7 nên hãy thật nhanh tay để không bỏ lỡ chiếc deal siêu đỉnh này nhé!

1 đồng 1 ly trà sữa Mixue, deal hot độc quyền chỉ dành cho hội cạ cứng 7 năm của ShopeeFood

Popeyes khao deal mua 1 tặng 1 vào thứ Sáu



Nhân dịp 7 năm tình bạn tâm giao của ShopeeFood, vào thứ Sáu ngày 21.7 bạn cũng được tặng ngay 1 combo siêu hấp dẫn khi đặt gà rán Popeyes trên ShopeeFood đấy.

Chỉ cần mua combo A bao gồm 1 Gà giòn (cay/ không cay) 2 Gà không xương 1 Khoai tây chiên cỡ vừa 1 Nước ngọt, bạn sẽ được tặng combo B bao gồm 1 Pop burger 2 Gà không xương 1 Khoai tây nghiền 1 Nước ngọt. Còn ngần ngại gì nữa mà không rủ ngay "cạ cứng" của mình cùng order chung thôi nào!

Rủ ngay anh chị em, bạn bè thân thiết cùng đặt gà rán Popeyes trên ShopeeFood ngay, vì combo tặng kèm quá "khủng" 1 người không thể ăn hết được

Thứ Bảy Phúc Long "chất chơi" mời bạn nước uống 1 đồng



Thật không thể tin được, Phúc Long "chơi lớn" mời hội bạn thân của ShopeeFood nước uống 1 đồng duy nhất trong ngày 22.7. Khi mua đặt đơn hàng từ 99.000 đồng, bạn sẽ được được mua kèm 1 ly nước với giá 1 đồng trên ShopeeFood. Ngoài ra, thương hiệu trà đình đám này còn cực kỳ tâm lý khi chuẩn bị thêm voucher siêu hời giảm đến 50%.

Tin được không, Phúc Long cũng gia nhập bàn tiệc kỷ niệm 7 năm tình bạn của ShopeeFood với deal đồ uống 1 đồng

Chủ Nhật "chill" tiệc, KFC tặng bánh trứng miễn phí



Là thương hiệu gà rán cực kỳ nổi tiếng nhưng một trong những món bán chạy nhất tại KFC chính là những chiếc bánh trứng thơm lừng với phần vỏ ngàn lớp giòn tan. Với đơn hàng từ 99.000 đồng, KFC sẽ tặng ngay 1 chiếc bánh trứng với giá 0 đồng (số lượng có hạn). Chủ Nhật này, hãy rủ bạn bè và gia đình cùng đặt KFC trên ShopeeFood để được thưởng thức món bánh "hot hit" miễn phí!

Nhanh tay đặt đơn hàng KFC 99.000 đồng để được "măm măm" món bánh trứng trứ danh với giá 0 đồng

Thứ Hai tiếp năng lượng cùng deal mua 1 tặng 1 từ The Coffee House



Thương hiệu "ruột" The Coffee House của các tín đồ cà phê cũng gia nhập bàn tiệc tình bạn 7 năm với ngàn deal cực đỉnh. Khi mua 1 ly nước size M, bạn sẽ được tặng ngay 1 ly size M để mời bạn thân của mình uống cùng nữa đấy. Ưu đãi này chỉ áp dụng các món sau: GreenTea (Frosty, Brown Sugar), Frosty (5 món) và HiTea Kombucha (Đào, Yuzu).

Ngoài ra, The Coffee House còn tung ra bộ sưu tập deal khủng gồm mã TCHGIAM30K giảm 30.000 đồng cho đơn hàng từ 65k, mã TCHGIAM65k giảm 65.000 đồng cho đơn hàng từ 130.000 đồng và cuối cùng là mã TCH100 giảm 100k cho đơn hàng từ 160.000 đồng.

"Sạc pin" đầu tuần với deal mua 1 tặng 1 đến từ The Coffee House

Bữa tiệc kỷ niệm 7 năm tình bạn gắn bó keo sơn giữa bạn và ShopeeFood đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ còn chờ bạn vào việc nữa thôi. Nhanh tay truy cập ShopeeFood để tận hưởng bạt ngàn các ưu đãi cho cả tuần no nê mà chẳng lo về giá nhé!