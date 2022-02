Mùng 2 Tết trò chuyện với chàng trai tuổi 30 Tuấn Trần: Tôi chưa bao giờ vỗ ngực nhận mình giỏi, khi yêu sợ nhất bị quản lý thái quá

Xin chào Tuấn Trần, một năm 2021 đã qua, với mọi người chắc sẽ có rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Còn Tuấn Trần, bạn định nghĩa một năm 2021 của mình như thế nào?

Năm 2021 của Tuấn là một năm "RẤT ĐÁNG NHỚ". Đây là một bước ngoặt trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Tôi trân trọng những cơ hội đang có và sẽ tận dụng những điều này để làm tốt hơn nữa trong tương lai.

Cảm xúc của Tuấn bây giờ là "biết ơn". Tuấn biết ơn vì đã có mặt trong tác phẩm "Bố già". Biết ơn vì khán giả đã đón nhận vai diễn của mình và biết ơn vì bản thân cố gắng hết sức trong dự án đó để không phải hối tiếc bất cứ điều gì khi nhìn lại.

Nếu nhìn lại 12 tháng đã qua Tuấn Trần thấy mình được và mất gì?

12 tháng đã qua Tuấn cảm thấy mình được nhiều hơn là mất. Mà thật ra Tuấn cũng không mất gì. Vì để đạt được một kết quả tốt bạn phải bỏ thời gian, công sức và cả trí tuệ vào trong từng tác phẩm. Những điều đó không thể gọi là mất mát mà phải gọi là đánh đổi và đó là sự chọn lựa của mình. Những gì đã xảy ra Tuấn sẽ nhìn lại và rút ra bài học kinh nghiệm cho mình nhưng Tuấn không hối hận hay nuối tiếc gì đâu vì bản thân đã làm hết sức rồi.

Liên tục được xướng tên với các giải thưởng. Với Tuấn Trần đây có phải là sự ghi nhận cho những nỗ lực của bạn đối với sự nghiệp diễn xuất?

Tôi rất vui khi nhận những giải thưởng này vì đó là sự ghi nhận cho cố gắng trong suốt những năm Tuấn làm nghề. Ai làm nghề cũng mong muốn mình một lần được vinh danh ở những giải thưởng uy tín như vậy và Tuấn cũng không ngoại lệ. Khi nhận một tác phẩm nào đó mình đã dùng hết công sức, thời gian và tâm tư vào nó, và mình cũng mong là khán giả đón nhận vai diễn của mình, được sự thừa nhận của giới chuyên môn. Và dĩ nhiên giải thưởng là cái kết đẹp nhất cho sự ghi nhận hành trình đó.

Nhiều người dùng từ may mắn để nói về những thành công của Tuấn Trần ở thời điểm hiện tại. Bạn có thấy đánh giá này đã đầy đủ chưa?

Haha (cười - pv), nó đúng như vậy luôn đó chứ. Tuấn chưa bao giờ vỗ ngực kêu mình giỏi cả. Ai thừa nhận thì mình vui, không thừa nhận mình cũng không bị ảnh hưởng gì lắm. Mỗi người 1 góc nhìn mà. Có người thấy đạt được may mắn là kết quả của 1 hành trình nỗ lực. Tuấn phải đủ kinh nghiệm nên khi may mắn vai đến tay thì làm tốt. Có người lại cho rằng diễn dễ mà. Tuấn được cho vai nên nổi luôn. Suy nghĩ nào cũng được. Mình không cấm người ta nghĩ nên cũng chẳng thể cứ chạy đi mà giải thích.

Thành thật mà nói, tôi cảm thấy nghệ sĩ mà có ekip chuyên nghiệp như mình hiện nay là 1 điều may mắn. Tuấn thừa nhận thành công hiện có là đến rất nhiều từ quản lý và ekip đang làm cho Tuấn. Tuấn rất biết ơn vì điều này.

"May mắn" là 1 mỹ từ theo tôi là bao hàm: Thuận lợi, tích góp đủ năng lực, ekip tốt và cố gắng của bản thân. Không có các yếu tố đó thì chẳng thể gọi là may mắn. Chỉ là "cơ hội" thôi. Và nếu bạn không đủ năng lực, bạn sẽ không tận dụng được "cơ hội" để biến nó thành "may mắn". Cho nên ai nói may mắn tôi rất vui.

Bạn có bao giờ nghĩ về cụm từ "vai diễn để đời". Vai diễn mà Tuấn Trần hi vọng có thể được thể hiện trong tương lai là gì?

Còn quá sớm để mình nghĩ đến một vai diễn để đời. Một vai diễn để đời là một vai diễn với Tuấn nó phải bao hàm rất nhiều yếu tố: về mặt cảm xúc, nghệ thuật, thương mại những điều đó rất khó dung hòa trong một tác phẩm. Nếu một vai diễn hay mà không có khán giả hoặc ít, với mình vẫn không phải là một vai diễn để đời. Tất cả những điều mà Tuấn nhắc đến rất khó để có thể cùng xuất hiện.

Dĩ nhiên là Tuấn có hy vọng có mong chờ vào một vai diễn như vậy. Nhưng mình không tự tạo áp lực cho bản thân và cũng không tự tạo áp lực lên những quyết định chọn vai diễn ở tương lai chỉ vì muốn diễn một vai diễn để đời. Mình sẽ chờ đợi và làm thật tốt cơ hội của mình để biến nó thành may mắn.

Người ta nói rằng Tuấn Trần sở hữu nhiều "tài nguyên" sẵn có từ ngoại hình cho tới cơ hội với nghệ thuật nhưng dường như bạn "nở" muộn hơn so với nhiều người cùng trang lứa. Tuấn Trần có chạnh lòng với nhận xét này?

Tuấn thấy đây là thời điểm thích hợp để mình được gọi là "nở". Tôi hoàn toàn thấy câu nhận xét như vậy là chính xác chẳng những không buồn mà Tuấn còn cho là đây mới là thời điểm thích hợp.

Nghề diễn viên rất khó không đơn giản giống như mọi người đang nghĩ. Không phải bạn đẹp trai hay có cơ hội thì sẽ tỏa sáng mà bạn phải trải qua rất nhiều khó khăn, tích lũy đủ kinh nghiệm sống thì bạn mới có thể biến cơ hội "nở" được.

Nếu như Tuấn nhận vai Quắn cách đây hai năm chưa chắc Tuấn đã thể hiện qua Quắn được như bây giờ. Mình chưa đủ trải nghiệm, kinh nghiệm sống thì cách mình thể hiện nhân vật rất nông, rất cạn và như vậy thì rất khó để có thể chạm được trái tim của khán giả. Bạn không thể diễn xuất mà suốt ngày chỉ tưởng tượng. Bạn phải trải qua, nếm phải và đã từng rơi vào hoàn cảnh đó thì mới có thể tải được những cung bậc cảm xúc thật được.

Người ta hay nói đùa nghệ sĩ vốn "làm dâu trăm họ". Có người hôm nay được tung hô trên MXH, ngày mai cũng có thể trở thành đối tượng bị nhấn chìm trong những lời mắng chửi. Bạn thấy điều này có đúng không?

Điều này đúng mà, đó là một phần của showbiz. Mình làm việc ở môi trường này mình phải chấp nhận nó. Làm tốt thì được tung hô còn khi mà sai phạm mình sẽ bị chỉ trích gấp nhiều lần người bình thường vì cái sai phạm của bản thân sẽ bị sự soi xét của rất rất nhiều người. Tuy nhiên, nếu tích cực nhìn nhận thì đôi khi sóng gió và sự khắc nghiệt xảy đến không hẳn chỉ để hạ gục bạn. Nó sẽ khiến bạn nhận ra năng lực tiềm năng của mình và giúp bạn học cách mạnh mẽ hơn.

Nói đi thì phải nói lại, trên thực tế showbiz vốn dĩ không chỉ có màu hồng, nó vẫn tồn tại những góc khuất mà khi được bóc trần ra người ta sẽ thấy vô cùng hụt hẫng. Đòi hỏi sự hoàn hảo ở một thần tượng có phải là yêu cầu quá đáng của fan hâm mộ?

Thỉnh thoảng Tuấn cũng cảm thấy là áp lực. Vì mình cũng là con người cho nên khi bắt buộc bản thân không được sai gì thì quả là rất khó. Nội chữ "thần tượng" thôi là cũng đã bao hàm rất nhiều quy định về sự khắt khe rồi. Khán giả không khó. Đó là thị trường chung đã quy chuẩn như vậy. Bạn có quyền lựa chọn không làm. Còn nếu bạn chấp nhận làm, bạn phải tuân thủ luật chơi thôi, đó là luật chung.

Tuổi 30 - độ tuổi được cho là đẹp nhất trong quãng đời một người đàn ông. Đó cũng là độ tuổi với nhiều trách nhiệm và lo toan. Còn Tuấn Trần ở tuổi 30 bạn có thấy bản thân mình có sự thay đổi?

Đến bây giờ tôi còn không ý thức được là mình đã 30 tuổi. Tôi vẫn có cảm giác là mình tầm 25, 26 tuổi thôi (cười - pv). Chưa có dấu hiệu lo toan hay áp lực ở bây giờ trong Tuấn. Những gì cần làm thì đang làm rồi nên không có gì phải thay đổi hay lăn tăn cả. Cách duy nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó. Nên thay vì lăn tăn về những chuyện sẽ làm Tuấn sẽ bắt tay vô làm luôn. Mình muốn 5 năm sau mình như thế nào thì mình đã phải cố gắng từ bây giờ rồi.

Bạn có điều gì tiếc nuối cho những tháng năm ở độ tuổi ngoài 20 của mình không?

Không có.

Đàn ông 30, sau khi nói chuyện về sự nghiệp chắc chắn họ sẽ được hỏi về hôn nhân và chắc chắn tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để hỏi bạn. Vậy Tuấn Trần, bạn đã từng lên kế hoạch cho độ tuổi kết hôn hay nghĩ về hình mẫu nửa kia của mình chưa?

Hiện tại bây giờ Tuấn không có bạn gái nên chưa lập kế hoạch cho việc kết hôn. Tuấn cũng không có hình mẫu lý tưởng để yêu. Với mình cảm xúc là điều quan trọng nhất. Khi đã thích rồi thì mọi giới hạn và quy chuẩn đều trở nên vô nghĩa. Tuy nhiên nếu để một người có thể phù hợp với mình lâu dài thì cả hai phải nhìn cùng một hướng, phải cùng suy nghĩ. Tuấn thích tâm sự với người mình yêu và nghe những lời tâm sự từ cô ấy. Cho nên nếu chẳng thể nói chuyện được hoặc không cùng suy nghĩ thì rất khó để mối quan hệ này lâu dài.

Hôn nhân có thể là câu chuyện của duyên số hay thời điểm nhưng tôi khá tò mò, một "nửa kia" sở hữu tính cách hay ngoại hình như thế nào sẽ khiến Tuấn Trần rung động?

Tôi chưa có đối tượng nên cũng không biết chia sẻ gì về điều này. Nhưng mà Tuấn mong là nếu thật sự có duyên số mình sẽ gặp được một người con gái hiểu chuyện, có sự nghiệp riêng và dĩ nhiên là hợp với mình. Tuấn rất sợ cảm giác bị ghen tuông thái quá hay quản lý chặt chẽ. Những điều đó sẽ khiến Tuấn không thoải mái trong 1 mối quan hệ tình cảm.

Khán giả có thể chờ đợi 1 Tuấn Trần như thế nào ở năm 2022?

Tuấn Trần năm 2022 sẽ là 1 phiên bản biết lắng nghe hơn, biết lùi về đằng sau để chiêm nghiệm lời góp ý hơn. Và dĩ nhiên sẽ là 1 phiên bản xịn hơn những năm trước. Nhân dịp năm mới, thương chúc độc giả Afamily thật nhiều sức khỏe và tràn đầy năng lượng tích cực. Chúc mọi người luôn cảm nhận được sự yêu thương từ gia đình và cuộc sống.

Cảm ơn chia sẻ của Tuấn Trần!

https://afamily.vn/mung-2-tet-tro-chuyen-voi-chang-trai-tuoi-30-tuan-tran-toi-chua-bao-gio-vo-nguc-nhan-minh-gioi-khi-yeu-so-nhat-bi-quan-ly-thai-qua-20220201213544568.chn