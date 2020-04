Mundipharma Việt Nam: Chung tay vì cộng đồng là một phần không thể thiếu của doanh nghiệp

Mundipharma đồng hành cùng nhân viên y tế Bệnh viện Bạch Mai trong công tác phòng chống COVID-19

Ngày 26/03 vừa qua, công ty đa quốc gia Mundipharma khởi động chương trình "Đồng hành cùng nhân viên y tế phòng chống COVID-19", thông qua việc trao tặng 4,500 chai thuốc xịt họng BETADINE® Throat Spray cho nhân viên y tế tại Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong hơn 70 bệnh viện trên toàn quốc mà chương trình sẽ đồng hành trao tặng hơn 35,000 chai thuốc xịt họng BETADINE® Throat Spray (chứa hoạt chất Povidone Iodine) và 80,000 bánh xà phòng BETADINE® . Đây là những bệnh viện tuyến đầu tại các tỉnh, mỗi ngày tiếp nhận chữa trị cho nhiều trường hợp dương tính với COVID-19, chính vì thế đội ngũ Y bác sĩ tại các bệnh viện này thường xuyên phải tiếp xúc và trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân.

Phát biểu trong buổi trao tặng, Bác sĩ CKII Nguyễn Tri Thức, Giám Đốc Bệnh viện Chợ Rẫy đã rất xúc động trước sự thấu hiểu của Mundipharma trước những khó khăn và những người làm nghề y gặp phải trong thời điểm hiện nay: "Chúng tôi rất cảm động khi nhận được món quà 4.500 chai xịt họng này. Hiện nay, tần suất tiếp xúc giữa nhân viên y tế với người bệnh ngày càng cao, nguy cơ ngày càng tăng. Và theo khuyến cáo của Bộ Y tế, dung dịch sát khuẩn cũng đã được đưa vào danh sách trong ngăn ngừa, phòng chống Covid-19. Với ý nghĩa đó, chúng tôi cho rằng đây là một món quà rất thiết thực và hiệu quả trong công tác phòng chống Covid-19 tại bệnh viện Chợ Rẫy".

Tại Thái Lan và Philipines, Công ty đa quốc gia Mundipharma cũng đã trao tặng rất nhiều những sản phẩm chăm sóc sức khoẻ BETADINE® nhằm hỗ trợ đôi ngũ bác sĩ có thể phòng tránh được việc lây nhiễm COVID-19 từ các bệnh nhân. Chương trình "Đồng hành cùng nhân viên y tế phòng chống COVID-19" đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ cộng đồng và hiện nay đang triển khai dài kỳ tại Việt Nam. Trong thời điểm bùng phát dịch này, Việt Nam cần nhiều hơn nữa những sự đóng góp thiết thực từ các doanh nghiệp, cơ quan và cả các các nhân, đó là những cố gắng nỗ lực để chung tay tạo nên "lá chắn" đẩy lùi dịch.

Mundipharma trao tặng 400 thuốc xịt họng BETADINE® Throat Spray và 850 bánh xà phòng BETADINE® cho Bệnh viện đa khoa Hà Tĩnh

"Tính chất nghiêm trọng của dịch bệnh từ COVID-19 đang ngày càng phức tạp. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến sức khoẻ của các y bác sĩ là những người ở tuyến đầu làm việc không biết mệt mỏi để người dân có thể an toàn và tiếp tục cuộc sống hàng ngày. Họ phải thường xuyên tiếp xúc với những ca bệnh mắc Covid-19 và là những người nằm trong nhóm nguy cơ bị lây nhiễm cao. Mundipharma chúng tôi hi vọng sẽ góp một phần hỗ trợ đội ngũ y bác sĩ trong lúc phòng chống dịch COVID-19.", Ông Đỗ Ngọc Hoàng - Trưởng Văn phòng Đại diện Mundipharma Pharmaceuticals Pte. Ltd tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Công ty Mundipharma Thái Lan chia sẻ.

Ông Đỗ Ngọc Hoàng - Trưởng Văn phòng Đại diện Mundipharma tại TP. Hồ Chí Minh, Tổng giám đốc Công ty Mundipharma Thái Lan trao tặng bảng tượng trưng 4,500 chai thuốc xịt họng BETADINE® Throat Spray đến đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy phòng chống COVID-19.

Đây được coi là tín hiệu đáng mừng cho Việt Nam trong thời điểm diễn biến bệnh dịch ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hơn ai hết, các y bác sĩ cần sự thấu hiểu, thông cảm, hợp tác và giúp đỡ từ mọi tầng lớp trong cộng đồng. Sau 15 ngày cách ly toàn xã hội, hi vọng rằng COVID-19 sẽ thực sự được kiểm soát tại Việt Nam.