Mục sở thị căn hầm với 600 chiếc tủ độc nhất vô nhị ở Việt Nam, nơi các cặp đôi có thể gửi kỉ vật tình yêu để cất giữ trọn đời

Đối với những ai đam mê khám phá và thích không khí trong mát, hoang sơ, gần gũi với thiên nhiên thì các homestay hoặc resort yên tĩnh nằm trên núi sẽ là địa điểm phù hợp cho một chuyến nghỉ dưỡng. Mỗi sáng thức dậy giữa núi rừng hùng vĩ, tận hưởng mùi cỏ cây hoa lá ngập tràn, nghe tiếng chim hót xung quanh và tản bộ trên những con đường xanh mướt... quả là một cảnh tượng bình yên như thiên đường.

Thường thì những nơi nghỉ dưỡng, lưu trú ở các tỉnh miền núi phía Bắc sẽ mang lối kiến trúc đậm bản sắc dân tộc, xây theo kiểu nhà sàn, nhà gỗ, hoặc decor theo phong cách dân gian mộc mạc để du khách có trải nghiệm gần gũi với cuộc sống người dân bản địa. Thế nhưng, gần đây ở tỉnh Hà Giang có một nơi nghỉ dưỡng mới lạ mang kiến trúc cổ điển truyền thống pha trộn với hiện đại, thu hút sự quan tâm của nhiều người, tên là P' apiu Resort. Khác với những điểm lưu trú khác, resort này có tổng diện tích lên đến 30ha nhưng chỉ có 3 villa trong khuôn viên. Mỗi villa có diện tích ở lên đến 250 – 350m2 nằm giữa vườn và rừng cây xanh, mang 3 lối kiến trúc khác nhau.

Điều đặc biệt hơn cả là trong số 3 villa này, có 1 villa sở hữu căn hầm vô cùng thú vị. Không phải là hầm rượu như những resort khác, cũng chẳng phải di tích lịch sử. Đó là một căn hầm được dùng với mục đích lưu giữ kỉ vật tình yêu, dành cho các cặp đôi muốn "cất giấu" kỉ niệm trọn đời giữa núi rừng.

Căn hầm lưu giữ kỉ vật này nằm trong villa có tên riêng là Layla Qays, được đánh giá là khu vực ấn tượng nhất trong resort và xây dựng trọn vẹn dưới lòng đất. Căn hầm bao gồm 1 phòng ngủ, 1 phòng tắm lớn, 1 hầm rượu, 1 phòng chiếu phim, và khu lưu trữ đồ kỷ vật đồ sộ với 600 ngăn tủ xếp chồng lên nhau.

Trên đại lộ Hollywood của Los Angeles, Mỹ có một bảo tàng được gọi là "Museum of broken Relationship" - Bảo tàng của những mối tình dang dở, do một người Mỹ tên John B.Quinn lập nên. Bảo tàng này trưng bày hàng trăm kỷ vật tình yêu từ khắp nơi gửi tới. Từ chiếc váy cưới, chiếc nhẫn đính ước, nhẫn cưới hay những mẩu giấy nhỏ ghi lại lý do yêu người kia... chúng có chung một điểm, đó đều là kỷ vật của những câu chuyện tình dang dở. Căn hầm của P' apiu Resort cũng giống hệt như vậy, chỉ khác là nó nằm ở một vùng núi xinh đẹp tại Việt Nam.

600 ngăn tủ tại đây có kích thước, màu sắc khác nhau, được sắp xếp dọc hành lang trong Layla Qays, tạo nên sự độc đáo không thể lẫn với bất kỳ nơi nào. P’apiu sẽ không lưu trữ đồ vật có giá trị (tiền, trang sức…), không để đồ tươi sống hay dễ gây ẩm mốc, không để chất cấm, gây nổ.

Theo đại diện phía resort chia sẻ thì hiện tại căn hầm này đã có khách để lại kỷ vật, nhưng P’apiu đã cam kết của giữ bí mật nên những câu chuyện liên quan đến các kỉ vật tại đây hoàn toàn được bảo đảm chỉ có chủ nhân của ngăn tủ mới biết.

Đối với khách nghỉ dưỡng tại P’apiu, họ sẽ được lưu trữ kỷ vật miễn phí trong vòng 1 năm. Kể từ năm thứ 2, phí lưu trữ sẽ được tính 1.000.000 đồng/năm – đó cũng là giá dành cho các cặp đôi không nghỉ tại resort nhưng có nhu cầu muốn lưu trữ kỷ vật của riêng mình.

Các nhân viên tại Papiu sẽ thay bạn chăm sóc và bảo quản kỷ vật được lưu giữ lại, như sợi dây vô hình kết nối tình yêu hay nhắc nhớ về những tình cảm thiêng liêng những người yêu nhau dành cho nhau.

Hà Giang vốn dĩ là địa điểm quanh năm thu hút du khách từ khắp mọi nơi đến trải nghiệm cuộc sống giản dị miền núi. Mùa hoa tam giác mạch, mùa lúa chín, mùa hoa đào hoa mận nở... cứ mỗi mùa trôi qua là Hà Giang lại khoác lên mình chiếc áo mới mang vẻ đẹp thiên nhiên tuyệt sắc, say đắm lòng người. Và giờ đây, nhờ căn hầm chứa đựng kỉ vật tình yêu độc nhất vô nhị ở Việt Nam mà Hà Giang sẽ càng thu hút thêm khách ghé thăm, đặc biệt là các cặp đôi muốn tìm một nơi yên bình, mới mẻ và riêng tư.