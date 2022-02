Mức phạt gây choáng nếu khách du lịch mang hột vịt lộn nhập cảnh vào Singapore

Một thông tin mà bạn cần biết nếu trong tương lai muốn nhập cảnh tại Singapore, theo đó đây là quốc gia châu Á hiếm hoi nghiêm cấm việc khách du lịch mang hột vịt lộn. Những ai cố tình vi phạm có thể bị phạt đến 50.000 SGD và phạt tù đến 2 năm.

Cách đây vài năm, một vị khách du lịch người Việt cũng bị phạt vì mang hột vịt lộn vào quốc gia này.

Singapore không cho phép du khách mang theo hột vịt lộn nhập khẩu vào nước này

Quy định của Cơ quan quản lý về vệ sinh an toàn thực phẩm và thú y (Agri-Food and Veterinary Authority of Singapore - AVA) cho biết để bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm và vật nuôi tại Singapore, cơ quan này sẽ ngăn chặn các loại thực phẩm nhập không rõ nguồn gốc có thể gây lây lan nhiều dịch bệnh.

Các sản phẩm thịt, trứng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt của Singapore và hột vịt lộn cũng là một sản phẩm bị cấm nhập khẩu vào Singapore.

Singapore vẫn cho phép người dân Singapore hoặc người Việt tại Singapore bán hột vịt lộn luộc. Thậm chí đây là món ăn phổ biến trên các bến tàu điện ngầm, khu vui chơi công cộng,... Với điều kiện đó là sản phẩm đã được kiểm dịch gắt gao.

