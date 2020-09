Mùa thu về, làm món đồ uống này thay bữa sáng thì da luôn ẩm mượt căng mịn lại còn trắng hồng lên nữa!

100g bí ngô

100g hạt sen tươi

300g nước lọc

5g đường

15ml mật ong

Hạt sen là một thực phẩm được nhiều người yêu thích. Hạt sen có vị ngọt, tính bình giúp chữa mất ngủ, thần kinh suy nhược. Các món ăn từ hạt sen có tác dụng bồi dưỡng cơ thể và an thần, giúp giấc ngủ ngon hơn. Hạt sen rất giàu canxi, đạm, photpho, bà bầu nên ăn hạt sen, sẽ có tác dụng ích tâm, bổ thận, kiện tỳ, cố tinh, an thần có công dụng dưỡng tâm, ích trí, rất tốt cho sự phát triển thần kinh và trí não thai nhi. Trong hạt sen có chứa nhiều protid, glucid… và nhiều vitamin nhóm B, vitamin PP và vitamin C. Do đó, hạt sen được dùng nhiều trong các bài thuốc chữa bệnh đau đầu, mất ngủ. Ăn hạt sen cũng có tác dụng chống lão hóa, giảm trầm cảm, cải thiện vòng 1 sau sinh…