Mùa thu đông uống trà sữa kiểu này mới là số 1!

Ngày nay trà túi lọc được nhiều người ưa thích bởi vị ngon và sự tiện lợi khi sử dụng. Trà túi lọc là một sản phẩm được chế biến từ lá trà xanh mà trà xanh thì quá nổi tiếng vì chứa tinh chất epigallocatechin hay EGCG tốt cho cơ thể. Chất này có khả năng chống viêm và phòng ngừa một số bệnh mãn tính.

Trong trà còn chứa chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây ung thư. Thành phần chống oxy hóa của trà hiệu lực hơn nhiều so với vitamin C và E, nó giúp cơ thể bảo vệ các tế bào. Uống trà giúp giảm lượng cholesterol và do đó, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Trong trà có chứa polyphenols, một chất chống oxy hóa chống lại các gốc tự do, giúp làm chậm quá trình lão hóa. Trà cũng có thể có thể giúp đốt cháy mỡ và tăng cường khả năng trao đổi chất một cách tự nhiên, đốt cháy gần 70 calo mỗi ngày từ đó giúp cho quá trình giảm cân hiệu quả.