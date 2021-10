Mua serum vitamin C giống Han So Hee hơi khó nhưng còn nhiều loại chất lượng không kém để chị em tham khảo

Serum vitamin C vốn là món đồ dưỡng da thiết yếu hứa hẹn mang lại nhiều lợi ích đáng kể cho làn da như: Làm sáng, mờ thâm, ngừa lão hóa, chống oxy hóa… Chính vì vậy, đây là món skincare mà cô nàng nào cũng nên bổ sung vào chu trình dưỡng da. Với Han So Hee, cô cũng đều đặn sử dụng serum vitamin C mỗi ngày. Sản phẩm mà cô tin dùng đó là: IOPE The Vitamin C23.



IOPE The Vitamin C23 là dòng serum chứa vitamin C tươi nguyên chất, hàm lượng 23%.

Thành phần 23% vitamin C hứa hẹn giúp làm sáng da, mờ thâm và ngừa lão hóa. Ngoài ra, trong sản phẩm còn được bổ sung thêm Collagen, Vitamin C, Vitamin A, Vitamin E giúp tăng khả năng dưỡng ẩm, chống lão hóa và làm dịu da.

Kết cấu của dòng serum này khá lỏng, màu vàng nhạt, thấm nhanh. Thiết kế lọ dạng chiết nhỏ xinh. Không chỉ Han So Hee, đây cũng là dòng serum được nhiều cô gái Hàn yêu thích.

Tuy nhiên nhược điểm của dòng serum này là dung thích khá ít, chỉ 15ml nên sẽ hết khá nhanh. Nếu bạn dùng serum cả sáng và tối thì có thể dùng trong khoảng 10 ngày. Sản phẩm có giá bán khoảng 1 triệu đồng/15ml, nên cũng có thể xem là mức giá khá "chát" nếu bạn sử dụng thường xuyên.

Sản phẩm chưa bán chính thức ở Việt Nam nên bạn cần tìm mua qua những shop mỹ phẩm xách tay. Bên cạnh đó, cũng có nhiều dòng serum vitamin C chất lượng ổn áp khác mà bạn có thể tham khảo thêm.

VariHope 8 Days Pure Vitamin C 13.5% chứa 13,5% Vitamin C tinh khiết với giúp dưỡng trắng, làm mờ vết thâm, hạn chế hình thành sắc tố melanin, chống oxy hóa, kích thích sản sinh collagen, tăng cường độ đàn hồi cho da. Sản phẩm còn có chứa shiết xuất tinh dầu hạt carrot giúp làm dịu làn da tổn thương, giảm kích ứng và tăng cường lớp hàng rào bảo vệ da.

Nơi mua: Vari:Hope; Giá: 650k

La Roche-Posay Pure Vitamin C10 chứa 10% vitamin C nguyên chất với Salicylic Acid, Neurosensine, nước khoáng La Roche Posay giúp chống lại quá trình oxy hóa, loại trừ các nếp nhăn, vết thâm nám... Sản phẩm có kết cấu hơi nhờn, phù hợp với da khô, lão hóa.



Kiehl's Powerful-Strength Line-Reducing Concentrate chứa 12,5% vitamin C nguyên chất cùng với Hyaluronic Acid dạng phân tử nhỏ có thể "len lỏi" vào sâu bên trong da, giúp tăng khả năng dưỡng ẩm và ngăn ngừa lão hóa. Sử dụng em nó đều đặn sẽ thấy cấu trúc da được cải thiện nhanh chóng, da rạng rỡ và mịn màng hơn, các nếp nhăn sâu trên mặt cũng mờ dần và từ từ biến mất.



SkinCeuticals C E Ferulic có chứa công thức nổi tiếng: 15% Vitamin C nguyên chất (L-Ascorbic Acid), 1% Vitamin E (Alpha Tocopherol) và 0,5% Ferulic Acid. Em nó giúp bảo vệ da trước hư tổn do ảnh hưởng từ các gốc tự do sản sinh từ yếu tố môi trường như ô nhiễm khí quyển, tia UVA/UVB và bức xạ hồng ngoại (IR). Em serum này còn giúp ngăn ngừa sự hình thành của nếp nhăn và cải thiện tình trạng da kém săn chắc, đồng thời giúp làm sáng và đều màu da.