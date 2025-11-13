Mưa sale hậu 11/11 từ 5 brand mỹ phẩm: Nàng nào lỡ "giờ vàng" hôm trước thì vào đây "gỡ kèo" đi

Sau đợt sale 11/11 vừa qua, tưởng đâu chị em đã hết cơ hội săn đồ xịn giá mềm, nhưng bất ngờ là Lazada vẫn tiếp tục chương trình ưu đãi hậu lễ đến hết ngày 13/11. Nghĩa là hôm nay chính là “phút chót” để các tín đồ làm đẹp tranh thủ mua sắm trước khi giá quay về mức thường. Đặc biệt, hàng loạt brand mỹ phẩm đình đám vẫn đang tung ưu đãi cực sâu, từ quà tặng full size đến voucher giảm thêm, đúng kiểu “mưa sale” giữa tháng 11.

Nếu nàng nào đang muốn tậu một bộ sản phẩm cao cấp để nâng cấp tủ đồ skincare, set Bobbi Brown gồm phấn nước Weightless Skin Cushion Foundation SPF 40 PA+++ và kem lót Vitamin Enriched Face Base 50ml là gợi ý cực đáng tiền. Bộ đôi này nổi tiếng với khả năng nâng tone tự nhiên, lớp nền căng bóng nhưng vẫn nhẹ mặt, đồng thời cấp ẩm và giữ lớp makeup bền suốt cả ngày. Mua trong đợt này được giảm từ hơn 3,7 triệu còn 2,45 triệu, lại còn được tặng thêm son full size cho đơn từ 2,5 triệu, cộng thêm voucher giảm 10 phần trăm – đúng chuẩn deal hời hiếm có.

Trong khi đó, sản phẩm quốc dân phấn phủ bột kiềm dầu Innisfree No Sebum Mineral Powder 5g vẫn đang làm mưa làm gió vì mức giá siêu dễ chịu. Chất phấn mịn, kiềm dầu tốt, giúp da khô ráo suốt ngày mà không gây bí. Sản phẩm hiện chỉ còn 152.000 đồng sau khi giảm hơn 15 phần trăm, đi kèm quà mọi đơn, voucher 10 phần trăm và freeship toàn quốc.

Nếu muốn tươi tắn và ửng hồng tự nhiên, phấn má hồng NARS Blush 4.8g chính là item đáng săn nhất dịp này. Sản phẩm có nhiều tông màu từ hồng nhẹ đến cam đào, dễ phối với nhiều layout trang điểm khác nhau, giúp gương mặt thêm rạng rỡ và sống động. Hiện tại sản phẩm đang được bán với giá sale 979.000 đồng, kèm nhiều ưu đãi từ Lazada, cơ hội hiếm khi thấy một brand cao cấp sale sâu đến vậy. Đây là món đồ không thể thiếu trong bộ trang điểm mùa lễ hội và Tết sắp tới.

Còn nếu bạn thuộc hội “nghiện son dưỡng” thì Laneige Lip Glowy Balm 10g chính là chân ái mùa khô. Chất son mềm, lên môi bóng nhẹ, dưỡng ẩm cực tốt mà vẫn có độ căng mọng tự nhiên. Giá hiện chỉ còn khoảng 351.000 đồng, có thêm voucher 10 phần trăm, quà tặng mọi đơn và freeship toàn quốc.

Để hoàn thiện lớp makeup, mascara Flamingo đang được nhiều chị em review là “best deal” mùa sale. Thiết kế cọ nhỏ dễ chải, giúp mi dài cong mà không vón cục, giữ form lâu trôi cả ngày. Giá chỉ còn 115.000 đồng sau khi giảm gần 34 phần trăm, thực sự là món hời không thể bỏ qua cho những ai mê trang điểm tự nhiên mà vẫn sắc nét.