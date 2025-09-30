Mưa ngập đường, nhiều trường ở Hà Nội thông báo KHẨN: Hỗ trợ ăn tối và ngủ qua đêm cho TẤT CẢ học sinh!

Ngày 30/9/2025, do ảnh hưởng của mưa bão, nhiều tuyến phố tại Hà Nội ngập úng nghiêm trọng, gây ùn tắc giao thông kéo dài. Trước tình hình này, nhiều trường học ở Hà Nội đã thông báo khẩn, hỗ trợ ăn tối và ngủ qua đêm cho tất cả học sinh.

Trường Tiểu học – THCS & THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội) thông báo: Các gia đình có điều kiện và đảm bảo an toàn có thể chủ động đến đón con vào thời điểm phù hợp (phụ huynh trao đổi với GVCN). Xe ô tô trường (toàn tuyến) không thể hoạt động đón trả học sinh trong chiều nay vì lí do an toàn.

Trường hỗ trợ ăn tối và ngủ qua đêm cho tất cả học sinh. Cụ thể, Nhà trường đã chuẩn bị thực phẩm và nhà bếp sẽ nấu ăn tối cho các học sinh ở lại trường như bữa ăn bán trú, học sinh ăn tại nhà ăn trường tới 18h00. Bên cạnh đó, Nhà trường phân công các thầy cô giáo quản lý học sinh ở lại trường chiều và tối nay để đảm bảo an toàn.

Thông báo của trường Nguyễn Bỉnh Khiêm

Trường Times School cũng thông báo: "Hôm nay, nếu cha mẹ học sinh ở các tuyến đường có thể di chuyển thì cha mẹ sắp xếp đón con sớm. Nếu gia đình nào do tình hình ngập lụt không thể đến đón con vui lòng đăng ký ngay với Nhà trường, Nhà trường sẽ tổ chức cho các con ở lại Trường đêm nay. Nhà trường sẽ sắp xếp cho các con ăn tối và ngủ tại Trường".

Một trường học khác trên địa bàn TP Hà Nội cũng ra thông báo:

Được biết, theo báo cáo nhanh của Công ty Thoát nước Hà Nội, tới 13h chiều 30-9 do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 10, tại thủ đô mưa từ sáng sớm và tập trung với cường độ lớn từ 11 - 13h chiều cùng ngày (một số khu vực lượng mưa trên 150mm trong 120 phút).

Đến 13h chiều, tại phường Ô Chợ Dừa, lượng mưa đo được lớn tới 319,6mm; tại xã Vĩnh Thanh lượng mưa đo được hơn 310mm.