Mùa nắng nóng đến sớm, thêm giải pháp làm mát hiệu quả từ Samsung

Giải pháp ứng phó hiệu quả cho một năm thời tiết nhiều biến động



Theo các chuyên gia, năm 2024 sẽ là một năm thời tiết đầy biến động, với hiện tượng nắng nóng và nắng nóng gay gắt tại nhiều khu vực trên khắp Việt Nam. Cụ thể, ngay từ sau Tết, nắng nóng đã bất ngờ xuất hiện tại TP. HCM và các tỉnh Nam Bộ, sớm hơn nhiều so với mọi năm. Đợt nắng nóng này dự kiến sẽ lan rộng đến miền Đông và miền Tây, kéo dài trong nhiều tháng tới. Ở Tây Bắc và Bắc Trung Bộ, nắng nóng cục bộ cũng đã xuất hiện từ tháng 2 và có khả năng trở lại gay gắt hơn trong thời gian tới. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục phải đối mặt với tình trạng khô hạn trong suốt mùa hè. Đi cùng với nắng nóng, nền nhiệt trung bình trong tháng 3 dự kiến sẽ cao hơn 0,5-1,5 độ C so với trung bình những năm trước, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân trên cả nước.

Người dân Thành phố Hồ Chí Minh và nhiều nơi ở Nam Bộ đang đối mặt với đợt nắng nóng gay gắt

Những đợt nắng nóng với diễn biến phức tạp, bất thường sẽ cần đến các giải pháp "ứng phó" hiệu quả và ổn định. Theo đó, để đảm bảo sức khỏe cho gia đình, các chuyên gia khuyến cáo người dân nên chuẩn bị các trang thiết bị làm mát chất lượng trong nhà như máy quạt, máy điều hòa, máy lọc không khí,...

Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều gia đình tiết kiệm chi phí sinh hoạt, người dùng có xu hướng lựa chọn giải pháp làm mát không chỉ hiệu quả mà còn tối ưu điện năng sử dụng.

Đáp ứng tiêu chí tiết kiệm điện lẫn chế độ làm mát hiệu quả, điều hòa treo tường Samsung Digital Inverter AR10DYHZAWKNSV sở hữu đầy đủ các công nghệ hiện đại từ Samsung trở thành lựa chọn mới phù hợp với hầu hết các gia đình trong mùa hè năm nay.

Người dùng có thêm lựa chọn mới phù hợp hơn với điều hòa treo tường Samsung Digital Inverter AR10DYHZAWKNSV cho mùa nóng này.

Giải pháp điều hòa tối ưu hiệu suất với công nghệ tiên phong

Là thương hiệu không chỉ tiên phong trong công nghệ mà còn nắm bắt nhanh thị hiếu tiêu dùng, Samsung luôn biết cách mang đến các sản phẩm đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng trong thực tế đời sống. Cùng với xu hướng giảm chi tiêu trong một năm kinh tế còn khó khăn, điều hòa Samsung Digital Inverter AR10DYHZAWKNSV trở thành lựa chọn cho phần đông người dùng với khả năng tiết kiệm điện tối đa cùng chế độ làm mát hiệu quả.

Điều này giúp mẫu điều hòa Samsung Inverter 2024 được nhận định là sự lựa chọn phù hợp mới với nhu cầu của đại đa số người dân hiện nay, trong khi vẫn cho phép họ sở hữu bầu không khí mát mẻ nhờ tích hợp đầy đủ các công nghệ tiên phong của Samsung. Với sự lựa chọn mới từ Samsung cho phép người dùng "nhân đôi" khả năng tiết kiệm bằng việc giảm thiểu năng lượng tiêu thụ với công nghệ Digital Inverter Boost và chế độ Eco. Trong khi Digital Inverter Boost giúp tiết kiệm điện năng đến 73% và duy trì nhiệt độ ổn định trong suốt quá trình sử dụng, chế độ ECO vận hành máy nén ít hơn so với chế độ thông thường, giúp giảm tiêu thụ năng lượng nhưng vẫn giữ được hiệu suất làm lạnh hiệu quả trong điều kiện nhiệt độ bên ngoài không quá nóng.

Inverter duy trì nhiệt độ mong muốn mà không cần tắt bật thường xuyên, giúp tối ưu hóa sử dụng năng lượng cho người dùng.

Bên cạnh khả năng tiết kiệm năng lượng tối ưu, Samsung Digital Inverter AR10DYHZAWKNSV cũng "cân" trọn nhiệm vụ mang lại không gian sống mát mẻ, trong lành, yên tĩnh cho người sử dụng. Theo đó, khả năng giải tỏa oi bức tức thì của thiết bị được đảm bảo bởi chế độ Fast Cooling giúp làm lạnh nhanh hơn đến 43% và phân tán gió xa hơn, đồng thời cánh đảo gió 4 chiều linh hoạt, cho phép phân phối không khí một cách đồng đều và hiệu quả đến mọi ngóc ngách trong không gian sống.



Chế độ Fast Cooling giúp làm lạnh nhanh và phân tán gió xa hơn trong mọi không gian

Bộ lọc kháng khuẩn Easy Filter Plus với khả năng loại bỏ đến 99% vi khuẩn và bụi nhỏ, là cứu cánh cho cả gia đình trong một mùa hè nóng ẩm và nhiều bụi bẩn. Nhỉnh hơn các sản phẩm cùng phân khúc, Samsung Digital Inverter AR10DYHZAWKNSV cũng mang đến sự yên tĩnh dễ chịu cho không gian sống với độ ồn thấp, nhờ trang bị máy nén đôi tạo ra độ rung ít hơn 20 lần so với máy nén đơn, cùng bộ giảm thanh đôi độc quyền từ Samsung giúp giảm tiếng ồn dòng môi chất.

Bộ lọc được đặt ở bên ngoài, phía trên nên có thể dễ dàng lấy ra và làm sạch

Tiết kiệm hóa đơn tiền điện mỗi tháng, hiệu quả trong làm mát lẫn làm sạch không khí, Samsung Digital Inverter AR10DYHZAWKNSV còn là giải pháp điều hòa ổn định, giúp người tiêu dùng yên tâm sử dụng nhờ độ bền cao. Điều này đến từ lớp phủ DuraFin+ giảm ăn mòn, không chỉ bảo vệ máy khỏi các tác động bên ngoài mà còn tăng cường độ bền và tuổi thọ của sản phẩm, cùng động cơ được đảm bảo bởi thời gian bảo hành lên đến 10 năm.

Samsung Digital Inverter AR10DYHZAWKNSV được người dùng tin chọn nhờ khả năng duy trì công suất ổn định và độ bền cao.

Ngoài ra, điều hòa Samsung Digital Inverter AR10DYHZAWKNSV cũng được ưa chuộng bởi thiết kế gọn đẹp, dễ dàng lắp đặt trong mọi không gian, cùng khả năng điều khiển từ xa thông minh giúp người dùng tiện lợi điều chỉnh nhiệt độ, dễ dàng sở hữu không gian sống mát lành bất chấp mọi sự khắc nghiệt, thất thường của thời tiết.