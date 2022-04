Mùa nắng cao điểm đến gần, nhiều gia đình Việt ưu tiên chọn điều hòa “bật phát mát luôn”

Muôn vàn nỗi bực dọc sinh ra từ mùa nóng

Tháng 4 về cũng là lúc thời tiết cả hai miền Bắc Nam bắt đầu vào hè, ‘hứa hẹn’ những chuỗi ngày nắng nóng với nhiệt độ ngoài trời có khi lên đến 39, 40 độ C. Điều hoà chính là cứu tinh để chúng ta đối phó với cơn nóng bức mùa hè. Tuy nhiên, những chiếc máy điều hoà đời cũ không thể làm lạnh nhanh chóng cũng khiến người dùng bí bách khi không thể giải toả cơn nóng như ý muốn.

Chị Thảo Trang, 32 tuổi (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) chia sẻ về lý do tìm mua điều hoà mới: "Mình mua điều hoà mới để nâng cấp vì máy nhà mình mỗi khi bật phải chờ đến 15-20 phút thì phòng mới lạnh. Mùa nắng nóng cao điểm đi chợ về đến nhà chỉ muốn được mát ngay và luôn mà chờ lâu vậy thì mình lại càng cáu gắt, bực bội. Bé nhà mình cũng còn nhỏ nên không chịu nổi thời tiết nóng ẩm này, rất cần có điều hoà tốt mà chạy êm, chứ máy cũ khởi động tiếng còn to mấy lần làm con thức giấc nên mình cũng rất phiền."

Chị Mai Vy, 27 tuổi (Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết: "Làm việc 8 tiếng ở văn phòng và chạy xe hết 40 phút giờ tan tầm đông đúc để về đến nhà, mình chỉ muốn có căn phòng mát lạnh ngay để nằm nghỉ mệt. Phòng mình rất nhỏ thế nhưng đôi lúc chờ cái điều hoà công nghệ cũ làm lạnh lâu quá mình lại không nghỉ ngơi được mà tâm trí còn "tăng nhiệt" thêm. Thế nên mình cũng đang tìm hiểu về điều hoà đời mới để sắm một chiếc có thể làm lạnh nhanh nhưng vẫn tiết kiệm điện, chinh chiến với mùa hè này!"

Có thể thấy điều hoà bật mãi mới lạnh là nỗi lòng không của riêng ai. Chính vì vậy mà các thương hiệu điện lạnh đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu này để tung sản phẩm mới với công nghệ làm lạnh nhanh, chiều lòng người tiêu dùng trong cuộc đua điều hoà của mùa hè năm nay.

Điều hoà lạnh nhanh siêu giải toả nỗi lo nóng bức

Với xu hướng tâm lý lựa chọn điều hòa vừa làm mát nhanh, vừa tiết kiệm điện và tích hợp các tính năng thông minh tự động của đông đảo người dùng, điều hòa Karofi với công nghệ làm lạnh đời mới Zitek hiện đang là sản phẩm nổi bật trên thị trường.

Theo nhà sản xuất, các dòng máy điều hoà thông minh của Karofi có nhiệt độ gió ra xuống tới 10 độ C trong vòng 5 phút, tốc độ làm mát cực nhanh với lưu lượng gió lớn tới 630 m3/h. Đặc biệt, điểm vượt trội của điều hoà Karofi so với nhiều dòng điều hoà phổ thông khác là có thể làm mát nhanh ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời lên đến 52 độ C (rất phù hợp với đặc điểm thời tiết nắng nóng khắc nghiệt trong mùa hè), giúp các gia đình yên tâm "chinh chiến" với những ngày nắng nóng đỉnh điểm.

Nhờ trang bị cánh quạt đảo gió 4 chiều, điều hoà Karofi khi bật sẽ ngay lập tức lan toả luồng khí mát tới mọi ngóc ngách trong phòng. Sau khi đã đạt được nhiệt độ người dùng mong muốn, máy sẽ tự động điều chỉnh chế độ làm lạnh cũng như hướng gió thổi để đảm bảo sức khoẻ cho cả gia đình và đem lại cảm giác dễ chịu, tránh bị lạnh buốt như khi dùng các điều hoà khác.

Hiển nhiên các dòng điều hoà đời mới của Karofi đều được trang bị công nghệ Inverter 5 sao giúp tối ưu hiệu suất làm lạnh, tiêu hao ít năng lượng và tiết kiệm tiền điện cho người dùng. Đây cũng là tiêu chí quan trọng mà khách hàng cần lưu ý khi chọn mua máy lạnh. Có thể tham khảo chỉ số khả năng tiêu thụ điện nên từ 2100W/đêm (tương đương tiền điện chưa đến 4.000đ/đêm).

Với độ ồn xuống tới 22db, điều hoà Karofi vận hành êm ái, đảm bảo giấc ngủ trọn vẹn của các thành viên trong gia đình.

Bên cạnh đó, các dòng điều hoà thông minh Karofi còn được trang bị hàng loạt tính năng hiện đại nhất để nâng tầm tiện nghi cho không gian sống nhà bạn. Chế độ Clean tự động làm sạch giúp máy luôn sạch sẽ bên trong, tránh các tác nhân bụi bẩn, nấm mốc; cảm biến Ifeel được gắn ở điều chỉnh từ xa giúp duy trì nhiệt độ phòng như người dùng mong muốn, mang lại cảm giác thư thái tuyệt đối; khả năng tự chẩn đoán lỗi gặp sự cố giúp việc sửa chữa hoàn toàn dễ dàng…

Tận hưởng cảm giác mát lạnh không cần chờ đợi với khả năng làm lạnh thần tốc của điều hoà Karofi là bí quyết để nâng tầm chất lượng cuộc sống của cả gia đình bạn ngay trong mùa hè này!

Dòng sản phẩm điều hòa Karofi hiện đã chính thức có mặt tại thị trường với nhiều mẫu mã đa dạng và mức giá hợp lý. Với công nghệ làm lạnh nhanh, vận hành êm ái, loạt tính năng thông minh hiện đại, các dòng điều hoà của Karofi là lựa chọn lý tưởng cho mọi gia đình Việt trong những ngày nắng nóng. Tìm hiểu thông tin chi tiết về điều hòa Karofi tại đây.

https://afamily.vn/mua-nang-cao-diem-den-gan-nhieu-gia-dinh-viet-uu-tien-chon-dieu-hoa-bat-phat-mat-luon-20220416123331158.chn