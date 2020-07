Mùa mưa sắp đến, chị em nên “bỏ túi” ngay những mẹo nhỏ giúp đánh bay mùi quần áo ẩm mốc những ngày không có nắng

Quần áo bị thiếu nắng thì sẽ khó khô và còn xuất hiện mùi khó chịu và ẩm mốc. Nếu như không có biện pháp giải quyết kịp thời thì sẽ gây nên những tác động đến sức khỏe và các bệnh về da. Mùa mưa đang đến gần, chị em hãy lưu ngay các mẹo đơn giản dưới đây để áo quần luôn được thơm tho trong điều kiện thời tiết xấu nhất nhé.

Tinh dầu, giấm hoặc rượu vodka

Chị em cần 1 chiếc bình xịt, hòa vài giọt tinh dầu vào nước và xịt phun sương lên quần áo. Mùi thơm tinh dầu sẽ giúp quần áo thơm mát, lấn át mùi hôi do ẩm ướt.

Tinh dầu vừa giúp khử mùi vừa mang lại hương thơm cho quần áo.



Nếu không có tinh dầu, chị em có thể thay thế bằng giấm hoặc rượu, nhưng với tỉ lệ 1:1 thay vì chỉ cho vài giọt như tinh dầu bạn nhé. Chị em có thể tùy chọn loại rượu khác nhau, lưu ý là rượu không màu nhé. Sử dụng cách này sẽ giúp loại bỏ mùi hôi và không lưu lại mùi rượu trên quần áo. Sau khi xịt, chị em hãy treo quần áo ở nơi khô thoáng để mùi hôi được loại bỏ nhanh chóng. Giấm và rượu không những giúp khử sạch mùi cho quần áo mà còn diệt khuẩn cho chúng nữa.

Baking soda

Chị em có thể cho baking soda vào một bọc vải hoặc vào hộp giấy để trong tủ quần áo. Nếu chỉ có 1, 2 món quần áo bị mùi hôi thì có thể rắc baking soda lên trên mặt quần áo rồi để trong nhiều giờ (ít nhất là 4 tiếng) rồi giũ sạch, vậy là đã tạm biệt mùi ẩm mốc quần áo rồi.

Baking soda có giá 30.000 đồng cho 1 hộp 454g.

Băng phiến

Băng phiến là cách quen thuộc để khử mùi quần áo.



Đây là cách rất tiện lợi, chỉ cần cho băng phiến vào 1 túi vải hoặc tận dụng những chiếc bao tay hay vớ (tất) cũ rồi treo chúng lên trên cao của chiếc tủ quần áo, mùi hôi và ẩm mốc sẽ biến mất. Chị em nhớ treo chúng lên cao nhé, không nên để chúng tiếp xúc trực tiếp với quần áo vì băng phiến sẽ làm mòn quần áo. Và nhất là nhà có trẻ con thì cần để xa tầm tay trẻ, vì băng phiến hay có nhiều màu sắc và mùi thơm rất giống kẹo nhưng lại không ăn được.

Phấn hoặc than hoạt tính

Than hoạt tính có tác dụng khử mùi khá tốt.



Bất ngờ đúng không? Phấn viết bảng cũng như than hoạt tính, có tác dụng hút ẩm khá tốt. Tương tự như băng phiến, chị em có thể cho chúng vào túi vải hoặc vớ (tất) rồi treo trong tủ quần áo để chúng hút sạch độ ẩm trong tủ. Tuy nhiên phấn hay than không để lại mùi như băng phiến. Nếu các chị em không thích mùi của băng phiến thì phấn hoặc than là sự thay thế hoàn hảo.

Bã cà phê

Bã cà phê có khá nhiều tác dụng nên đừng vội bỏ đi nhé các nàng!



Chắc chắn nhiều chị em vẫn thường “rỉ tai” công dụng khử mùi thần kì của bã cà phê đúng không? Cho chúng vào túi vải và treo vào tủ quần áo. Bã cà phê không những khử mùi mà còn để lại thoáng mùi cà phê cho tủ đồ của chị em.

Xà phòng thơm

Đối với chiếc tủ nhỏ thì những cục xà phòng thơm cũng là sự lựa chọn rất tuyệt vời. Chúng sẽ giúp tạm biệt mùi ẩm mốc và để lại mùi thơm ngào ngạt cho tủ của chị em. Nhưng nếu tủ bạn quá lớn thì mùi xà phòng sẽ rất khó lan tỏa.



Xà phòng thơm khá dễ mua và giá trên thị trường không quá đắt, dao động từ 30.000-50.000 đồng.

Hay chị em cũng có thể dùng xịt thơm quần áo, giá chỉ khoảng 150.000 đồng.