"Mua một chiếc ô tô mới có thể là quyết định tài chính tồi tệ nhất mà bạn có trong đời" - lời chia sẻ của một chuyên gia tài chính nổi tiếng

Grant Sabatier - người sáng lập Millennial Money và là tác giả của cuốn sách “Financial Freedom: A Proven Path to All the Money You Will Ever Need,” (Tạm dịch: Tự do tài chính: Con đường đã được chứng minh để có tất cả số tiền bạn sẽ cần), biết cách tối đa hóa khoản tiết kiệm của mình. Đến năm 30 tuổi, anh đã kiếm được hơn 1 triệu đô la (hơn 23 tỷ đồng).

Để đạt được điều đó, Sabatier đã tăng thu nhập bằng cách thỏa thuận mức lương và làm việc cùng lúc 13 công việc phụ khác. Anh cũng tập trung vào việc tiết kiệm hết mức có thể bằng cách cắt giảm ba khoản chi tiêu lớn nhất của mình: thực phẩm, nhà ở và phương tiện đi lại.

Để đi lại, Sabatier thường sử dụng các biện pháp tiết kiệm chi phí như đi chung xe hoặc sử dụng phương tiện công cộng, trường hợp cần thiết hoặc cấp bách hơn, anh sẽ sử dụng taxi.

Phương tiện đi lại là một trong 3 khoản chi tiêu mà Grant Sabatier luôn cố gắng cắt giảm. Anh luôn cố gắng sử dụng phương tiện công cộng nhiều nhất có thể. Ảnh minh họa

Nhưng nếu cần phải sở hữu một chiếc ô tô, theo anh “hãy mua loại ô tô cũ đẹp nhất sẽ giúp bạn đi từ điểm A đến điểm B".

Theo anh "mua một chiếc ô tô mới là một trong những quyết định tài chính tồi tệ nhất mà bạn có thể thực hiện trong đời”.

Thay vì mua một chiếc xe mới với chi phí đắt đỏ, bạn có thể tham khảo những chiếc xe cũ nhưng vẫn còn sử dụng tốt. Ảnh minh họa

Một chiếc ô tô mới không chỉ thường khá đắt mà nó còn giảm giá trị theo thời gian.

Sabatier chia sẻ: “Hãy nhận ra rằng bạn đang đánh đổi hai thứ khi mua một chiếc ô tô mới. Thứ nhất: Bạn đang đánh đổi cả cuộc đời mà bạn đã bỏ tiền ra để mua nó. Và thứ hai, bạn đã mất cơ hội để số tiền đó tăng lên theo thời gian”.

Bạn có thể tự thực hiện các phép tính như tiền xăng xe, tiền gửi xe, phí BOT, thuế.... rồi tự hỏi bản thân: bạn có thực sự cần một chiếc xe đẹp hay có thể mua một chiếc xe ít tiền hơn - có thể cũ hơn một chút nhưng vẫn đẹp và chạy tốt?

Giống như đồ điện tử, lần thứ hai bạn lái chiếc xe mới mua ra đường, nó đã giảm giá 10%, 20% so với giá trị bạn mua. Ảnh minh họa

Thay vào đó, bạn có thể tìm hiểu các dòng xe đã ra đời trước đó 3 năm và mua một chiếc xe cũ. Bạn có thể mua được với mức giá giảm 30% so với giá mua mới.



Nếu bạn không có đủ tiền để mua một chiếc ô tô hoàn toàn, bạn hoàn toàn có thể vay tiền để mua, nhưng hãy đảm bảo rằng bạn sẽ không cần phải thanh toán cho nó lâu hơn 3 năm.

Nếu bạn phải cung cấp tài chính trong thời gian dài hơn thế, thì bạn không đủ khả năng mua chiếc ô tô mà mình định mua và thay vì vui vẻ với chiếc xe mình có, bạn sẽ vô cùng mệt mỏi với những khoản nợ đeo đẳng mình từ năm này qua năm khác.



Tất nhiên, việc mua bất kỳ một sản phẩm nào vốn tùy theo quan điểm cũng như tài chính của mỗi người. Sabatier cho rằng "nếu bạn quyết định bỏ tiền vào một phương tiện thay vì một khoản đầu tư khác, thì bạn đã bỏ lỡ cơ hội phát triển đó".

Theo: cnbc