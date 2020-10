Mưa lũ Miền Trung tiếp tục diễn biến phức tạp, đỉnh lũ ở Quảng Trị phá kỷ lục 37 năm

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện nay (09/10), ở các tỉnh từ Hà Tĩnh - Bình Định đã có mưa vừa, mưa to, riêng Quảng Bình - Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to với lượng mưa 100-200mm, một số nơi có lượng mưa lớn hơn như: Hải Lâm (Quảng Trị) 330mm, Phong Điền (Thừa Thiên Huế) 315mm,...

Do lượng mưa lớn, diễn biến lũ trên các sông miền Trung càng phức tạp.



Dự báo lũ trên sông Ngàn Sâu (Hà Tĩnh), sông Bồ (Thừa Thiên Huế) tiếp tục lên chậm, sông Kiến Giang (Quảng Bình) đang lên lại (nhưng không nhiều), các sông khác từ Quảng Bình đến Quảng Nam tiếp tục xuống.

Tình trạng ngập lụt tại các tỉnh vẫn tiếp diễn đến hết ngày hôm nay.

Lực lượng chức năng ứng cứu, sơ tán người dân vùng ngập lụt ở Quảng Trị đến nơi an toàn. Ảnh Công an nhân dân.

Trước đó, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày (06/10 - 08/10) kèm lượng mưa cực lớn, nhiều địa phương miền Trung như Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam... đã xảy ra tình trạng ngập lụt nghiêm trọng.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vào 13 giờ trưa ngày 08/10, đỉnh lũ tại Trạm Thủy văn Đông Hà đã lên tới 4,69 m, vượt kỷ lục được thiết lập vào năm 1983 với đỉnh lũ đạt 4,58m.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra nhận định, tình hình mưa lũ ở miền Trung sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp trong những ngày tới.

Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới đi qua Trung Bộ kết hợp với hoạt động của không khí lạnh nên từ nay đến ngày 10/10, ở các tỉnh từ Hà Tĩnh - Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to.

Ngoài ra, trên biển Đông xuất hiện 1 vùng áp thấp. Vùng áp thấp này được dự báo có thể mạnh lên thành ATNĐ, gây mưa rất to cho các tỉnh miền Trung. Đặc biệt, đợt mưa này được dự báo có khả năng lặp lại kịch bản mưa như đợt mưa ngày 06/10 - 08/10.

Như vậy, chỉ trong vòng nửa tháng miền Trung liên tiếp đón 2 đợt mưa lớn. Mặt khác, 2 đợt mưa lớn liên tiếp nhau càng khiến tình hình ngập lụt tại các tỉnh miền Trung càng phức tạp.

Thông tin trên Tiền phong, ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia đưa ra nhận định, nguy cơ có thể tái diễn đợt lũ lịch sử năm 2017 vào đợt mưa thứ 2.

Bởi đợt mưa lớn lần này hội tụ đầy đủ các hình thái thiên tai điển hình gồm vùng áp thấp, không khí lạnh, các nhiễu động trên cao như đợt mưa lớn từng gây ra trận lũ lịch sử năm 2017.