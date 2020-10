Mưa lũ miền Trung ngày 30/10: Nước dâng cao gần tới nóc nhà ở Nghệ An, một ngôi làng ở Quảng Nam bị "xóa sổ" sau bão số 9

Mưa lớn, nước dâng nhanh, người dân Nghệ An trắng đêm tất tả chạy lũ

Từ chiều ngày 29-10, mưa lớn kéo dài khiến tỉnh Nghệ An nước lũ dâng lên nhanh chóng, nhiều tuyến đường ngập úng nặng nề. Đều đáng nói, nước lũ dâng lên quá nhanh khiến người dân tại đây dù đã có chuẩn bị sẵn tâm lý cũng khó lòng ứng phó kịp thời.

Nước nhanh chóng tràn vào nhà dân, đứng trong nhà nước cũng đã ngập đến ngang bắp chân và dự đoán sẽ còn dâng lên cao hơn nhiều nữa do dự báo thời tiếMực nuwocs dâng cao ct trong vòng 10 ngày tiếp theo, Nghệ An liên tục có mưa, mừa vừa, mưa to đến rất to.

