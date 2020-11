Mưa lũ kinh hoàng tái diễn tại miền Trung sau bão số 10, biển Đông chuẩn bị đón bão số 11

Theo thông tin từ Trung tâm khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (06/11), các tỉnh từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định có mưa to đến rất to (lượng mưa tính từ 19h ngày 05 đến 13h ngày 06/11) với lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi lớn hơn như Đức Phong (Quảng Ngãi) 634.4mm, Phổ Phong (Quảng Ngãi) 563mm, Tam Trà (Quảng Nam) 402mm, Trà My (Quảng Nam) 301mm.

Dự báo: Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông trên cao hoạt động yếu dần nên đêm nay (06/11), ở các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Định sẽ tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm; Quảng Bình, Quảng Trị, Kon Tum, Gia Lai có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 30-60mm.

Đợt mưa này sẽ tiếp tục đến hết trưa mai (07/11), sau đó giảm dần.

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng bão số 10, nhiều khu vực ở Bình Định bị cô lập do ngập lụt.

Nước xuống nhanh, gây ngập một số nơi trên địa bàn huyện tỉnh Bình Định. Ảnh: Tổng hợp.

Ở 1 diễn biến khác, TTKTTVQG cũng phát bản tin về cơn bão Atsani đang hoạt động gần biển Đông.

Vào hồi 13 giờ ngày 06/11, vị trí tâm bão Atsani ngay trên vùng biển phía Nam đảo Đài Loan. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 12.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10-15km, đi vào Biển Đông.

Đến 13 giờ ngày 07/11, vị trí tâm bão cách đảo Đài Loan khoảng 230km về phía Tây Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật trên cấp 11.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây, sau đó có khả năng đổi hướng theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được 25-30km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Đến 13 giờ ngày 08/11, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 18,0 độ Vĩ Bắc; 112,8 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 130km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10km, suy yếu thành vùng áp thấp và tan dần.