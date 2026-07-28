Sáng 28/7, chính quyền và lực lượng chức năng phường 3 Bảo Lộc và phường B’Lao, tỉnh Lâm Đồng tiếp tục triển khai các phương án ứng phó, hỗ trợ người dân tại những khu vực bị ngập do mưa lớn kéo dài.

Theo ghi nhận, mưa lớn bắt đầu từ khoảng 21h ngày 27/7 và kéo dài liên tục đến sáng 28. Lượng nước từ thượng nguồn đổ về theo suối Đại Lào và sông Đại Bình dâng cao, khiến nhiều khu vực trũng thấp bị ngập sâu.

Tại phường 3 Bảo Lộc, các tổ dân phố 3 và 16 là những điểm chịu ảnh hưởng nặng nhất. Ngay trong đêm, UBND phường đã huy động lực lượng quân sự, công an và đoàn viên thanh niên khẩn trương hỗ trợ người dân di dời tài sản, ứng phó với ngập lụt.

Thượng tá Biện Đức Long, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường 3 Bảo Lộc cho biết, đơn vị đã huy động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ dân quân tham gia hỗ trợ người dân tại các khu vực ngập sâu.

Đến sáng 28/7, toàn phường ghi nhận hơn 70 hộ dân bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Trong đó, gần 10 hộ ở các khu vực nguy hiểm đã được lực lượng chức năng hỗ trợ di dời người, tài sản và vật nuôi đến nơi an toàn.

Hiện mưa vẫn tiếp diễn, nguy cơ ngập lụt, lũ quét và sạt lở đất còn hiện hữu. Chính quyền địa phương khu vực Bảo Lộc vẫn duy trì lực lượng túc trực tại các điểm xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ người dân khi có tình huống phát sinh, nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản.