Mưa lớn tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc bao giờ mới dứt?

Vào chiều 29/5, Hà Nội và các tỉnh miền Bắc đã xảy ra mưa to đến rất to, lượng mưa tính từ 13h đến 19h) tại nhiều điểm như: Hạ Hòa (Phú Thọ) 52.6mm, Lũng Vân (Hòa Bình) 59.2mm, Tân Lạc (Hòa Bình) 98.8mm, Phiêng Côn (Sơn La) 47.3mm, Hòa Mạc (Hà Nam) 45.0mm,…

Đặc biệt tại Hà Nội lượng mưa vượt 100mm, như Láng 140mm, Thanh Trì 119.2mm...

Mưa to đã khiến nhiều khu vực ngập úng nghiêm trọng và kéo dài nhiều giờ đồng hồ, ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người dân. Nhiều người dân lo ngại tình trạng mưa lớn sẽ tái diễn vào những ngày tiếp theo.

Mưa lớn tại Hà Nội chiều 29/5 khiến nhiều đoạn đường ngập nghiêm trọng.

Dự báo: Từ đêm 29/5 đến ngày 31/5, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 80-120mm/đợt, có nơi trên 150mm/đợt; ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của mưa lớn, trên các sông suối thuộc khu vực Bắc Bộ sẽ xuất hiện một đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên ở khu vực thượng lưu từ 2-4m, hạ lưu từ 1,5-2,0m. Trong đợt lũ này, mực nước trên một số sông suối nhỏ có khả năng lên mức (báo động) BĐ1 - BĐ2, mực nước đỉnh lũ khu vực hạ lưu các sông chính ở Bắc Bộ ở dưới mức BĐ1.

Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.



Khu vực Hà Nội: Từ đêm 29/5 đến ngày 31/5, có lúc có mưa rào và dông; cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

https://afamily.vn/mua-lon-tai-ha-noi-va-cac-tinh-mien-bac-bao-gio-moi-dut-202205292230123.chn