Trong điều kiện thời tiết bất lợi, dàn nghệ sĩ vẫn hoàn thành đầy đủ các tiết mục, bao gồm nhiều ca khúc được yêu thích như Ngáo ngơ, No Far No Star, I'm thinking about you, 10/10, Chân thành… Đặc biệt, ca khúc No Far No Star lần đầu được biểu diễn tại Hà Nội.